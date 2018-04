Persona Sem gestual Depois de Sergio Gaudenzi, que será presidente da Infraero, informar o distinto público que não entende nada daquilo, fica-se sabendo que ele é afilhado político de Waldir Pires, o inerte ex-ministro da Defesa. Está parecendo uma imposição do demitido, para que gavetas não sejam abertas. O já citado público tem a sensação que estão trocando seis por meia dúzia. E, por ser distinto, não se atreve a usar o gesto de Marco Aurélio Garcia para definir como fica o País com mais esta escolha política... Interesses no ar Ex-pilotos da TAM, hoje dando aulas em cursos de pilotagem, contam como a empresa conseguiu, em aviões para 150 lugares, colocar mais de 170: tirando a espuma do encosto! Assim, desce em Congonhas o mesmo avião, só que muito mais pesado e difícil de parar. Regina Monteiro, do Defenda São Paulo, e hoje também diretora da Emurb, já tinha avisado há tempos as autoridades sobre esse problema. Por sinal, a idéia de aumentar a pista de Congonhas para qualquer lado não parece boa. Estes mesmos ex-pilotos da TAM definem Congonhas como um porta-aviões. Só para um certo tipo de equipamento, e com menos freqüência. Aumentar a pista é aumentar o porta-aviões. O problema continuará o mesmo. Mas imaginem o lobby das duas empresas aéreas... Disputa política O Senado elege amanhã o novo presidente de seu Conselho de Constituição e Justiça. O cargo é do DEM. Por isso, os amigos de Renan Calheiros querem empossar o senador maranhense Edson Lobão, afilhado de José Sarney. Os demais, no entanto, querem Marco Maciel no cargo. Mesmo não pertencendo ele à CCJ. Zulaiê no PPS? Roberto Freire, presidente nacional do PPS, está empenhado em levar a ex-deputada e ex-tucana Zulaiê Cobra para seu partido, ainda esta semana. O desejo de Freire é ter candidato próprio á Prefeitura de São Paulo, em 2008, e quer lançar o nome de Zulaiê. Ela topa, se existir garantia da legenda para manter a sua candidatura. Roupa de médico Em plena discussão da sucessão municipal, Geraldo Alckmin encomendou ao seu alfaiate Milton novos uniformes de médico. O ex-governador também está fazendo aulas de acupuntura com seu mestre, duas vezes por semana. Além de aulas de medicina que dá na Universidade Santo Amaro e eventuais palestras na Faap, sobre administração pública, nos cursos de Gerenciamento de Cidades. Todas as tribos O almoço de domingo foi concorrido no Rodeio. Numa das mesas do salão principal, Marta Suplicy e o marido Luis Favre, com cara de poucos amigos. Em outra mesa, Ocimar Versolato, Ney Matogrosso e Alex Hanazaki. A cantora Simone comandava uma outra mesa imensa. Paulo Skaf, presidente da Fiesp, como sempre, almoçava com a família. Pink Wainer também estava em família. {HEADLINE} A Sampa de Salles A cidade de São Paulo é o cenário do novo filme de Walter Salles, Linha de Passe. O longa, uma espécie de road movie urbano, já está sendo filmado desde o início de junho, e conta a história de quatro irmãos que tentam sobreviver na periferia. Daniela Thomas, claro, está ao lado de Waltinho. No elenco, novos atores vindos do teatro. Trote do bem A parceria entre a Uninove e a Care continua ativa. Desde ontem, os calouros são recebidos com o Trote Solidário, criado no ano passado, e que está na terceira edição. Os novos alunos são estimulados a doar livros de literatura infantil e juvenil. A Care destinará as doações a escolas e creches da rede pública que não possuem um acervo de biblioteca. As doações, que podem ser realizadas pelos alunos, colaboradores e comunidade, devem ser feitas nas caixas coletoras distribuídas nos três campos do Centro Universitário: Vila Maria, Memorial e Vergueiro. Miúdas >Aniversário de Deca de Oliveira, Camila Abdo, Cristina Souza e Silva, Paulo Skaf, Raul Gazzola e Caetano Veloso. >Nasceu Beatriz, filha de Cecília Duarte e Ricardo Lordes. >O prefeito Gilberto Kassab recebe hoje toda a Academia Paulista de Letras para um almoço. >Ignácio de Loyola Brandão autografa a edição comemorativa dos 25 anos do livro Não Verás País Nenhum, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. >João Dória Jr. e Afonso Antônio Hennel recebem Atsutoshi Nishida, CEO da Toshiba, para almoço do Lide em comemoração aos 30 anos da parceria entre a brasileira Semp e a japonesa Toshiba. >Valdir Cimino autografa o livro O Papel do Educador na Era da Interdependência, na Laselva Daslu. >Rubens Edwald Filho e Nilu Lebert lançam o livro O Cinema vai à Mesa, na Saraiva MegaStore do Shopping Eldorado. >Marco Lacerda participa do projeto Sempre um Papo e autografa o livro As Flores do Jardim da Nossa Casa, no Café Tina, em Belo Horizonte. >Filipa Pato, filha do produtor da Bairrada, Luis Pato, comanda degustação de seus vinhos, no Consulado de Portugal. >Priscila Bentes lança o Circuito Elegante em São Paulo e apresenta os novos catálogos Os Melhores do Litoral Paulista e Os Melhores de Mantiqueira, na H.Stern da Oscar Freire. >A Private Collections inaugura seu novo espaço, na Daslu. >A Editora 34 lança a obra Fausto, de Goethe, traduzido por Jenny Klabin Segall, na Livraria Cosmopolita. >Bruno Setúbal, Cibele e Mariana Freitas inauguram A Tal da Pizza , na Rua Mario Ferraz. >O MAC Ibirapuera abre a mostra São Paulo, Radiografias da Cidade, de Bruno Giovannetti e Gregório Gruber. >A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação lança a revista Indústria da Alimentação, no Bar Des Arts. >Ênio Padilha autografa o livro Negociar e Vender Serviços de Engenharia, no Instituto de Engenharia. >Vera Masi realiza brunch para apresentar a 39ª Bijóias no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca. >Cassiano Lourenção e David Leite Ribeiro comandam jantar da Confraria dos Aficcionados por Vinho, no Cantaloup. >Priky Zuccolo inaugura exposição, na Cristal. >Bob Wolfenson abre a exposição À Moda de Bob Wolfenson, na Faap São José dos Campos.