Persona Cansei, na Sé O Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros, conhecido pela campanha Cansei, decidiu ontem mudar o endereço da manifestação marcada para o dia 17, em São Paulo. Não será mais em frente ao prédio da TAM Express, mesmo porque foi demolido. Será, então, na Catedral da Sé, onde haverá, às 12h30, uma cerimônia ecumênica, e às 13 horas, o minuto de silêncio em solidariedade aos 199 mortos na tragédia de Congonhas. Na seqüência, na escadaria da Catedral, será tocado o Hino Nacional. O movimento Cansei ganhou estes dias a adesão dos juristas Miguel Reali Jr. e Yves Gandra Martins. Na classe artística, Irene Ravache, Beatriz Segall e Tom Cavalcanti aderiram. Hebe Camargo foi a primeira. Todos estes prometem estar dia 17 na Catedral. Ivete Sangalo ainda não sabe se virá a São Paulo ou se irá a Porto Alegre, onde o movimento marcou outra manifestação, no Aeroporto Salgado Filho, no mesmo horário. E os maçons do Grande Oriente Paulista, que abrange o Estado de São Paulo, enviaram ofício ao presidente da OAB/SP, Luiz Flávio Borges D''''Urso, comunicando que também estão aderindo. Não será por aí Para desacreditar a campanha Cansei, liderada oficialmente pela OAB de São Paulo e por seu presidente, Luiz Flávio D''''Urso, algumas facções do governo Lula contra-atacam. Alegam que D''''Urso, por ser o advogado de defesa da bispa Sonia Hernandez, não teria credibilidade moral para liderar uma campanha como essa. Isso é muito vago. Não serve para o Brasil. Já que, se a gente for olhar a lista de clientes dos grandes advogados brasileiros, inclusive de ministros do presidente Lula, vai encontrar personagens bem contraditórias... Para dizer pouco... É onde ganham mais dinheiro... Toque de recolher O presidente Lula ordenou a alguns ministros e representantes de seu governo o recolhimento público pelos próximos dias, pois não quer que a crise se estenda mais do que o necessário. A ordem de recolher vale, principalmente, para a ministra Marta Suplicy e para a diretora da Anac, Denise Abreu. Tropicália carioca Emilio Kalil ligou do Rio, ontem, em meio aos últimos preparativos para a festa de inauguração da exposição Tropicália, que seria logo mais, à noite, no MAM carioca. O evento chacoalhou o Rio, já que é uma remontagem histórica. A mostra nasceu naquele museu, há 40 anos, marcando a fundação do movimento. E muitas das obras apresentadas foram criadas para aquela exposição. Na inauguração de 1967, a direção do museu proibiu a presença da Mangueira, cujos integrantes iriam vestir e dançar com os Parangolés de Helio Oiticica. Ontem, a Mangueira estava confirmada, inclusive com um integrante da escola que vestiu os Parangolés na época e iria ensinar os jovens como usá-los. Caetano Veloso também era esperado para comemorar seu aniversário lá. A mostra fica no MAM Rio até o fim de setembro, e não vem a São Paulo. Kalil não conseguiu patrocínios para trazê-la. Uma pena. Termina assim, nas terras onde nasceu, depois de cumprir turnê de sucesso por Chicago, Londres, Berlim e Nova York. Teclado calado Dos cerca de 60 órgãos instalados em igrejas e instituições paulistanas, segundo levantamento da professora Dorotéa Kerr, a maior especialista no assunto, poucos estão funcionando. Agora sabe-se que o da Igreja de N.S. Fátima está sendo restaurado por um mecenas anônimo. O cônego Alfredo Lima procura outro destes cidadãos generosos, para recuperar o órgão alemão da Igreja de Santa Cecília, por acaso padroeira dos músicos. Segundo o padre, o órgão foi inaugurado em 1914, pela pianista Guiomar Novaes. Ele gostaria de reinaugurá-lo dia 22 de novembro, dia da santa. Cirurgia perfeita O professor Miguel Srouge avisa que a inauguração do Centro de Ensino e Pesquisa em Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, que seria hoje, mudou para o dia 13, a pedido