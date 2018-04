Persona Projeto aprovado São Paulo ficou melhor depois do projeto Cidade Limpa? Cinco mil pessoas responderam a uma pesquisa realizada pela agência WoodySM2, encomendada pela revista RSVP para a seção Pauliticário. A enquete, realizada através do site, deu que 63% acham que sim e 37%, acham que não. A nova agência é do publicitário Woody Gebara. Os que sobraram Todas as pesquisas têm dado apoio de pelo menos dois terços dos paulistanos ao Cidade Limpa. Por isso é que não dá para entender por que alguns dos grandes bancos brasileiros se empenham em desrespeitá-lo. E, mais ainda, por que o poder público ou compactua, ou pode pouco contra eles. O fato é que, à noite, com a cidade hoje sem luminosos, na Marginal do Pinheiros só o que se vê é o nome do Unibanco, imenso, sobre fundo azul, ainda duplicado no reflexo nas águas do rio. Na Faria Lima, lê-se Safra, bem grande, e Brasilinvest, em proporções mais discretas. E na Paulista, de longe, ainda se vê o nome do Itaú. Só. Os lucros semestrais destas instituições deixam claro que não precisam deste tipo de marketing. Então, por que insistem em se manter acima da lei que valeu para todos os demais? Mais luz! Moradores e comerciantes da Rua da Consolação, conhecida por concentrar o segmento de iluminação da cidade, levaram à Prefeitura um projeto para que a iluminação dos postes da famosa rua fique mais próxima das calçadas. Ironicamente, a rua está muito escura à noite em razão da retirada das fachadas luminosas das lojas de iluminação, por conta do projeto Cidade Limpa. Papel real A tradicional gráfica carioca Paul Nathan chega a São Paulo pelas mãos de Kika Rivetti e Tânia Wagner. Elas inauguram o primeiro escritório da marca, hoje, no Itaim Bibi. A Paul Nathan é especializada na técnica de relevo francês, e tem entre seus clientes o Itamaraty, presidentes da República, além de rainhas e reis europeus. Hoje, a gráfica é comparada à Tiffany, de Nova York, e a Smythson of Bond Street, que presta serviços à realeza inglesa. Sabor modernista O Palácio dos Bandeirantes abre hoje a mostra Modernismo: Lutas e sonhos- 1930 -1945, apresentando 40 obras, entre pinturas e esculturas, produzidas em São Paulo entre 1930 e 1945, período da ditadura Vargas. Estarão expostas obras dos artistas do Grupo Sta. Helena, da Família Artística Paulista, do Salão de Maio, do CAM (Clube dos artistas modernos) e do SPAM (Sociedade Pró Arte Moderna). Além das pinturas e esculturas, há objetos e documentos que pertencem ao Arquivo do Estado, IEB, Museu do Imigrante e coleções particulares, livros do período. Há fatos curiosos: o CAM, fundado em 32 pelo artista Flávio de Carvalho, foi fechado pela polícia dois anos depois; o SPAM, que iniciou suas atividades e exposições na casa de Olívia Guedes Penteado, foi responsável por dois memoráveis bailes carnavalescos. Além disso, pesquisando as fichas dos artistas, nos arquivos do DOPS, surgiu um documento relatando um encontro do artista Di Cavalcanti com o governador José Serra, em Paris, em 1977. O coquetel também será modernista, com ponche de vinho branco, coquetel de groselha, empadinhas e coxinhas, bolo de aipim. Fasano carioca O Hotel Fasano do Rio, numa esquina do Arpoador, de frente para o mar, foi inaugurado no fim de semana. Ficou extremamente chique e confortável. Alguns cariocas transados, convidados para jantar sábado à noite, estavam muito satisfeitos com o presente que a cidade tinha ganho. A aliança entre Rogério Fasano e Philippe Starck foi muito feliz. O grande arquiteto e designer francês acatou todas as sugestões de