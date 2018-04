Persona Sem esse tempo Amigos e interlocutores da coluna Persona andaram recebendo um e-mail assinado cbgiobbi@estado.com.br, que já foi o endereço eletrônico deste colunista. Mas foi tirado do ar há cerca de um ano ou mais. No e-mail, uma piadinha qualquer, e um supervírus. Portanto, cuidado. Não abram nada que surja em meu nome seguido de piadinha ou coisa do gênero. A chance se ser mensagem minha é zero. Não tenho esse tempo. Trote mal educado Leitores da coluna que moram na Avenida Angélica e imediações ligam para reclamar dos calouros do Mackenzie, que se comportam muito mal nas esquinas do bairro, das 9 da manhã às 4 da tarde. Segundo estes testemunhos, além da algazarra, bebem cachaça no gargalo, dizem eles ''''para comemorar'''', e ainda dão bebida aos meninos de rua que ficam por aí fazendo malabarismos com bolinhas de tênis. É uma pena que uma instituição tão tradicional como esta ainda não tenha instituído o trote solidário. Praça definida A Praça Cláudio Abramo, na Rua Itália, Jardim Europa - da qual tanto se falou quando um caminhão danificou uma escultura de pedra que homenageava o jornalista, e que foi trocada por uma escultura de Bia Doria - agora está com seu cenário definitivo. A família de Cláudio Abramo escolheu uma escultura de Domenico Calabrone, O Jornaleiro, que João Doria comprou e mandou fundir no tamanho certo. Sábado foi a inauguração da obra, em cerimônia discreta como pediu a família Abramo, mas com a presença do prefeito Kassab, dos secretários Andrea Matarazzo e Caio de Carvalho. Depois, seguiu-se almoço na casa de Bia e João Doria Jr. Poder silencioso O aeroporto de Congonhas pode voltar a ser o que era: inseguro e inconfortável. Isso é o que querem as companhias aéreas, que mandam no setor mais que o governo. O ministro Jobim chegou falando grosso. Os diretores da Anac, Milton Zuanazzi e Denise Abreu falam baixo, mas pelo jeito mandam muito mais. Ambos têm o respaldo da ministra Dilma Rousseff. E por lá ficarão... Do outro lado Empresários brasileiros bem relacionados em Portugal, com idas constantes à terrinha, voltam contando, de boca aberta, o quanto o ex-deputado José Dirceu anda poderoso por lá. Chega e sai na hora que quer, de jato executivo, e só freqüenta as altíssimas esferas de negócios portugueses. Todo mundo sabe que ele virou ''''consultor'''' , lobista de grandes interesses. Fala-se que é o homem de confiança de Carlos Slim no Brasil. É por isso que ele anda tão sumido do noticiário político. Percebeu que o outro mundo rende muito mais... Gil na web Os cariocas foram os recordistas no envio de fotos para o site de Gilberto Gil (www.gilbertogil.com.br), com 75 cliques, nos dois dias de show que o ministro apresentou no Circo Voador, sexta e sábado, com a turnê Banda Larga. Gil e a produção estimulam o público a filmar e fotografar à vontade e colocar o material na rede. Antes de aportar em terras brasileiras, a Banda Larga percorreu oito países da Europa. Em nenhum deles, a platéia entrou tão de cabeça na web 2.0 como no Rio. Resta saber como será o comportamento dos cibernéticos de São Paulo, para onde Gil traz a Banda Larga amanhã e depois. Rodeio no Iguatemi Agora já se pode falar a respeito. Apesar do contrato ainda não estar assinado, Silvia Macedo e Erika Jereissati liberaram a informação de que o Rodeio terá uma filial no Shopping Iguatemi, no prédio novo