Persona Selo da diversidade O secretário de Estado das Relações Institucionais, José Henrique Reis Lobo está convidando para uma cerimônia, quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes, em que o governador José Serra assinará decreto criando o Selo Paulista da Diversidade. No decreto o governador cria também um grupo de trabalho que vai estabelecer as condições para a concessão do selo, que poderá ser requisitado por empresas públicas e privadas. Ganharão o selo as empresas que empregarem membros de setores da sociedade normalmente preteridos. Na ocasião, haverá uma palestra do prof Paulo Sergio Pinheiro sobre Direitos Humanos no Brasil e no Mundo, Balanço e Perspectivas. Semana dura O STF deve concluir esta semana se na Bolívia vigora ou não o Estado de Direito. A questão foi levantada no julgamento de um pedido de extradição feito pelo governo de Evo Morales. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo frisando que Morales destituiu e mandou prender quatro ministros da Corte Constitucional daquele país, que adotaram decisões que o desagradaram. Na quarta-feira, a Suprema Corte terá outro problema: com o início do julgamento do mensalão, se os advogados dos 40 réus resolverem fazer sustentação oral, só nisso serão 600 minutos, ou dez horas de um interminável bla-bla-bla. Fim da série Depois de cinco temporadas na Globo, as aventuras de Acerola e Laranjinha, respectivamente, Douglas Silva e Darlan Cunha, em Cidade dos Homens, chegam ao fim. Mas no dia 31 estréia o longa Cidade dos Homens, de Paulo Morelli, com as aventuras finais da dupla. O prefeito Gilberto Kassab ganha sessão especial do filme, dia 27, no Cine Olido. Família em debate As Novas Leis Civis e Processuais e seu Impacto no Direito de Familia e Sucessões são o tema de discussão do I Congresso Paulista de Direito de Familia e Sucessões, que o Instituto Brasileiro de Direito da Familia (IBDFAM) realiza, dias 24 e 25, no Caesar Business Paulista. Sob a presidência de Euclides Benedito de Oliveira e Antonio Carlos Mathias Coltro, o encontro terá entre os palestrantes o desembargador José Renato Nalini, o procurador Washington Epaminondas Barra e o advogado Sergio Marques da Cruz, entre outros vários especialistas no assunto. Inscrições em www.familiaesucessoes.com.br. Crônica de guerra Os relatos das experiências vivenciadas por um dos mais renomados advogados brasileiros, José Martins Pinheiro Neto, do período em que trabalhou como correspondente da rádio inglesa BBC, em plena Segunda Guerra Mundial, vão virar livro. Crônica da Guerra, que reúne textos originais em forma de manuscritos redigidos pelo próprio Pinheiro Neto, com a ortografia da época, será lançado terça-feira, no MAM, pela Editora Saint Paul. O lançamento marca a inauguração do Instituto Cultural José Martins Pinheiro Neto, com o intuito de homenagear e preservar a memória, a obra e a carreira do advogado. Tudo explicadinho Um livro que explica cada artigo da Constituição chega às livrarias. Com o título Curso de Direito Constitucional, a obra, uma espécie de enciclopédia, tem as assinaturas do ministro do STF, Gilmar Mendes, do ex-procurador-geral da República Inocêncio Martires Coelho e do procurador Paulo Branco, vai facilitar a vida de juízes, advogados e estudantes. É uma parceria do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) com a Editora Saraiva. Inclusão cultural O francês Olivier Donnat, do Ministério da Cultura da França, e o americano Jerome Hausman, estudioso da educação, estarão no Brasil nos dias 30 e 31 de agosto para falar do acesso da população a bens e produtos culturais. Eles serão alguns dos 20 especialistas que debaterão o tema durante o 1º Seminário Internacional de Democratização Cultural, realizado pelo Grupo Votorantim. Mais informações no site www.votorantim.com.br/seminário. Anote na agenda Semana carregada, com a visita da veterana Dionne Warwick. Hoje - Vera Chaccur Chadad e a ACTC recebem convidados na noite de abertura do 14° Salão de Arte 2007, no Clube A Hebraica. Paulo Ricardo faz show, no Tom Jazz. Amanhã - A Orquestra Bachiana Filarmônica, sob a regência de João Carlos Martins, tendo como solista o violinista Emmanuele Baldini, faz uma noite dedicada a Tchaicovsky, no Teatro Cultura Artística. A Orquestra Sinfônica da USP realiza concerto em homenagem aos 70 anos do maestro Ronaldo Bologna, na Sala São Paulo. O grupo suíço Quatuor Terpsycordes se apresenta no Teatro São Bento. Wagner Tizzo comemora o centenário do frevo, com os convidados António Nóbrega e Spok, no Sesc Pinheiros. O Bourbon Street dá início a 5ª edição do Bourbon Street Fest, com shows de blues, jazz e funk, de hoje a domingo. Dionne Warwick faz show, por duas noites, no Via Funchal. Estréia o musical infantil Disney On Ice - A Viagem Mágica de Mickey e Minnie, no Ginásio do Ibirapuera. The Bad Plus, dos Estados Unidos, se apresenta na Mostra Instrumental das Américas, no Memorial da América Latina. O Itaú Cultural abre a mostra