Fasano, deixou-o definir o estilo brasileiro do hotel, mas manteve alguma de suas marcas, como as grandes cortinas que demarcam espaços, espelhos bisotados com desenhos anos 40 e outros em formas de amebas. Os quartos e banheiros têm a estrutura desenhada por seu escritório. Nas salas, no bar, na maravilhosa piscina da cobertura, porém, o mobiliário foi todo escolhido por Fasano, com ênfase no bom design brasileiro dos anos 50 e 60 e em lustres e vasos de Murano. À imprensa internacional, Starck disse que foi o trabalho mais fácil que fez na vida, elogiando as intervenções de Fasano. Mas o elogio definitivo veio de Isay Weinfeld, o arquiteto preferido de Fasano, e autor do hotel de São Paulo. Aprovou tudo. Números oficiais Um projeto de lei promete causar polêmica no meio político, propondo que os governos federal, estadual e municipal contratem empresas de auditoria para dar credibilidade aos dados estatísticos que divulgam. Seria o fim das ''''maquiagens'''' estatísticas, visto que a maioria desses dados são normalmente usados pelos governos a seu bel prazer. Aliás, quem é que respeita números no Brasil? Em épocas de campanha a gente ouve cada coisa... Turma de peso O movimento Cansei, que já tem 170 mil acessos em seu site, e que tem encontro marcado sexta-feira às 13 horas, na Catedral da Sé, teve mais adesões: Regina Duarte, Ana Maria Braga, Osmar Santos, Seu Jorge, Cristiane Torloni, Agnaldo Rayol e Silvia Poppovic. Mudança de sigla? O senador paulista Romeu Tuma estaria acertando detalhes com o vice-presidente José Alencar visando sua transferência do DEM para o PRB. José Alencar acredita que Tuma possa dar densidade para o partido em São Paulo e quem sabe até saia como candidato à sucessão municipal em 2008. MIÚDAS >Aniversário de Lilibeth Monteiro de Carvalho, Vivi Nabuco, Mariana Lavrati, Alfredo Pimenta, Fábio Igel, Ovadia Saadia, Henry Alavez e Aleksandar Mandic. >Nasceu Guilherme, filho de Ana Carolina e Fabio Prada Ferreira. >A família de Luiz Armando Calazans Luz recebe o carinho dos amigos, na missa de sétimo dia em sua intenção, às 19 horas, na Paróquia São Pedro São Paulo, no Morumbi. >Cris Barros faz desfile, no Teatro São Pedro, e depois comemora, no Hotel Fasano. >João Carlos Moreno lança o livro Go Fast! - Como Resolver Problemas Sem Gastar Dinheiro!!!, na Livraria da Vila. >O enólogo chileno Aurelio Montes, dono da Viña Montes, apresenta alguns de seus melhores rótulos em jantar, no A Figueira Rubaiyat. >Com palestra do arquiteto australiano Bo Christiensen, a Haworth do Brasil inaugura seu showroom, o São Paulo Creativity Center, em Pinheiros. >Márcio Chaer faz coquetel para comemorar dez anos do site Consultor Jurídico e inaugura sua sede nova, na Vila Madalena. >O chef francês Axel Benmessahel, do restaurante L''''Atelier de Joel Robuchon, de Paris, comanda até quinta-feira a cozinha do Restaurante Magari. >José Bento, Poliani e Maria Cristina Gonçalves lançam o livro Sexualidade - Autoconhecimento e Qualidade de Vida, na Livraria da Vila Lorena. >A 4HYP e o Café de la Musique lançam o Jet Set Tendences 2008, no Hotel Caesar Park. >A ECA/USP comemora os 40 anos do curso de graduação Relações Públicas, na Fiesp. >Marina de la Riva faz show, no MIS. >Elisabeth Wey faz palestra na 1ª Jornada Latinoamericana - Luz & Color, em Buenos Aires. >O clã Gueller comemora 30 anos da Rendas e Fricotes e inaugura espaço de artesanato, com Renato Imbroisi e a coleção das bordadeiras e artesãs do Projeto Café Igaraí. >Toni Sellés, curador da mostra Place: o mundo em uma maleta, faz palestra, no Museu da Casa Brasileira. >Isaac Azar reinaugura seu Restaurante Azait, no Rua Peixoto Gomide.