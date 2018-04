Persona Direito em festa A Faculdade de Direito do Largo São Francisco está festejando seus 180. A data é o 11 de agosto, que ficou famoso como nome do centro acadêmico. As comemorações começaram ontem, com o lançamento, no Salão Nobre, do livro O Estado de Direito Já - Os trinta anos da Carta aos Brasileiros, do prof. Goffredo da Silva Telles Junior, documento que foi considerado um dos estopins da redemocratização do País. Hoje, também no Salão Nobre, haverá uma reunião do conselho universitário da USP. Depois, a Faculdade entrega o prêmio Spencer Vampre, dentre outros para o ex-governador Cláudio Lembo, também filho da casa. E a Associação dos Antigos Alunos entrega sua láurea máxima de Associado Benemérito, entre outros, a José Gregori, Luiz Antonio Guimarães Marrey, Caio de Carvalho Mattos Araújo. Finalmente, no próprio dia 11, ao meio-dia, será servida uma feijoada no histórico pátio das Arcadas. A Academia Paulista de letras será representada por vários acadêmicos formados na casa. E haverá outra mesa com a turma das artes que saiu das Arcadas, como Paulo Autran, Juca de Oliveira, Marcos Caruso, José Celso Martinez Corrêa dentre outros, sob a coordenação de Renato Consorte. Às 17hs, no Largo, gran finale com fogos de artifício e show com Tom Zé, Alceu Valença, Luciana Mello, Toquinho, Caio Blat e outros. A TV Cultura, cobre tudo, numa programação de três horas sobre a história da Faculdade do Largo São Francisco. Troca de grife A Zoomp vai fechar suas portas no Shopping Iguatemi. Quem ocupará seu lugar é a carioca Farm, que já tem uma loja no shopping, mas que, por conta do seu sucesso, ganhou um espaço três vezes maior. As obras na nova loja de 140m2 estão previstas para janeiro. Guri cresceu A Secretaria de Estado da Cultura abre o segundo semestre reforçando as iniciativas na área de formação. O secretário João Sayad já definiu a ampliação do projeto Guri, na capital e interior, e a retomada do projeto Fábricas de Cultura, que recomeça em setembro com 1.200 vagas para jovens de 14 a 19 anos, moradores de nove distritos da capital que apresentam maior risco de vulnerabilidade social, segundo dados do Seade. As atividades terão a coordenação de personalidades da área cultural, como o diretor teatral Márcio Aurélio, a crítica de dança e crítica de dança e bailarina Inês Bogea, o artista Marco Vettori e o percussionista e diretor musical Ari Colares. As oficinas culturais ganham também nova dimensão. Serão 30 mil vagas e 1.500 atividades no semestre em todo o Estado. A Secretaria convidou gente do ramo para tocar os cursos. A lista inclui nomes como , a atriz Iara Jamra, o humorista Marcelo Mansfield, o cartunista Caco Galhardo e a escritora, roteirista e apresentadora Fernanda Young. Atrás do prejuízo A ministra Marta Suplicy, preocupada com impactos do acidente aéreo ocorrido em São Paulo, encaminhou cartas aos nove escritórios da Embratur no exterior, para serem distribuídas aos agentes que organizam eventos internacionais. São cartas para o Japão, América do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Itália, reforçando que o Brasil está pronto para receber eventos e reafirmando a segurança do sistema aéreo brasileiro. A ministra foi informada que, até o momento, não houve cancelamento de eventos marcados para a cidade de São Paulo. Por outro lado, o turismo de lazer no Nordeste foi afetado. Melhor endereço Gal Costa está de mudança. Ela acaba de vender sua casa de oito quartos, que comprou há oito anos, no Morro da Paciência, no Rio Vermelho, em Salvador. Sua nova residência será um apartamento no Edifício Morada dos Cardeais, no Campo Grande, o mesmo onde mora Ivete Sangalo. O prédio é considerado um dos mais chiques do Brasil, tendo como área social o antigo Palácio Arquiepiscopal, além de uma vista deslumbrante. Os apartamentos ali são cotados na faixa dos R$3 milhões. Aluna exemplar A apresentadora Eliana vai navegar por outras mares. Quer aumentar a quantidade de entrevistas e matérias externas em seu programa Tudo É Possível, na Record. Para isso, resolveu recorrer aos préstimos do colega de emissora Paulo Henrique Amorim. Na maior surdina, ela se matriculou no curso semanal de telejornalismo, que ele ministra na Casa do Saber. Ele levou um susto quando a viu na sala de aula. Sabor francês O chef francês Pascal Barbot, do L''''Astrance, o mais jovem três-estrelas do Guia Michelin, não vai ter descanso em sua passagem pelo Brasil. Ele chega hoje a cidade e vai direto para o Mercado Municipal em busca de produtos frescos para a aula que dá no Senac amanhã. No sábado, Margot Botti recebe para uma feijoada em torno dele e reúne alguns chefs franceses e brasileiros atuantes em São Paulo. Na segunda e terça, Barbot comanda duas noites no Espaço de Eventos D.O.M, a convite de Alex Atalla. Mestre do foco Chega à cidade na próxima semana Bill Hunt, que, além de famoso curador e colecionador, dono da badalada galeria Hastedhunt, em Nova York, escreve para as revistas Aperture e PDN e dá aulas na School of Visual Arts. Quem é do meio sabe o poder que ele tem em alavancar internacionalmente a carreira de qualquer fotógrafo. Bill vem a São Paulo participar da Semana Epson Fnac FS de Fotografia, que se realiza, na Fnac Pinheiros, a partir de segunda-feira, e já avisou a produção que quer conhecer o trabalho de novos fotógrafos. 