que está subindo ao lado do estacionamento aberto. O projeto é de Isay Weinfeld. O prédio deve ficar pronto no começo de 2008. E o restaurante, em abril ou maio. Resort gay A top corretora de imóveis da Bahia, Josinha Pacheco, está a mil com o lançamento de seu mais novo projeto. Ela pretende inaugurar em março de 2008 a Aldeia Saint Sebastian, um gay resort, em Arembepe, na Bahia. Os apartamentos terão de uma a três suítes, piscina, ofurô, sauna, espaço gourmet, hometheaters e fitness center.] Múltiplo talento O produtor Tchorta Boratto, que já compôs e produziu vários hits, fez bonito. Ele acaba de ser indicado cinco vezes ao Grammy Latino, nas categorias Melhor Álbum, de Leilah Moreno e Cindy Mendes, melhor música (songwriter) de Leilah Moreno (Levanta a Mão) e Cindy (Criança.Com), além de melhor engenharia de som pelo álbum de Cindy. miúdas Aniversário de Matilde Galvão, Regina Marcondes Ferraz, Gloria Guerra, Sandra Gadelha, Maria José Americano, Gloria Maria, Carla Serson, Aglaura Rispoli, Sissa Almeida Prado, Alan Leirner, Mario Garnero, Luis Roberto Bevilacqua, Paulo Ayres Filho e Xicão Alves. Claudia e João Nercessian fazem missa de um ano do filho, Pedro, amanhã, às 10 horas, na Igreja São José. J.Jota de Moraes comemora 40 anos de magistério e faz o curso O Universo da Orquestra, no Teatro Cultura Artística. O Masp e a DaimlerChrysler abrem a exposição Da Bauhaus a (Agora!). Ricardo Spino e Beto Cunha estão entre os designers que lançam suas coleções, na 11ª Craft Design, na Fecomércio. Décio Lencioni Machado toma posse no Conselho Estadual de Educação, na Casa Caetano de Campos. A Diadora e Instituto Ayrton Senna fazem o desfile da Diadora Ayrton Senna Collection, no Jockey Club. Jorge e Cássio Maluf, do Via Funchal, lançam a agência de marketing de entretenimento Live & Motion, que será dirigida por Grace Caribé, em parceria com a agência de promoções Fabpromo, no Via Funchal. Fernando Botero, Diego Masi e Margarita Farre expõem suas obras na mostra Made in Latin America, na Opera Gallery, em Miami. O enólogo Laureano Gomez faz degustação vertical das cinco safras de Merlot, da Bodega Salentein, de Mendoza, na Wine House Itaim. Carlos Miele lança sua nova marca, Miele, no Espaço Cidade Jardim. A Marília Razuk Galeria de Arte abre as exposições de Cristina Rogozinski e Flávia Ribeiro, e Claudio Cretti. Paula Lazzarini abre a temporada In Piemonte con Pio Cesare, no Spadaccino. Carlos Alberto Carmona lança o livro Reflexões Sobre a Reforma do Código de Processo Civil, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Yechiel Moises Chencinski autografa o livro Homeopatia - Mais Simples do que Parece, na Saraiva Mega Store do Shopping Ibirapuera. O Botícário festeja 30 anos, com o lançamento das ânforas colecionáveis, na Casa Petra. O artista plástico uruguaio Juan Muzzi abre exposição, no Hotel Tryp Higienópolis. Lamberto e Silvia Percussi realizam um wine dinner com a presença de Jimena Joffré, vice-presidente da Vinícola Raul Joffré Viñedos, de Mendoza, em parceria com a Enoteca Fasano, na Vinheria Percussi. O Instituto Pensarte promove uma aula aberta com o cientista político Giuseppe Cocco. Dick Danello lança os DVDs TuttoSanRemo Italiano e TuttoSanRemo Internacional, na Casa da Fazenda do Morumbi. Marcelo Papa e Cristobal Goyocoolea lançam o vinho Casillero Del Diablo Reserva Privada 2005, com almoço criado pelo chef Jean Christophe, do restaurante francês Auberge de l''''Ile, no Jockey Club.