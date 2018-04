Persona Sempre amigos Quarta-feira, no Senado, houve uma homenagem especial em torno de Antônio Carlos Magalhães, com vários senadores se pronunciando na tribuna. O que chamou atenção de muita gente foi o discurso do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). Ele revelou que visitou ACM pouco antes de sua morte, no Hospital do Coração, e, falando que ele era ''''amigo de seus amigos, solidário, presente'''', revelou que ACM perguntou sobre a situação de Renan Calheiros. Garibaldi respondeu que a situação estava complicada, mas ACM de pronto respondeu: ''''Não está não, Renan vai vencer e vai provar sua inocência.''''. Prêmios do ar O 9º Prêmio Aero Magazine de Aviação divulgou os vencedores, ontem, no hangar da Vasp, em Congonhas. A premiação se refere aos melhores de 2006. Entre os eleitos: Constantino de Oliveira Junior, da GOL (Personalidade do Ano); TAM (Melhor Companhia Aérea Brasileira); Air France/KLM (Melhor companhia aérea estrangeira); Embraer (Melhor indústria aeronáutica); e José Afonso Assumpção (Homenageado do Ano). Língua afiada Paulo Autran aproveitou a cerimônia que deu seu nome ao Teatro do Sesc Pinheiros, para dar uma alfinetada no ministro Gilberto Gil. Nos agradecimentos disse que o Sesc está fazendo o papel que o governo deveria exercer. E criou uma saia justa para seu colega Sérgio Mamberti, quando disse que achava que Danilo Miranda deveria ter sido escolhido para ocupar o Ministério da Cultura. Sem citar o nome de Gil, disse que ele era bonitinho, tinha cabelo enroladinho, tocava violão, mas não servia para ser ministro. Mamberti estava representando o ministro. Dentro da tela Recém-chegado da Bélgica, o artista gráfico brasileiro Marcio Ambrosio será um dos destaques do 8º Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que começa na terça-feira, na Galeria de Arte do Sesi. Ele trouxe na bagagem o projeto Oups!, que estreou por lá no Recyclart, em fevereiro. O trabalho é uma instalação, em que os visitantes interagem com animações em tempo e tamanho reais. Com linguagem visual e sonoplastia inspiradas em cartoons, Oups! projeta a imagem do visitante em uma tela cheia de animações e ele automaticamente se torna personagem do desenho animado à sua frente. Sem estresse O Hospital Sírio-Libanês lança, na próxima quinta-feira, o Centro de Acompanhamento da Saúde e Check-Up, que traz um novo conceito de atendimento para executivos, com área de acesso exclusivo e a possibilidade de realização de todos os exames em um só local. Além disso, o novo espaço oferece serviço de concierge diferenciado. Ou seja, enquanto o executivo estiver efetuando o check-up, uma equipe fará todo tipo de serviço como comprar passagens, passar ternos, retirar e entregar volumes. Gato no saco Uma amiga da coluna viveu uma situação inusitada. Um gato enorme invadiu sua casa, no Jardim Paulista. Apesar de todos os esforços para colocar o gato para fora, ele conseguia, sabe-se lá como, entrar novamente. Depois de travar uma ''''luta'''' com o bichano, conseguiu finalmente prendê-lo no banheiro. Ligou para o 156, na Prefeitura, que deu um prazo de 1 a 20 dias para retirar o animal!!! A saída foi acionar o Corpo de Bombeiros, que, prontamente, como sempre, resolveu a situação. Arena arco-íris Pela primeira vez, em seus 52 anos de existência, a Festa do Peão de Barretos terá, entre suas animadas noites country, uma que celebrará a diversidade. Qualquer lembrança do ônibus do filme australiano Priscila, a Rainha do Deserto não será mera coincidência. O promoter Caio Fischer levará uma turma de convidados à rave fashion Somos Todos Iguais, no dia 17. A operação para Barretos será bate e volta, com pit stop em São José do Rio Preto. O ponto alto da rave será um desfile beneficente com roupas de couro, para o Hospital de Câncer de Barretos. Nas pickups, Felipe Venâncio e a cantora Cláudia Albuquerque prometem segurar toda a madrugada. miúdas Aniversário de Sylvia Godoy, Maria Helena