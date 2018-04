Persona Diversão cara Quem foi ao Teatro Alfa, esta semana, presenciou uma cena cada vez mais corriqueira na cidade. Por volta das 21 horas, na rua atrás do teatro, uma fila de carros se formou para entrar nos estacionamentos, enquanto outros tentavam, em vão, entregar seus veículos aos manobristas na porta do teatro. Duas fiscais do CET, ao invés de orientar a confusão, divertiam-se em multar. Sabe-se lá qual a justificativa das infrações, já que todo mundo precisava mesmo era de ajuda. Assim que a fila acabou, as marronzinhas desapareceram como num passe de mágica. Orquestra afinada Roger Agnelli, presidente da Vale do Rio Doce, e o pianista Marcelo Bratke selaram, esta semana, o lançamento da nova orquestra da companhia, a Camerata Vale Música, durante um concerto no Rio de Janeiro na Sala Cecilia Meireles. O sucesso da primeira turnê nacional foi tão grande, que já foram convidados para concertos na Sala São Paulo e no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, além dos prestigiados Kioi Hall, de Tóquio, Wigmore Hall, de Londres, e Luminato Festival, de Toronto. A arte de Bia A artista plástica Bia Doria inicia os preparativos para a inauguração da Galeria Bia Doria, dia 29, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Ela vai expor obras que retratam a natureza por meio de madeira descartada, oriundas de raízes, troncos de árvores, cipós e nódulos. As peças foram todas elaboradas sob o experiente olhar do artista Frans Krajcberg, seu amigo e mentor. O evento também marcará o lançamento da segunda edição deste ano da revista Gabriel, publicação que dedica suas páginas à matérias sobre arquitetura, decoração, paisagismo e design. Vôo centenário Fernando de Arruda Botelho, presidente do Instituto Arruda Botelho e idealizador do Projeto Centenário Demoiselle, foi escolhido como Personalidade Emérita da Aviação Executiva 2007, na abertura da Labace, o mais importante evento da aviação executiva da América Latina. Até o momento, já foram construídas cinco réplicas do avião criado por Santos Dumont e, desde 2006, elas estão sendo expostas e participando de vôos comemorativos no Brasil e no exterior em homenagem aos 100 anos de sua criação. No total, já foram investidos R$ 500 mil na construção das cinco aeronaves. Ópera pop As audições para a montagem brasileira do musical Aída, com composições de Elton John e letras de Tim Rice, baseado na ópera de Verdi, serão iniciadas no dia 20. Até o momento, a produção já recebeu mais de mil currículos de vários profissionais do Brasil e até de atores que moram fora do País. A produção vai movimentar cerca de 250 profissionais entre atores, músicos, cantores, bailarinos e equipes criativa e técnica. O espetáculo está previsto para uma temporada mínima de dois meses e com sete apresentações por semana e receber um público estimado de 85.200 pessoas. Elogios eruditos A edição francesa da Classics Today deste mês atribuiu uma avaliação 10/10 ao CD Franz Liszt - Totentanz Piano Concertos 1 & 2, gravado pela Osesp, sob regência de John Neschling e pelo pianista Arnaldo Cohen, para o selo sueco Bis. O texto, assinado pelo crítico Christophe Huss, exalta o encontro "de uma orquestra que não cansa de surpreender, conduzida pelo melhor regente brasileiro da atualidade" e de "um pianista em plena maturidade artística". Ele acrescenta que o álbum é "uma prova de que o país pode ser capaz de realizar grandes contribuições musicais". O CD, também já disponível no mercado americano, deve ser incluído entre os próximos lançamentos da Osesp no Brasil, em parceria com a gravadora Biscoito Fino. Vinhos femininos A Expand realiza, a partir de segunda, o Road Show África do Sul, no Meliá Jardim Europa. Trata-se de um evento que passará por algumas cidades - Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília - promovendo degustações de vinhos dos produtores sul-africanos. O diferencial é que todos os representantes das vinícolas do evento são mulheres: Jeanette Bruwer, proprietária da Springfield; Yngvild Steytler, proprietária da Kaapzicht; Ruth Penfold, enóloga da Steemberg; e Suzanne Venter, gerente de marketing da Spice Route. Miúdas Aniversário de Daniela Cutait, Heloisa Munhoz, Micky de Salles Oliveira, Christiane Rando, Emilio Kalil, que comemora na casa de Rose e Roberto Bratke, e de Paulo Montoro, que recebe os amigos. Amanhã é aniversário de Mariana Gonçalves de Almeida, Vânia Ferrari Dutra, Pedro Sérgio Morganti, Luiz Felipe Diniz e Cid Vieira de Souza Filho. Nasceu Gabriela, primeira filha de Priscilla Porto e José Tolovi Neto. Eudóxia de Barros lança seu primeiro DVD, Convite à Música, na Livraria Paulinas. Márcio Toledo, presidente do Jockey Club, recebe convidados para a Copa Japão de Turfe nas dependências do hipódromo de Cidade Jardim. Jeanne-Marie Gagnebin, Guilherme Ignácio da Silva, Philippe Willemart e Sergio Fingermann participam dos Encontros Tangenciais:: Marcel Proust, no Contraponto. Gaía Passarelli, Camilo Rocha e Gil Bárbara comemoram dez anos do site rraurl.com com festa no Clash Club. A CRZ promove hoje o dia do bem estar em sua loja na alameda Lorena, com quick massage, hidratação facial e avaliação corporal para clientes. A 7ª edição do Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia concederá R$ 190 mil em prêmios aos melhores trabalhos artísticos em mídias eletrônicas e digitais. Os projetos podem ser inscritos até amanhã. Dias 31, 1 e 2 de Setembro, com coordenação de Alice Carta e Frederico Barbosa, será realizado o Spa Cultural, voltado para a Educação dos Sentidos, com palestras do sommelier Manoel Beato, o artista plástico Carlos Fernando e do professor de literatura Irineu Franco Perpétuo. A Mitsubishi Motors do Brasil acaba de ser premiada pela montadora japonesa pela excelência no desenvolvimento do primeiro veículo flex fuel da marca, o Pajero TR4 Flex.