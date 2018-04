Persona Lá se vai... A informação de que a Receita coletou R$ 20 bilhões a mais no primeiro semestre é de deixar paulista inconformado. Se pensarmos que de 30% a 40% deste montante, que não estava previsto em orçamento, sai daqui e não volta nunca mais... Daria para quilômetros de metrô, de Rodoanel, estradas, saneamento, hospitais, escolas, empregos. Enfim, é o dinheiro do nosso bolso que vai para sabe Deus qual ralo nacional. Mora e manda Uma mudança na administração municipal será anunciada na semana que vem. O subprefeito da Lapa, Paulo Bressan, vai ser o novo diretor do Zoológico de São Paulo. Para seu lugar, o secretário Andrea Matarazzo escolheu a promotora Luiza Nagib Eluf, no Ministério Público e autora de vários livros sobre a área jurídica. Luiza, além de seu currículo, tem uma qualidade a mais para o cargo: é moradora do bairro. Efeitos da crise A crise aérea brasileira e seu efeitos em passageiros e empresas é um dos temas que serão discutidos hoje no Fórum Executivo A Reunião das Mentes que Pensam no Mesmo Sentido, promovido pela ACTE - Association of Corporate Travel Executives, no Meliá Jardim Europa. Entre os assuntos que serão debatidos, está o impacto da crise no setor de viagens de negócios, a segurança dos aeroportos e os efeitos psicológicos entre passageiros e as empresas para os quais trabalham. O Fórum é destinado a operadoras de viagens corporativas e profissionais de empresas que lidam com o tema. Outro nome O MGM Studios, um dos parques mais queridos dos brasileiros em Orlando, vai mudar de nome. A direção da Disney acaba de decidir, que a partir de janeiro, o MGM será Disney''''s Hollywood Studios. Em julho passado, quando os brasileiros ''''invadiram'''' a Flórida aproveitando o dólar baixo, o parque foi muito procurado pela a apresentação cover do High School Musical. Entre as novidades para a temporada 2008, o Hollywood Studios terá a segunda parte do musical. Hora tombada Antonio Matias, vice-presidente do Itaú ligou para lembrar que o relógio que fica sobre o Conjunto Nacional, com a marca do banco, foi tombado junto com o edifício, e portanto não pode ser mexido. Quem tombou devia ter pensado melhor, antes de perpetuar uma marca comercial que um dia pode até não existir mais (no mundo financeiro fusões e compras são frequentes), ou não querer mais manter o relógio. E aí, como fica? Matias lembrou que o banco se adequou a todos os parâmetros do decreto, em suas agências. Quando questionado sobre as marcas do banco sobre os prédios da Sede, no Jabaquara, que são bem grandes, informou que mandou perguntar à administração municipal que tamanho devem ter para mudá-las. Agora cabeludo Um amigo da coluna jura que viu Marcos Valério, o carecão do mensalão, jantando no Hotel Mercure da Al. Itu, esta semana. Só que ele agora tem cabelos! Foi reconhecido pela voz. Ou seja, assim como no antigo comercial, sua voz continua a mesma, mas seus cabelos... A suspeita foi confirmada pelo maitre. Estava acompanhado de senhores que pareciam ser seus advogados. E falava em três celulares ao mesmo tempo. Yoga pela paz Acontece a partir de hoje na cidade, o Yoga pela Paz 2007, um evento voltado para o bem estar físico, mental e espiritual. São três dias de prática de yoga e meditação, palestras e apresentações musicais com profissionais comprometidos com a paz. Hoje, às 21 horas, no Clube Pinheiros, amanhã, das 10h30 às 20 horas no Sesc Pinheiros, e domingo pela manhã na Praça da Paz, no Ibirapuera. Old reggae O único sobrevivente vivo do The Wailers, o rastaman Bunny Wailer, que entre as décadas de 60 e 70 formou o grupo de reggae junto com Bob Marley e Peter Tosh, fará uma turnê no Brasil, em novembro. Vencedor de três Grammys de Melhor Álbum de Reggae, ele já está envolvido com seu novo trabalho, o álbum Cross Culture. Mais cinemas O Cine Marabá, na Avenida Ipiranga, encerra temporariamente suas operações hoje, para dar início a um processo de restauração pelo Grupo PlayArte. Essa primeira etapa consiste na criação do projeto de restauro solicitado pela Prefeitura de São Paulo, que precisa ser realizado antes do início de qualquer obra no local. O projeto de renovação do Cine Marabá tramita na Prefeitura há três anos e tem seguido todas as solicitações feitas pelos técnicos municipais. O Grupo PlayArte pretende