Fittipaldi, Regina Velloso, Renata Cook, Arthur Casas, Ciro Cuschnir, André Magalhães, Duda Mendonça, Marcos Puglisi de Assumpção e Alcides Pinto de Oliveira, que completa 90 anos. Nasceu Catharina, filha de Marisa Fortes e Luis Marcelo Lacerda. Gilberto Amaral recebe para jantar em torno de Paulo César de Oliveira, em Brasília. O cineasta israelense Eytan Fox participa de um bate-papo com o público logo após a exibição do filme A Bolha, premiado no último Festival de Berlim, no Centro da Cultura Judaica. Maria Clara L. Machado lança o livro O Despertar da Delicadeza, na Livraria Cortez. A Academia Latino-Americana de Arte inaugura a 2ª Mostra Nacional de Artes Plásticas, no Forte de Copacabana. João Cox, presidente da Claro, e Eliana Tranchesi recebem poucos e bons no Leoppoldina, em torno do projeto Claro A. Graziela Pinto participa do 32º Salão de Arte de Ribeirão Preto, a partir de hoje, no Museu de Arte da cidade, com curadoria de Regina Johas, Ricardo Resende e Sérgio Romagnolo. faça parte O Mozarteum Brasileiro promove, domingo, às 11 horas, concerto ao ar livre na ala externa do Auditório Ibirapuera com a orquestra alemã SHMF, sob regência do maestro Cristoph Eschenbach. Na terça-feira, o solista da orquestra Erik Schumann, ministra masterclass gratuita de violino no Instituto Baccarelli. A GE Healthcare doará US$ 25 mil para o Cantinho do Céu Lar dos Excepcionais, em Ribeirão Preto. A doação é o resultado do prêmio que Reinaldo Garcia, presidente e CEO da GE Healthcare International, brasileiro, de Ribeirão Preto, recebeu da empresa em janeiro, o Chairman''''s Leardership Award for Globalization 2007. A loja Lita Mortari, de hoje a domingo, faz venda especial em prol do Lar Escola São Francisco, Se Toque, Tucca e Obra do Berço, que receberão 15% da verba arrecadada com a venda de peças de coleções d escontinuadas. O Instituto Ayrton Senna lançou a revista Educação em Cena, com o objetivo de abordar os grandes temas que estão provocando a ineficiência do sistema educacional do País e saídas para reverter essa situação. A Claudeteedeca faz bazar beneficente, terça e quarta-feira, no Buffet Naguila, em prol da Na''''amat Pioneiras São Paulo. A grife Wanessa Ftireis faz bazar em prol da AACC, até amanhã, na Rua Estados Unidos. O livro História, Cultura e Práticas Correntes da Medicina, dos médicos Alfredo Salim Helito, do Hospital Sírio-Libanês, e Paulo Kauffman, do Hospital Israelita Albert Einstein, será lançado, segunda-feira, no Teatro Alfa. Os direitos autorais para as entidades assistenciais Abrace Seu Bairro, Sociedade de Amparo ao Idoso Mão Branca e Unibes. Jorge Dzialowski Diaconescu lança livro Torati, terça-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que terá parte da renda revertida para o Ten Yad. O Graacc recebeu, na última semana, R$ 58 mil arrecadados pela C&C Casa e Construção, última parcela do total obtido pela campanha Natal Solidário. A ONG ambientalista Terraguar (www.terraguar.org.br) lançou mais uma ferramenta que visa facilitar a adesão à campanha Saúde, Tietê!. Através do site, todo e qualquer cidadão, maior de idade e portador de RG, pode contribuir com a assinatura do abaixo-assinado. Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos de Queirós e Teresa Colomer serão alguns dos palestrantes do Seminário Prazer em Ler de Promoção da Leitura- Nos Caminhos da Leitura, dias 22, 23 e 24, na Câmara Americana do Comércio, promovido pelo Instituto C&A e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Já estão à venda os convites para a tradicional Noite de Confraternização Obra do Berço, que será dia 26, no Leopolldo Itaim, pelos telefone (011-5844 1915) ao custo de R$150,00. O Mosteiro São Geraldo, entidade mantenedora do Colégio Santo Américo, está selecionando voluntários para suas obras sociais, que contemplam há 40 anos a população carente das comunidades de Vila Morse, Paraisópolis e Monte Kemel. Para participar da seleção, os candidatos devem comparecer à sede das Obras Sociais (rua Santo Américo, 386 - Morumbi) para visita e conversa iniciais.