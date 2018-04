Persona Absurdos nacionais Parece absurdo, mas é verdade: a mesma Câmara dos Deputados, em Brasília, que se apressa em votar um trem da alegria que dará todos aqueles imensos privilégios do funcionalismo público, que reforma nenhuma conseguiu derrubar, a 260 mil funcionários temporários e sem concurso público, vai fazer, em setembro, um concurso público para preenchimento de cargos, e já tem milhares de inscritos. E depois, o único que vai preso é o dono do prostíbulo, mesmo... Briga de foice Nos bastidores de Brasília, comentam-se os novos lances da briga de foice entre os alagoanos, antes sócios e agora desafetos, João Lyra e Renan Calheiros. Fala-se que o primeiro teria contratado dois ex-assessores de Joaquim Roriz, o que faz todo mundo pensar que este entrou na briga do lado de Lyra. A turma de Calheiros respondeu rápido, descobrindo que os dois assessores são funcionários fantasmas do Senado. E depois, quem vai preso é só o dono do prostíbulo mesmo... Quem sobe? E já que falamos nele, no Senado já não se discute mais se o presidente da casa, Renan Calheiros, sai ou não sai, embora ainda tenha uns parcos defensores. O que se debate agora é quem vai para o seu lugar. Parece que ninguém coloca em dúvida que o cargo continua do PMDB. Assim mesmo, o Palácio do Planalto e seus aliados querem o senador Gerson Camata, do Espírito Santo, e a oposição e partes do PT e PMDB querem o senador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco. De olho no bio Ao contrário dos americanos, os europeus estão prestando tanta atenção na América Latina, que a União Européia encomendou ao Pólo Nacional de Biocombustíveis, que fica na Esalq, em Piracicaba, o mapeamento do cenário de biocombustíveis da América Latina. Cerca de 90 pesquisadores vão trabalhar 18 meses para definir qual a capacidade efetiva de produção de biodiesel e etanol do continente. O diretor do escritório da Universidade de Wageningen, da Holanda, que está na Esalq, diz que o estudo vai orientar os novos projetos europeus no Brasil, Chile, Argentina e México. Sem vestígio A Alameda Santos ficou congestionada, sexta-feira, por causa das gravações da nova novela da TV Globo Duas Caras, no Gran Meliá Mofarrej. Seis caminhões da produção estacionaram na lateral do prédio, no Parque Trianon, enquanto dentro do hotel, aglomeravam-se100 figurantes, camareiras, contra-regras, maquiadores, diretores, assistentes, maquinistas, eletricistas, holofotes gigantes, trilhos internos para movimentação de câmeras. A gravação durante o dia todo se traduziu em três takes com Dalton Vigh e Marjorie Estiano. Ao fim da cena, tudo e todos despareceram em dez minutos. Às 21 horas, no mesmo lobby, chegava o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Aso, e grande comitiva, em visita oficial ao Brasil, sem que houvesse vestígio do que acontecera minutos antes. Arte da rede A tela A Bailarina Dora, de Annita Malfatti, datada de 1934, está à venda no site MercadoLivre por R$ 130 mil. Isto é uma novidade no mercado de arte, que, assim, passa a dispensar marchands e comissões. Pode ser bom, mas também pode ser muito ruim, pois o comprador não tem segurança nenhuma quanto à autenticidade da obra nem a seu valor de mercado. Não nesse caso específico. A obra, garante o vendedor, já esteve exposta no Salão Nacional de Arte Moderna, no Museu de Arte Brasileira Faap, no MAM de São Paulo. Medindo 72X59 cm, a pintura a óleo sobre a tela preserva a mesma moldura e carimbos originais, além dos selos de exposições no verso. A previsão é que a pintura fique no ar até a quinta-feira, no link: http://produto.mercadolivre.com.br. Em cena pública Contrariando as ordens do Palácio do Planalto, que pediu que ela evitasse se expôr, a ministra Marta Suplicy foi ao casamento de Izabella Nader e Cristiano Yunes, no fim de semana, que reuniu 1.400 convidados, na fazenda dos pais da noiva, Silvia e Camillo Nader, em Jarinu. Foi uma aparição-relâmpago, mas que deixou vários convidados que estavam na saída da festa surpresos com a cena. O casal teve uma discussão, Luiz Favre pegou o carro e deixou a ministra falando sozinha, muito sem graça. Minutos depois, ele deu meia volta e veio buscá-la. Isso na frente de um monte de testemunhas. Palavras preciosas Uma aristocrata do candomblé, filha e neta de grandes mães de santo, andou por Brasília, bem lá em cima, levando palavras de aconselhamento. Parece que o resultado foi muito bom, na diminuição do consumo etílico. Como recompensa, ganhou um cargo na Secretaria de Estado da Cultura, em Salvador. Os brasileiros agradecem o serviço. 