do governador Serra, que estava com problema de agenda. O novo centro custou R$ 1,6 milhões, levantados por Srouge na iniciati va privada, e levará o nome de Vicky Safra, o que dá uma idéia de quem doou mais. O centro está equipado com recursos tecnológicos mais avançados, como torres de cirurgia laparoscópica, arenas cirúrgi cas completas, equipamento para microcirurgias, modelos inanimados para treinamento de intervenções minimamente invasivas. Tudo de bom. Sob nova direção Thomas White é o novo cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, desde segunda-feira, substituindo Christopher McMullen. White é diplomata de carreira, com mestrado em Princeton, e já trabalhou em São Paulo como cônsul adjunto no início da década de 90. Esteve também em postos diplomáticos na Libéria, Itália, Jerusalém e Paris. A consulesa chama-se Theresa. Bike desgovernada Paris está infestada de bicicletas. A prefeitura de Paris colocou à disposição dos turistas mais de 2.500 bicicletas que são alugadas a preços muito baixos. No domingo, em plena Avenue Montaigne, uma bicicleta pilotada por um turista alemão bateu na porta do carro em que estava o apresentador Otávio Mesquita, amassando-a inteiramente. Ninguém se machucou, a não ser a Ferrari... Tchau dançante Hugo Prata, que dirige a turnê de despedida de Sandy e Junior, preparou uma surpresa. No final do show, que estréia hoje em Votuporanga, a primeira cidade onde a dupla se apresentou, há 17 anos, será exibido um video que resume a carreira deles em apenas 1 minuto e 20 segundos, seguido de um bloco superdançante, incluindo surpresas que não estão no repertório do Acústico MTV. miúdas Aniversário de Nani Matarazzo, Vera Diniz, Gigi Autran, Kuky Giobbi, Ippolita de Vecchi di Val Cismon-Gavotti, Ademércio Lourenção e Paulo Neves. Abram Szajman comanda solenidade em que o Teatro do Sesc Pinheiros será denominado Teatro Paulo Autran. José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho, e Juan Carlos Urdaneta, presidente da Turner, anunciam o Prêmio Turner de Produção Independente, que destinará a verba de R$ 1 milhão para a criação de uma série inédita sobre moda, Feira da ABTA. Carla Rodrigues lança a biografia Betinho - Sertanejo, Mineiro, Brasileiro, no programa Sempre um Papo, no Sesc Avenida Paulista. Os moradores do Jardim Guedala se reúnem para criar a Associação dos Moradores do Jardim Guedala, com objetivo de providencias para a segurança do bairro, no salão da Igreja São Pedro São Paulo. O violinista Pinchas Zukerman e seu grupo Zukerman Chamber Players fazem concerto, no Teatro Cultura Artística. Gilberto Passos de Freitas dá início ao 45º Encontro Nacional dos Corregedores da Justiça, no Palácio da Justiça. Leona Cavalli faz palestra sobre o processo criativo e a construção de uma carreira, na Casa do Saber. Jorge de Almeida lança o livro Crítica Dialética em Theodor Adorno, na Livraria da Vila. O Club Paulistano faz coquetel em homenagem aos seus atletas que ganharam sete medalhas nos jogos Pan-Americanos. Marco Akerman, presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, recebe para uma sessão de ''''Bartepapo'''', que visa relembrar os momentos mais marcantes da entidade, na sede da APSP. Albino Bacchi abre a 8ª Mostra Artefacto,no CasaPark, comandada por Cristina Arnez e Ricardo Coelho, em Brasília. Helena Abdo autografa o livro O Abuso do Processo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A Lettera.doc lança o livro Estado de Direito Já! - Os 30 Anos da Carta aos Brasileiros, na Faculdade de Direito da USP. O Café Journal realiza degustação dos vinhos uruguaios H.Stagnari, comandada pela produtora uruguaia Virgínia Stagnari. Luciana Gimenez lança o perfume Sublime e Intense, no Catherine. Stela Krempel e Angela Amado comemoram com amigos o sétimo aniversário do Restaurante Rosmarino.