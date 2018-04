Persona Mais uma de Maria Uma das maiores obras de arte pública, aprovada pelo Ministério da Cultura, está prestes a ser entregue à cidade. Maria Bonomi e sua equipe, responsáveis pelo projeto Etnias do Primeiro e Sempre Brasil, já se preparam para iniciar a instalação da primeira fase dos painéis interativos penetráveis que ocuparão o corredor subterrâneo de interligação entre a Estação Barra Funda do Metrô e o Memorial da América Latina. No total serão cerca de 50 metros de comprimento, transformados em um espaço para as pessoas conhecerem a história das etnias no Brasil. Ou seja, o trabalho, realizado com materiais como cerâmica, bronze e alumínio, funcionará como um grande fotograma, chegando até a uma visão contemporânea do tema. O projeto já recebeu o apoio do Banco Itaú, mas ainda espera outras parcerias para ser finalizado. Festa da moda Na sexta-feira, o estilista Alexandre Herchcovitch, que acaba de assumir a direção criativa da Zoomp, e Márcia Matsuno, nova diretora de marketing da marca, comandam uma festa exclusivíssima em São Paulo. O Gallery, templo do high society paulistano nos anos 80, foi o local escolhido como cenário. Johnny Luxo, fiel escudeiro de Herchcovitch, comanda o som, e o traje obrigatório é jeans total. Cordas caras O violoncelista inglês Colin Carr será a grande estrela do 13º Rio International Cello Encounter, festival que começa dia 11, no Rio, com 44 concertos. O músico, que se apresentará usando um violoncelo produzido em 1730 pelo luthier italiano Matteo Goffriller, um dos maiores de todos os tempos, dividirá as atenções com seu companheiro de instrumento, o búlgaro Anatoli Krastev. Anatoli toca em um violoncelo do luthier francês Jean-Baptiste Vuillaume, fabricado em 1830. Detalhe: um instrumento de Vuillaume chega a custar 120 mil, cerca de R$ 300 mil. Moda e literatura O estilista Ronaldo Fraga desembarca, este mês, na 12ª Jornada Nacional de Literatura, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Como ele várias vezes se inspirou na literatura, dedicando coleções a Drummond, Guimarães Rosa e Jonathan Swift, leva na bagagem 15 looks que resgatam a sua relação com os livros. As peças farão parte da exposição Roupa é Letra, programação paralela da jornada literária. Os looks são de três coleções: As Viagens de Guliver (inverno 2003), Todo Mundo e Ninguém (inverno 2005), com referências na obra de Carlos Drummond de Andrade, e A Cobra que Ri (inverno 2007), que teve inspiração na obra de Guimarães Rosa. Aulas de mestre Pela primeira vez o maestro Isaac Karabtchevsky vai dar um curso de regência no Brasil, nos mesmos moldes do que ele ministra há muitos anos no Festival de Riva Del Garda, na Itália. O curso brasileiro faz parte da programação da Mostra Internacional de Música de Olinda, no Mosteiro de São Bento, em setembro. Detalhe: enquanto o curso europeu custa cerca de mil euros, o curso na Mimo será inteiramente gratuito e ainda por cima com a Petrobras Sinfônica, da qual Isaac é titular no Rio, como maestro residente. As inscrições serão feitas somente na Internet a partir desta semana. Selo saúde Com o objetivo de promover a saúde pública e orientar a população e a classe médica, a Sociedade Brasileira de Urologia acaba de criar um selo de aferição de qualidade. O carimbo identificará produtos cuja composição atenda as exigências estabelecidas pela comunidade científica nacional e internacional, e que sua composição previna ou trate patologias urológicas. O primeiro produto que já está sob avaliação é a bebida Cranberry Juxx, que possui pesquisas que comprovam seu auxílio no combate à infecção urinária. A entidade deixará à disposição em seu site a lista de produtos que receberem o selo. miúdas Aniversário de Irene Ravache, Patricia Matalon, José Carlos de Mello Freire, Murilo Amaral, Norberto Chadad, Rodrigo Zarvos Pereira, Ricardo Palmieri e Luiz Felipe Cerello. João Paulo Diniz recebe os medalhistas do PAN Marilson Gomes dos Santos, Juliana dos Santos, Hudson de Souza e Maurren Maggi, na Forneria San Paolo. Eduardo Braga, governador do Amazonas, é o convidado da palestra-almoço do Fórum de Debates Político e Empresarial ADVB, no Club Homs. Marina Person faz pré-estréia de seu filme Person, no Espaço Unibanco de Cinema. Flávio Gikovate lança o audiolivro O Mal, o Bem e Mais Além - Egoístas, Generosos e Justos, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Paulo Martinez faz a palestra O stylist dando personalidade à criação do estilista, na Escola São Paulo. Vânia Mota, ex-W Iguatemi, agora faz parte da equipe do Ash Hair. Semana