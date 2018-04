Persona Turismo concentrado São Paulo vai ganhar, no final de setembro, a Casatur, um local que concentrará serviços de turismo (passaporte, vacinas, câmbio, locadoras de veículos e rede hoteleira), além de estandes de operadoras dos principais destinos turísticos. Será uma espécie de shopping do turismo, numa área de 1,3 mil m2, junto à Praça Deputado Dário de Barros, ao lado Ponte Cidade Jardim. O escritório do arquiteto e urbanista Augusto Sommacal assina o projeto arquitetônico do local. Projeto que agrada O projeto de construção da nova sede da Fundação Iberê Camargo está fazendo sucesso em todo o mundo, nas mostras internacionais de arquitetura. No mês passado, a maquete do prédio de cinco andares situado às margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre, esteve presente na exposição principal da badalada Trienal de Arquitetura de Lisboa, e também em Tóquio, na mostra que reuniu os principais trabalhos do arquiteto português Álvaro Siza, idealizador da nova morada das obras de Iberê Camargo, que será inaugurada em março de 2008. A maquete da construção é apontada como um dos mais belos projetos já criados por Siza em sua trajetória profissional. Debate no ar A Associação dos Advogados de São Paulo promove hoje, o debate Caos Aéreo - Aspectos Jurídicos. Defesa do Cidadão. O encontro será transmitido em tempo real na internet (www.aasp.org.br) e via satélite para diversas cidades do interior do Estado. O objetivo é esclarecer os operadores do Direito sobre o encaminhamento mais adequado para a devida prestação jurisdicional aos usuários do transporte aéreo e alertar a população sobre seus direitos neste momento em que estão ocorrendo diversas discussões sobre a desordem instalada no sistema de transporte aéreo nacional. Jovem talento Depois de quase 30 anos, uma nova montagem da ópera Il Matrimonio Segreto será realizada pela Associação Paulista dos Amigos das Artes, com estréia marcada para o final de agosto, no Teatro São Pedro. A jovem Lívia Sabag é responsável pela direção da obra de Domenico Cimarosa, criada há mais de 200 anos sob encomenda do imperador vienense Leopoldo II. De tão aclamada em sua primeira apresentação, foi repetida, na íntegra, a pedido do próprio imperador, após a ceia, conferindo à obra uma espécie de recorde na história da música. A ópera foi montada pela última vez em São Paulo em 1980, curiosamente, ano em que nascia Lívia, que estreou como diretora de ópera aos 23 anos com a montagem de Der Schauspieldirektor de Mozart. Chocolate chique Paula de Lima Azevedo comemora os 20 anos da Sweet Brazil durante o Boa Mesa e convidou a restaurantrice Mary Nigri, do Quattrino, e a chef Mazzô França Pinto para criar combinações inusitadas para o Chocô-du-Chef, com quinua real, o cereal sagrado dos Incas, considerado o melhor alimento de origem vegetal para consumo humano. Amanhã, Paula e Mary Nigri recebem os convidados. Na quinta-feira é a vez de Mazzô França Pinto. Museu no Detran A agência LongPlay, dos sócios Fernando Luna e Sérgio Prandini, foi a escolhida para fazer a campanha que comunica os paulistanos sobre a mudança de endereço e a nova releitura arquitetônica, assinada por Oscar Niemeyer, do Museu de Arte Contemporânea da USP. O acervo com 10 mil obras de arte - o maior da América Latina - vai se mudar completamente em 2009 para onde funciona hoje o prédio do Detran, em frente ao Parque do Ibirapuera. miúdas Aniversário de Ludmila Almeida Braga, Andrea Assef, Evelise Ochman, Renata Brant de Carvalho, Zeca Ziembik, Guido Lantermo di Montelupo, José Benedito Pati, Olavo Caiuby Bernardes e Roberto Negrete. José Luiz Tejon, Palestrante do Ano do 9º Prêmio Top of Mind Fornecedores de RH, faz palestra aos representantes das empresas indicadas para concorrer à edição deste ano, no Café de la Musique. Paulo Mendes da Rocha recebe o título doctor honoris causa do Mackenzie, no Memorial da América Latina. Maria Claudia Bonadio lança o livro Moda e Sociabilidade, na Fnac Paulista. Ciça Bueno e Márcia Mattos autografam o livro Síndromes de Plutão, na Livraria da Vila. Fernando Whitaker coordena curso sobre o Simples Nacional na Associação dos Advogados de São Paulo. O fotógrafo Tom Nepô abre a exposição, no Ritz do Itaim. A Cerâmica Portinari promove debate, organizado pela AsBEA, sobre a certificação sustentável na construção, no Centro Brasileiro Britânico. Anote na agenda A semana está repleta de atrações. Do ministro Gilberto Gil ao grupo Momix. Hoje - A Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester, sob a regência de Christoph Eschenbach, apresenta-se, hoje e amanhã, na Sala São Paulo. O Sesc Consolação e o Consulado Geral da Índia apresentam o espetáculo de dança clássica indiana com a bailarina Silvana Duarte, no