Cinco Sobre Cinco Documentários. Luisa Strina abre mostra de Marepe em sua galeria. O baiano Bel Borba inaugura a mostra Falando Coisas Com Eles, em parceria com Ricardo Teixeira, na POP Livraria e Galeria de Arte. Nani Matarazzo inaugura a exposição Pintura Musical, no Sofitel São Paulo. Quarta - O Escritório de Arte EstúdioBuck abre a exposição Oswaldo Goeldi na Coleção André Buck. A Unidade Provisória Sesc Paulista estréia Três Estações, espetáculo da Cia. Teatro da Memória, com direção e dramaturgia de Leonardo Antunes. Quinta - Estréia da ópera Il Matrimonio Segreto, de Domenico Cimarosa, tendo como solista Manuela Frena, no Teatro São Pedro. O musical My Fair Lady, com direção de Jorge Takla, volta ao cartaz, no Teatro Alfa. O Circo Nacional da China estréia o espetáculo Natureza, no Via Funchal. Otávio Bastos apresenta o espetáculo O Fio das Miçangas, no Dança em Pauta 2007, no CCBB. A Associação Cultural Kinoforum abre o 18º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, no Sesc Pinheiros. A cantora Mônica Salmaso e o grupo Pau Brasil retornam ao Teatro FECAP com espetáculo dedicado a Chico Buarque. O 42º Festival Música Nova abre com um concerto da pianista Beatriz Roman e Sinfônica Municipal de Santos, sob regência de Luis Gustavo Petri, no Sesc Vila Mariana. A Osesp, sob regência do alemão Günther Herbig, interpreta a Sinfonia Inacabada, de Schubert e a Sinfonia Nº3 em Ré Menor, de Bruckner. Sexta - A Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico apresentam o oratório Elijah, de Felix Mendelssohn-Bártholdy, sob a regência de Mário Zaccaro, no Municipal. Com direção e interpretação de Deborah Finocchiaro, estréia o espetáculo Sobre Anjos e Grilos - O Universo de Mario Quintana, no Sesc Pinheiros. Augusto Martins faz show do CD No Meio da Banda, com participação especial de João Donato, no Tom Jazz. O grupo carioca Ateliê Usina estréia o espetáculo Canção de Mim Mesmo, na Unidade Provisória do SESC Avenida Paulista. A montagem é dirigida por Alexandre Mello. Sábado - A Companhia de Dança da Cidade apresenta-se, no Dança em Pauta 2007, no CCBB. A DAN Galeria inaugura a exposição Geometria, Ordem e Sensação - a primeira mostra no Brasil do artista argentino radicado na Espanha Adolfo Estrada, com 32 obras de seu acervo pessoal. A Companhia de Dança do Rio de Janeiro encerra o 5º Dança em Pauta, no CCBB, apresentando oito coreografias de curta duração. A galeria virtual de arte florenceantonio.com apresenta sua segunda exposição em espaço físico, Homens Trabalhando, com trabalho de 17 artistas num prédio em construção, na Rua Harmonia. Thiago Rocha Pitta abre a exposição Uma Trilogia, no Pavilhão Ascensão, sob o viaduto do Chá. Domingo - A soprano Céline Imbert, em comemoração aos seus 20 anos de carreira, apresenta-se com a Orquestra Experimental de Repertório, no Teatro Municipal. miúdas Aniversário de Mary Nigri, Ana Schvartzman, Rosa Frisoni, Mônica Ferro, Tuna Dwek, Letícia Muhana, João Mansur, Antonio Penteado Mendonça, Paulo Mangabeira Albernaz, Sergio Magalhães e Onofrio Laselva. Fernando Henrique Cardoso é convidado de honra da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que comemora 105 anos com o lançamento da revista 1902. Bia e João Doria Jr. recebem para jantar em homenagem ao governador do Rio, Sergio Cabral, no Jardim Europa. Francisco Graziano, secretário do Meio Ambiente do Estado, é o convidado da palestra-almoço do Fórum de Debates Político e Empresarial ADVB, no Club Homs. José Sarney autografa o livro A Duquesa Vale uma Missa, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Luiz Carlos Ramos e Ricardinho lançam o livro Levantando a Vida, na Pizzaria Margherita. Ovídio Poli Junior autografa o livro Sobre Homens e Bestas e Leandro Leite Leocadio lança Os Desmandamentos, no Bar Balcão. O psicanalista Luís Izcovich faz a palestra Lacan: O Sujeito, Resposta do Real, no Contraponto. O Espaço Artes e Leilões abre a exposição Memória Brasileira, com livros, documentos, fotos e outros objetos, que irão a leilão no dia 25. Patricia Palumbo lança o livro Vozes do Brasil - Volume 2, no MIS. A L''''Oréal inaugura um centro de formação profissional para cabeleireiros, no centro do Rio de Janeiro. Erminia Silva lança o livro Circo-Teatro: Benjamim de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil, no Circo Zanni, no Memorial da América Latina. Marcos de Araújo Pinto, diretor da Le Creuset do Brasil, comemora os dez anos no Brasil, com um jantar elaborado por Alex Atalla, no Espaço D.O.M. A Uniland Export faz happy hour de lançamento no Brasil das cervejas belgas De Koninck, no Drake''''s Bar. É hoje o lançamento da 2ª edição do Holcim Awards, premiação mundial promovida pela Holcim Foundation for Sustainable Construction para reconhecer projetos de construção sustentável, no Instituto Tomie Otake. A Orquestra Filarmônica Nacional, do maestro Walter Lourenção se apresenta no evento que marca oficialmente e reunificação da Fiesp e do Ciesp.