carregada de boas atrações em todas as artes. Hoje - O Senac Lapa abre o IlustraBrasil!4, evento da Sociedade dos Ilustradores do Brasil, com exposição, palestras e oficinas. Amanhã - Gerald Thomas estréia as peças Terra em Trânsito e Rainha Mentira, no Teatro Sesc Anchieta. Grupo Sombrero de Teatro estréia Homens de Papel, de Plínio Marcos, com direção de Sérgio Milagre e Zaqueu Machado, no Espaço dos Satyros 1. A Cia. Sociedade Masculina apresenta suas mais recentes coreografias, Muito Pelo Contrário, de Jorge Garcia, e Palpable, do coreógrafo grego Andonis Foniadakis, no Teatro Sérgio Cardoso. O tenor argentino Raúl Giménez se apresenta no Teatro São Pedro, acompanhado do pianista Andrés Máspero. Outro argentino, Pablo Ziegler se apresenta na Mostra Instrumental das Américas, no CCBB. A cantora a bailarina de Guiné Fanta Konatê e Petit Mamady Keita fazem show, no MIS. A Hebraica inicia o 11º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, que faz homanegame a Eytan Fox, cineasta israelense, que venceu o festival de Berlim 2007 com o filme A Bolha. Carmela Gross inaugura exposição, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. A BM&F inaugura a exposição Antonio Henrique Amaral - 50 Anos de Obra em Processo. O Icontemporâneo - Circuito de Arte Iguatemi apresenta o 1° Circuito de Fotografia, com exposição de 15 galerias, no Espaço Iguatemi. Quarta - O instrumentista Pinchas Zukerman e seu grupo de câmara se apresentam, no Teatro Cultura Artística. No programa, obras de Dvorak, Mozart e Brahms. A Studio3 Cia. de Dança apresenta as coreografias Dalida e España, no Teatro Sergio Cardoso. A Galeria Leme apresenta a exposição 7 Pecados Capitais + 92 Delitos Veniais, de Dora Longo Bahia. A Galeria Virgilio inaugura as exposições individuais de Alice Shintani e Renata Tassinari. O Instituto Cervantes abre a exposição Poética, do fotógrafo espanhol Chema Madoz. O fotógrafo Juliano Gouveia inaugura a exposição O Lado, no MIS. Quinta - A Osesp apresenta a Messa di Gloria, de Puccini, sob regência de John Neschling, com as participações do tenor Fernando Portari e do baixo Paulo Szot. O programa terá ainda a Abertura Guilherme Tell, de Rossini, e o Concerto Nº5 - Turco, de Mozart, com solo da violinista alemã Isabelle Faust, na Sala São Paulo. O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, ao lado do o pianista Eduardo Monteiro, interpreta o Quinteto para Piano e Cordas, op. 44, de Robert Schumann, e o Quarteto op.13, de Mendelssohn, no Teatro Municipal. Victor Biglione faz tributo a Tom Jobim no show Uma Guitarra no Tom, no Sesc Vila Mariana. A Valu Oria Galeria de Arte inaugura a exposição Ulisses, Transcrição Virtual da Odisséia, apresentando 24 pinturas de uma nova série de José Roberto Aguilar. Oswaldo Corrêa da Costa e Paulo Monteiro lançam o livro Duzentas Fantasias Gráficas, na Galeria Marília Razuk. A Caixa Cultural abre a exposição Gianni Ratto - Artesão do Teatro. Sexta - Marisa Monte volta a São Paulo com o show Universo Particular, no Tom Brasil. Charles Geraldi e Paulo de Almeida apresentam a peça As Filhas de Janete Clair, de Jandira de Souza, com direção de Leopoldo Pacheco, no Teatro Aliança Francesa. O Lume Teatro estréia, na Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista, o espetáculo Cravo, Lírio e Rosa, com concepção e a encenação de Carlos Simioni e Ricardo Pucchetti. O Camaleão Grupo de Dança, de Belo Horizonte, estréia seu novo espetáculo Tá Passando..., com coreografia de Jorge Garcia e direção de Marjorie Ann Quast, no Teatro Itália/Teatro de Dança. Sábado - Com curadoria de Ana Francisca Ponzio, o Centro Cultural Banco do Brasil abre a quinta edição do Dança em Pauta, com o espetáculo Fuga Fora do Tempo, coreografia inédita de João Andreazzi, da Cia. Corpos Nômades. O Grupo Ventoforte estréia A Casa do Gaspar ou Kaspar Hauser, o Órfão da Europa, de Marcello Airoldi, no Teatro Ventoforte. A Jazz Sinfônica, sob a regência de Fabio Prado e Cyro Pereira, se apresenta, no Memorial da América Latina. Natan Marques faz o show Felisidade, em homenagem a Elis Regina, no Sesc Vila Mariana. A banda Capital Inicial faz show, no Via Funchal. O James Lisboa Escritório de Arte abre a exposição O Imaginário de Reynaldo Fonseca. O Museu da Casa Brasileira e o Centro Cultural da Espanha abrem a mostra Place: O Mundo em uma Maleta, com o trabalho de 35 designers de todo o mundo. Domingo - A Orquestra Sinfônica Munciipal, sob regência do maestro José Maria Florêncio, faz concerto em homenagem a George Gershwin, no Teatro Municipal. A Orquestra de Músicos das Ruas de São Paulo apresenta o espetáculo Neuropolis, sob direção de Lívio Tragtenberg, no Sesc Vila Mariana.