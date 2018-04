Persona Ponto cobiçado Várias instâncias da administração municipal estão de olho no antigo Bar Riviera, na Consolação com Paulista, e em todo o espaço do imóvel, que pega o mezanino do prédio onde está instalado. Não só por sua arquitetura, mas porque o ponto é histórico e não merece ficar fechado. Assim, houve quem pensasse em transformar o ponto num núcleo de informação e documentação sobre cinema, e houve quem imaginasse devolver o local à vida boêmia da cidade, com viés intelectual, levando em conta seu passado. Há interessados na locação e recuperação do Riviera. Mas tudo esbarra no INSS que é dono do imóvel. Por decisão da autarquia, seus imóveis só podem ser vendidos. Só são alugados os imóveis com documentação irregular, e apenas pelo tempo estimado para essa regularização. No caso do Riviera, um problemão, já que não há interessados para a compra. Moral da história, o local fica fechado. Uma pena. Museu de rua O Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural e a Natura promovem a exposição Ferrovia Perus-Pirapora, de hoje a 16 de setembro na praça central de Cajamar. A mostra, que terá caráter de museu de rua, contará a história da ferrovia de 15 quilômetros construída em 1914 para levar calcário para São Paulo e romeiros para Pirapora. Entre as atrações estão imagens históricas, documentos, objetos, um totem no qual será possível ouvir depoimentos de moradores e a locomotiva francesa de 1912 restaurada pela Natura. Velas ao vento Mario Bernardo Garnero esteve em Valência, na Espanha, na grande vitória do time de barco à vela de Ernesto Bertarelli e Alinghi, no America?s Cup 2007. O bicampeão Ernesto Bertarelli adorou a idéia de Mario de trazer a competição para o Rio de Janeiro em 2011. Mario está organizando a vinda de Bertarelli ao Brasil em outubro, para conversar sobre a possibilidade de o Rio de Janeiro sediar o importante evento. Nova direção Depois de briga entre os irmãos João e Nelson Lellis , a Trattoria Lellis da rua Peixoto Gomide vai mudar de nome nas próximas semanas. Nelson Lellis, Adriano Rocha e Sivaldo Lima (que também é o chef da casa) vão homenagear a rua e o restô passa a chamar Trattoria Peixoto Gomide, que será toda repaginada e vai inaugurar com festa. Prêmio no ar O que se comentava em Brasília ontem é que o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, pode sair premiado do imbróglio. Cogita-se sua nomeação como chefe do departamento de compras da FAB, nos Estados Unidos. Nada mal... Ouvidos moucos Empresas de monitoramento de veículos estranham a atitude do Contran e do Denatran em não ouvir o setor. Em pouco mais de 60 dias, os órgãos vão determinar as especificações de um dispositivo antifurto que será acessório obrigatório em todos os veículos produzidos a partir de 2009. As empresas temem que o equipamento escolhido seja específico demais, contemple apenas uma tecnologia e restrinja a concorrência. Vovó Dionne Dionne Warwick chegou a São Paulo e está hospedada no WTC Hotel, para começar uma turnê por oito cidades brasileiras, comemorando seus 45 anos de carreira. Aqui seus shows serão na terça e quarta no Via Funchal. No primeiro destes, que será transformado em CD e DVD, ela vai dividir a cena com seus amigos brasileiros, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Ivan Lins, Theo Mathias, e Simone. Nos demais, ela apresentará sua neta Cheyenne, de 12 anos, considerada uma nova Whitney Houston. O show de terça feira será em benefício do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, Ciam, presidido por Anna Schvartzman. Os convites beneficentes, embora praticamente esgotados, estão sendo vendidos pela Sociedade Mobilizadora, Soma. Os interessados podem ligar para 8579-7914 ou mandar mensagem para sm.soma@gmail.com. Jacaré em Hollywood A Jacaré do Brasil foi parar em Hollywood. E pelas mãos de ninguém menos que Woody Allen. O diretor está rodando seu mais recente filme (ainda sem título) em Barcelona, com dois atores queridinhos de Pedro Almodóvar: Penélope Cruz e Javier Bardem, além de sua pupila, Scarlett Johansson. A história é sobre um pintor super moderno, cosmopolita, que mora em Barcelona. E justamente aí que a Jacaré do Brasil entra: o diretor escolheu peças na loja de Barcelona, dos sócios Fernando Droghetti e Claudia Esteve, para ambientar o novo apartamento do pintor, vivido por Javier. Por sinal, Claudia desembarca aqui terça-feira e será homenageada pelo sócio com um jantar. Miúdas Aniversário de Alice Carta, Cristiana Lobo, Olga Bongiovanni, que ganha festa na Casa da Fazenda, Fernanda Aliperti, Silvia Mecozzi, Valentim dos Santos Diniz, Paulo Cardoso Rebocho, Nicolau Amaral, Thiago Cobra Arbex, Arthur Etlin e Ricardo Chilelli e Sérgio Baccarat Cândido Gomes, que faz 50 anos. Ontem foi o de Zé Luiz Cabello Campos. Amanhã é o de Christiane Tricerri, Roberto Coimbra de Andrade, Roberto Lazzarini, Fabio Fernandes e Ira Levin. Miúdas Olívio Tavares de Araújo apresenta o vídeo Retrato de Fernando Lemos, no MAM. A loja Cecilia Dale, da Rua Melo Alves, recebe clientes e amigos em seu novo espaço. Gelma Franco inaugura uma unidade da Il Barista, na Casa do Saber. O cirurgião plástico Nelson Letízio faz a palestra Nova Abordagem de Rejuvenescimento Facial, durante o 2''''Simpósio de Cirurgia Plástica, no IEP-Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. A Associação Esporte Solidário Run&Fun, dirigida por Mario Sérgio Andrade Silva, faz sua Feijoada Solidária hoje no restaurante Charlô, no Jockey Club. Em comemoração aos 447 anos do bairro de Pinheiros, a orquestra Bachiana Jovem faz concerto gratuito hoje, às 11 horas, na Praça Pôr do Sol. A cantora Claudia Albuquerque, radicada nos Estados Unidos, faz o show Agrado aos Anjos, amanhã, na arena em Barretos, Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos. Nilson Moulin e Rubens Matuck lançam o livro Leonardo Desde Vinci, na Companhia de Leitura Abre-se hoje em Campos do Jordão o primeiro Congresso Internacional de Gastronomia e Hotelaria, com palestra de Nelson de Abreu Pinto, presidente da CNTUR. A Mulher do Padre promove a 2ª edição do minifestival Pássaro do Mar hoje em sua loja da Rua Augusta. A Avène acaba de lançar a linha Eluage, um tratamento antiidade, à base de ácido hialurônico. A estilista Marcella Sant?Anna faz seu primeiro desfile no Gazebo da Daslu, na terça-feira.