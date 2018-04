Persona Furando fila O tal trem da alegria, que contemplará 260 mil servidores públicos temporários não concursados, se for aprovado, vai encontrar resistência jurídica. O Ministério Público, a OAB e outros segmentos da sociedade civil já ameaçam a proposta com medidas judiciais. Quanto mais não seja, porque há centenas , talvez milhares de pessoas que prestaram concurso para cargos públicos, foram aprovadas, e estão esperando serem chamadas. Como é que ficam estas? Serão atropeladas? Parceria social A Secretaria Municipal de Esportes e o Clube Atlético Paulistano acabam de firmar parceria para levar o esporte à população carente. José Manuel de Castro Santos, presidente do Paulistano, e o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, combinaram que o clube vai fornecer técnicos, profissionais e material esportivo para três modalidades esportivas, em equipamentos da Secretaria: futsal, no CDC Congonhas(Clube da Comunidade de Congonhas), tênis no Clube da Cidade Ibirapuera, e esportes aquáticos no recém reinaugurado Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Quadro novo O programa Metrópolis, da TV Cultura, dirigido por Helio Goldsztejn, a mais tradicional revista de cultura da tevê brasileira, estréia hoje o quadro Massaroca. A edição de estréia traz, entre outros assuntos, uma reportagem com as grandes mudanças que marcaram o início de uma nova era, no final da década de 1980, com a queda do Muro de Berlin, o protesto dos estudantes na Praça Celestial e a primeira eleição para presidente, no Brasil, depois de mais de suas décadas. A produtora Massa Real Filmes ajuda na criação. Matriz e filial O lendário restaurante nova-iorquino PJ Clark''''s, que funciona há 130 anos na 3ª Avenida, vai abrir uma filial em São Paulo, a primeira fora de Mnahattan. Sábado, no almoço de aniversário de Mike Alexander, na Quinta da Baroneza, o CEO do grupo, Phillip Scotti, acompanhado do diretor de Operações, Patrick Boyle, anunciou a novidade e apresentou sua parceira local, Maria Rita Pikielny Marracini. O empreendimento deverá ser concluído para inauguração em 2008. Ladrão na sacada Na madrugada de terça-feira, pouco depois da meia noite, a gerente de uma marca carioca, com lojas em São Paulo, sofreu momentos de terror ao ser surpreendida por um assaltante enquanto dormia no quarto do hotel onde estava hospedada, nos Jardins. A vítima ficou por 20 minutos sob constantes ameaças do assaltante que roubava dinheiro de sua carteira. Após o assalto, a gerente foi amarrada e trancada no armário. O hotel ressarciu o prejuízo, mas não soube explicar como o meliante invadiu o quarto da moça. E desconfia que tenha sido a reforma do restaurante ao lado, que facilitou a entrada do bandido pela sacada. Ou seja, hotel em São Paulo, só em andar alto. Ou sem sacada... Emoção branca Não houve quem não se emocionasse, segunda, na Igreja da Vitória, em Salvador, na cerimônia que lembrou os 21 anos de morte de Mãe Menininha do Gantois. A igreja estava coalhada de bacanas e de baianas de branco. Depois de ouvir o monsenhor Gaspar Sadock, que aos 90 anos segue sendo considerado o grande orador sacro da Bahia, o público foi brindado com a entrada de Gal Costa, toda de branco, cantando Mãe Menininha. Em décadas de carreira, Gal contou que foi a primeira vez em que sua voz tremeu. Roteiro de novela Quem gosta de espiar celebridades, aqui vai um roteiro interessante. A TV Globo vai gravar cenas da nova novela Duas Caras, de Agnaldo Silva, de hoje a domingo, em São Paulo. O diretor Wolf Maia vai dirigir cenas em locações como Estação da Luz, Teatro Municipal, Largo do Arouche, Pátio do Colégio, no centro. Além destas, haverá gravações em outros endereços de outros bairros, como Hospital e Maternidade São Camilo, na Pompéia, o Hotel Maksoud, na região da Paulista e o restaurante alemão Windhuk, no Brooklin. Mais adesões Mais adesões de celebridades do esporte e do mundo dos espetáculos e da tevê ao movimento Cansei, que reunirá o público amanhã às 13 horas na Catedral da Sé. Entre eles, os campeões Torben Grael e Marcelo Negrão, Zezé di Camargo, Luana Piovani, Wanderléa, Jair Rodrigues, Carlos Alberto de Nóbrega e Amália Rocha. Todos estarão presentes ao ato. MIÚDAS >Aniversário de Helena Montanarini, que festeja no México, Cristina Proença, Joice Joppert Leal, Bruna Repetto, Raul Saigh, Jorge Takla, Carlos Pacheco Silveira e Marcos Funaro. >A família Safdié recebe para o lançamento da marca Safdié Private Banking, com a presença do CEO do Banco, o francês Claude Le Ber, no Leopolldo. >Os ex-ministros do STF Carlos Mário da Silva Velloso e Francisco Rezek participam do 1º Simpósio de Direito Empresarial, no Hotel Unique. >O Comitê de Incentivo da Ampro lança o livro Marketing de Incentivo - Uma Visão Legal, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. >David Feffer participa do Ciclo de Jantares com Personalidades, do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, coordenado por Ronaldo Koloszuk. >Gabriella Pascolato lança o livro Gabriella Pascolato - Santa Constância e Outras Histórias, escrito por Sérgio Ribas, na Livraria da Vila Lorena. >Renato Nalini, Benedito Ferri de Barros e Gabriel Chalita fazem debate sobre a ética, na Academia Paulista de Letras. >O Hospital Sírio-Libanês inaugura o Centro de Acompanhamento da Saúde e Check-up. >Myriam Abicair autografa os livros Banquetes Diet e Novas Receitas Light, no Boa Mesa Gula & Design. >Mara Gabrilli faz a palestra Derrubando Barreiras por uma Cidade Mais Inclusiva, no Clube Monte Líbano. >Carlos Ferreirinha, José Antonio Coimbra, Silvia Gambín e Marcos Lima fazem a conferência Encantando os Clientes AAA, sobre mercado de luxo, no L''''Hotel. >Marie-France Henry faz o festival Grand Vin, no La Casserole, com menu harmonizado com vinhos de Patrick Valette. >Roberto Bumagny recebe para o lançamento de moveis, tapetes de designers italianos e brasileiros, na Casamatriz. >Fernando Montini inaugura a Pizzaria La Malaghetta, no Itaim Bibi.