Teatro Sesc Anchieta. Ivald Granato abre a exposição O Gesto e a Arte, no Espaço Cultural Citi. Adriana Florence inaugura a exposição Emoção Marca Viagem pelo Brasil, no Club Transatlântico. O MAB-Faap Centro apresenta a exposição Um Ponto em Movimento, com 11 pinturas e 12 desenhos de seu acervo, de artistas como Anita Malfatti, Lasar Segall, Caio Pérsio, Flávio de Carvalho, Heinz Künh, entre outros. Amanhã - O governador José Serra inaugura a exposição Modernismo: Lutas e Sonhos (1930-1945), no Palácio dos Bandeirantes. A companhia francesa Beau Geste apresenta o espetáculo La Danse, une Histoire à ma Façon..., no Teatro Itália - Teatro de Dança. A Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista apresenta a montagem de Gota D''''água - Breviário, inspirada na obra de Chico Buarque e Paulo Pontes, com direção de Heron Coelho, com Georgette Fadel. O músico Edsel Gomez, de Porto Rico, se apresenta, na Mostra Instrumental das Américas, no CCBB. João Suplicy se apresenta, no Bar Passatempo. Gene Johnson abre a exposição Inspiração, o Artista e o Colecionador, na Mônica Filgueiras Galeria de Arte. Kristin Capp abre a exposição Cotidiano, na Galeri a Eduardo H Fernandes. Quarta - O Sesc Vila Mariana lança a publicação do Prêmio Culturas Indígenas 2006 e a Mostra Indígena, com rodas de debates, rodas de histórias, apresentações musicais e oficinas de artesanato. A pianista Cristina Ortiz e Banda Sinfônica, sob a regência do maestro Abel Rocha, apresentam o Concerto Nº2 para piano de Rachmaninoff, além da Toccata Solemnis, de Schumann, Rapsódia Latina, de Cyro Pereira, e Tipos Humanos de Goya, de André Mehmari, no Teatro Cultura Artística. O Momix apresenta duas criações do Moses Pendleton: Luna Sea e Opus Cactus, no Via Funchal. Marina de La Riva apresenta show, no Sesc Vila Mariana. Quinta - A Osesp apresenta-se, sob a regência do maestro convidado Günther Herbig, e com a participação do trompista inglês David Pyatt, na Sala São Paulo. O Balé da Cidade de São Paulo apresenta seu mais recente espetáculo, que reúne as coreografias Dicotomia, de Luiz Fernando Bongiovanni, e Khaos, de Maurício Oliveira, no Teatro Municipal. Maria Eugênia Almeida apresenta o espetáculo Casa das Miudezas e Key Sawao, Hana (Quantos Anos?), no Dança em Pauta 2007, no CCBB. O Instituto Tomie Ohtake abre a exposição Poesia Concreta - O Projeto Verbivocovisual, com museografia de Felipe Tassara, ocupando cinco ambientes, cada um deles dedicado a um aspecto determinado da obra de Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino Grünewald e Ronaldo Azeredo. A artista japonesa radicada na Espanha Kaoru Katayama inaugura a exposição So Far, So Close..., na Casa Triângulo. O fotógrafo André Esquivel inaugura a exposição São Paulo a Paris, na Galeria Aliança Francesa. A Galeria Nóbrega inaugura a mostra Thetys e os Oceanos, com telas de Maria Tereza Louro. A Galeria Oeste abre mostra fotográfica de Fernanda Figueiredo e Eduardo Mattos. Sexta - A Cie. Feria Musica, companhia de dança da Bélgica, apresenta o espetáculo Le Vertige du Papillon, no Teatro Alfa. A companhia Tã, de Burkina Faso, apresenta o espetáculo Bûudu, no Teatro Itália - Teatro de Dança. Com direção de Luiz Arthur Nunes, estréia o espetáculo Closer, no Teatro Augusta. Gilberto Gil apresenta o show Banda Larga, no Citibank Hall. Cida Moreira e André Frateschi estréiam o show Canções para Cortar os Pulsos - A Música de Tom Waits, no Ágora Teatro. Arthur Nestrovcki recebe José Miguel Wisnik, Proveta e Celso Sim no show Tudo que Gira Parece a Felicidade, no Teatro Fecap. O Auditório Ibirapuera recebe o show Roda de Choro, com Danilo Brito, Luizinho 7 Cordas, Alessandro Penezzi, Alexandre Ribeiro, Leo Rodrigues e Milton Mori. Roberta Sá apresenta o show Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria, no Tom Jazz. Sábado - A Cia. Esther Weitzman apresenta o espetáculo Territórios, no Dança em Pauta 2007, no CCBB. Com interpretação e concepção de Mariana Muniz, estréia na Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista o espetáculo de dança Rimas no Corpo, dirigido por Claudio Gimenez. A Pinacoteca inaugura a exposição Missão Artística Francesa - Coleção Museu Nacional de Belas Artes, com 75 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e relevos, de artistas que faziam parte da missão francesa. Andréa Facchini abre exposição, na Galeria Thomas Cohn. Domingo - Roberto Menescal e Patty Ascer apresentam o show Bacharach Bossa Club, no Teatro Arthur Rubinstein. O quinteto de clarinetas Sujeito a Guincho se apresenta, no Museu da Casa Brasileira. Li Jie Ming (violino) e Alice Huang (piano) fazem recital, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. A Orquestra Sinfônica Municipal apresenta-se com a pianista carioca Diana Kacso, sob a regência de Henrique Morelenbaum, no Teatro Municipal.PD