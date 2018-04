Persona Desembarca no Brasil a nova linha de óculos da Tag Heuer. A coleção L-Type é um mix de glamour com um toque esportivo, em modelos com pele de jacaré ou cobra a metal revestido de platina. Paula Ferber criou uma linha de sapatos com releitura de clássicos e abusou de materiais como nós, finas tiras, pedrarias, macramês e laços. O salto de acríclico, lona de caminhão e ilhós é a aposta do verão. Roberto Bumagny, da Casamatriz, lança, quinta-feira, a nova linha de móveis de design, como a poltrona Apple, apresentada pelo designer italiano Felippo Dell´Orto na última feira de Milão. Cenário: A foto acima, de Ding Musa, é uma das imagens da exposição Outra objetividade - o CCSP no olhar dos artistas, em comemoração aos 25 anos do Centro Cultural, que serão doadas para um leilão em prol do CCSP, amanhã. O ator Carlos Moreno vai fazer as vezes de leiloeiro iro da noite e dez fotógrafos disponibilizarão suas obras . São eles: Caio Reisewitz, German Lorca, João Musa, Marco Buti, Mauro Restiffe, Nair Benedicto, Nelson Kon, Rochelle Costi e Rubens Mano. Os lucros obtidos serão revertidos integralmente para as atividades do próprio Centro, num momento em que a instituição passa por diversas reestruturações físicas e administrativas. O leilão é organizado pela Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo, presidido pelo psicanalista Leopoldo Nosek. Radical chic: Paula Raia, grávida do segundo filho, estampa a capa da próxima edição da Audi magazine, que chega às bancas com novo projeto editorial. A edição é dedicada ao design e Paula Raia, que é formada em arquitetura, releva sua paixão por design. Ela conta que na sala de sua casa uma foto imensa de Tom Jobim convive com obras de arte e livros de grafites. Croquis: Será na terça-feira, no histórico Teatro São Pedro, para 600 convidados, o desfile de apresentação da coleção de verão 2008 da estilista Cris Barros. Com uma cenografia teatral à base de espelhos, feita pela FCR Produções Artísticas, o desfile tem direção de Maurício Ianês, iluminação da LPL e coordenação executiva da MKT Mix. Amanhã, Teresa Perez inaugura o espaço Teresa Perez Tours, na Villa Daslu, em parceria com o Plaza Athenée New York. A cada temporada, o espaço da agência de viagens se une a um novo parceiro hoteleiro para oferecer uma cara nova ao local e trazer novidades no segmento de turismo de luxo nacional e internacional. O projeto, assinado pela arquiteta Vânia Scalamandré Duarte Garcia, simboliza uma réplica da fachada do hotel nova-iorquino. Jairo Waissmann inaugura, quinta-feira, mais uma joalheria Frattina na cidade, no Shopping Iguatemi. O projeto é de Roberto Migotto, bem contemporâneo com linhas retas e tons neutros. Carlos Miele lança, quarta-feira, sua nova marca, mais casual, batizada de Miele. A primeira loja será na área fashion do shopping Morumbi. A marca já é vendida em mais de 19 países, em lojas como: Saks Fifth Avenue, Harvey Nichols e Selfridges. O restô do Gula&Design Boa Mesa Gourmet, que abre-se na terça-feira, no Jockey, leva a assinatura de Debora Roig e será operado pelo Fasano. O chef Jean Christophe, que foi também chef de Cristina Onassis, mãe de Athina, comanda o jantar na sexta-feira. Miniaturas A Natura desenvolveu uma linha de produtos em miniaturas para hotéis, pousadas e resorts. Alexandre Birman venderá linha de sapatos com seu nome, na loja Trizy, no Barrashopping, no Rio. A Mulher do Padre (AMP) lança, sábado, o mini-festival de bandas Pássaro do Mar. O coordenador do curso de cozinha italiana do Senac, Marcelo Nery, será um dos jurados do concurso Pizza Hut, para lançar nova pizza criada pelo consumidor. O diretor da TAP Portugal, Mario Carvalho participa, hoje, da 2ª Convenção Estadual da Associação Brasileira das Agências de Viagens da Bahia. Arte: O artista plástico americano Gene Johnson inaugura sua exposição Inspiração, o artista e o colecionador, terça-feira, na Galeria Mônica Filgueiras. Além das pinturas, Gene vai expôr parte de sua coleção de máscaras de rituais de danças mexicanas, que é a inspiração da sua pintura em camadas, e de uma escrita indecifrável. Bailarina: A New Order, marca carioca de sapatos e acessórios, assinou contrato com o Centro de Movimento Deborah Colker e a partir de agora vai criar, produzir e fornecer os calçados que serão usados em todos os espetáculos ativos de Deborah Colker. E em contra-partida, as bailarinas da companhia estrelam a campanha de verão da marca.