abrir ali um novo multiplex com cinco salas, projeto de Ruy Ohtake, em meados de 2008. Do lado de fora Os organizadores do movimento Cansei, que se reúne hoje na Praça da Sé, pedem para lembrar que o encontro será na frente da Catedral, e não dentro dela. Cabe muito mais gente. E haverá segurança redobrada. Todos no Palácio O Palácio dos Bandeirantes recebe hoje os secretários de Saneamento de todo o Brasil. Eles estão em São Paulo para o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais. Na agenda, os impactos da nova lei do setor. Os participantes ganham boas vindas do governador José Serra e um concerto da Osesp. O Saneamento é um dos itens principais do PAC do presidente Lula, e também é prioridade no governo Serra, que vai investir no setor quase 6 bilhões, até 2010. miúdas Aniversário de Hélène Matarazzo, Célia Whitaker, Kika Repetto,Alexandra de Sá Moreira, João Carlos Gambôa, Romeu Trussardi Filho e Ed Beltrão. Ontem foi o de Marcelo Bacchin. Nasceu Chloe, filha de Olivier Raffaelli e Carol Bertoni. Nasceu Francisco, filho de Fernanda e Zito Silveira. Leon Cakoff autografa o livro Cinema Sem Fim - A História da Mostra 30 Anos, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Paulo Roberto Padilha lança o livro Educar em Todos os Cantos, na Livraria Cortez. Amaury Jr. promove noite de autógrafos do CD com a trilha sonora do seu programa, na Saraiva do MorumbiShopping. Chega à etapa final o Ciclo de Chefs do Ponta dos Ganchos Resort, em Santa Catarina, com a participação do argentino Francis Mallmann, este fim de semana, que traz ao Brasil sua técnica exclusiva do infiernillo. Paulo Borges faz a palestra SPFW Um Caminho a Partir das Idéias, no Senac Lapa Faustolo. Gustavo Paulus, Alicinha Cavalcanti e Marcos Campos comandam a 2° edição do Winter Festival, no Serrano Resort & Spa, em Gramado. Giovanni Costa, presidente da Avestro, recebe para coquetel harmonizando carne de avestruz com Johnnie Walker, no Jockey Club. Andrea Bonamico e João Teixeira Gomes embarcam para Lisboa, que passa a ser a residência oficial do casal. A modelo e DJ russa Anastasia comanda as pick ups, na Disco. faça parte Jorge Gerdau recebeu a Grã Cruz da Ordem do Mérito das Misericórdias, em Brasília. O grupo Gerdau anunciou que patrocinará a capacitação gerencial de 200 Santas Casas e hospitais filantrópicos. A Academia Brasileira de Letras doará, segunda-feira, 500 livros para a biblioteca do Espaço Criança Esperança de São Paulo, na Vila Brasilândia. A Fundação SOS Mata Atlântica promove jantar em homenagem às empresas que neutralizaram a emissão de carbono com o programa Florestas do Futuro, amanhã, no Hotel Villa Rossa. Bandeirantes do Estado de São Paulo se reúnem, amanhã, no Parque da Juventude, para uma festa e doação de alimentos arrecadados para a Asbem e Creche do Velhão. A Associação Amigos do Projeto Guri lança o Pólo Projeto Guri - Comunidade Harmonia, domingo, na Praça Aprendiz das Letras. O Instituto da Família lança, quarta-feira o livro Clínica e Prática da Prevenção do Autismo, coordenado por Graciela Cullére-Crespin, no Colégio Santa Cruz. O WTC São Paulo criou o projeto Feira de ONGs - Semana WTC Social. O Projeto Casulo será o primeiro a participar, a partir de terça-feira. A Associação Paulista de Apoio à Família promove, segunda-feira, cursos grátis para mulheres em situação de risco social residentes no centro. Informações pelo telefone 3120-4639. Roberto Menescal e Patty Ascher apresentam o show Bacharach Bossa Club, no Teatro Arthur Rubinstein, domingo, com renda em benefício ao Lar das Crianças da CIP. A Rede Record de Televisão promove leilão em prol do Instituto Ressoar, da Verdescola e da Amem, quarta-feira, no Terraço Daslu. Será inaugurada amanhã a primeira unidade do programa social Mulheres de Talento, desenvolvido pela Fundação Stickel, na Rua Cândida Franco de Barros, 79. O Cenha, Centro Social Nossa Senhora da Penha, realiza hoje a 28ª edição do evento Pão, Queijo e Vinho, no Sport Clube Cortinthians Paulista. Convites e informações: 2293-8099. A ONG Florescer realiza, quinta-feira, bingo beneficente, no Espaço Único. Peças produzidas por mães do Projeto Arrastão estarão expostas, até domingo, na 11ª Craft + Design, na Fecomércio. Crianças do Jardim Ângela irão assistir, amanhã, ao musical Peter Pan: Todos Podemos Voar. Os convites foram cedidos pela Telefônica à ONG Sociedade Santos Mártires.