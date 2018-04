Persona Painel do luxo O mercado de luxo será o tema da conferência organizada pela Core Brazil, dia 16, no L?Hotel. Entre os palestrantes estão Carlos Ferreirinha, da MCF, Marcos Lima, diretor da Constança Basto, Silvia Gambín, da L''''Occitane, e o principal executivo da British Airways no Brasil, José Antonio Coimbra. Eles vão falar sobre suas experiências com o público de luxo durante o evento, que será finalizado com um painel sobre as tendências desse mercado. Dior na neve A Dior, em parceria com a cidade de Courchevel e a Maison de France, promovem, quarta-feira, um desfile e coquetel de lançamento da Coleção Outono 2007. Será na boutique Dior na Daslu e as modelos desfilarão sob décor temático inspirado na charmosíssima cidade francesa, no maior complexo de esqui do mundo. Durante o cocktail será feito o sorteio de uma estadia de sete noites em hotel de luxo na estação de Courchevel. Visões da arte A galeria Plastik será palco, dia 28, do Evoke Art Gallery, evento que envolve artistas da arte urbana, como Flip, Speto, Flavio Samelo, Stephan Doitschinoff, Markone, Asa, Pifo, Chivitz, Boleta, Binho entre outros, que vão expor nos óculos da grife um pouco da sua arte. A Evoke Art Gallery, que tem como base a arte contemporânea, criada nos centros urbanos, mais conhecida como street art segue depois para Oslo, na Noruega, onde será exposta, a partir de setembro, na galeria One. Navio ecológico Adam Goldstein, presidente internacional da Royal Caribbean, desembarca amanhã no Brasil. A armadora está investindo pesado por aqui: confirma a vinda para o país, nos dois próximos verões, do navio Splendour of the Seas, cujo restaurante tem paredes de vidro. Além disso, trará o Radiance of the Seas, um dos navios mais modernos da frota, com turbinação a gás, que reduz em 98% a emissão de poluentes, pela primeira vez ao país na temporada 2008-2009. Loiras em Londres Bruno e Juliano Mendes embarcam neste fim de semana para Londres, onde participam do Great British Beer Festival. Os sócios da cervejaria Eisenbahn representarão o Brasil no bar internacional do evento, o Bières Sans Frontières, com seis cervejas da Eisenbahn, as únicas brasileiras. O interesse dos organizadores do evento pela cervejaria brasileira se deu depois de reportagem da revista Beers of the World, com crítica positiva e altas notas dadas pelo especialista Jeff Evans às cervejas Eisenbahn. Compras na rede O empresário Lincoln Franco se prepara para lançar o primeiro site de artigos de luxo do Brasil, o Glamour.com. O site entra no ar em setembro e vai comercializar sapatos, bolsas, óculos, relógios, enxoval, entre outros. Natan Relógios, Constança Basto, Avec (com Mulberry, Alexander McQueen, Moschino e Lanvin), Grifes & Design (com a linha casa da Versace, Bvlgari e Rosenthal) já fecharam parceria com com Lincoln, que tem mais três sócios. Meia sob medida O médico Kasuo Miyake trouxe para sua clínica uma nova nova linha de meias no combate às varizes e ao cansaço das pernas. Em parceria com a empresa alemã Bauerfeind, a clínica Miyake apresenta a Venotrain, customizadas de acordo com as necessidades de cada paciente. As peças podem vir em cores diferentes, em versões para homens e mulheres. Os modelos vêm com diferentes graus de compressão. Acervo valioso Alguns dos trabalhos mais impactantes de Lygia Clark, Iberê Camargo, Jorge Guinle, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Carlos Vergara, entre outros, estarão na exposição Arte e Ousadia - O Brasil Contemporâneo na Coleção Sattamini, que será inaugurada, dia 28 de agosto, no Masp, às vesperás do início das comemorações dos 60 anos do museu. A mostra terá cerca de 90 obras do acervo do colecionador carioca João Sattamini, hoje abrigado pelo MAC de Niterói, de Oscar Niemeyer. Drink: O barman James Guimarães dá a receita do drink Camila, especialmente criado por ele para a festa da Vogue em homenagem a atriz Camila Pitanga, ontem, na Crystal: 1 parte de Level Vodka, 1 parte de suco de pitanga, xarope de açúcar, gotas de limão e manjericão. O restaurante Toro criou novas versões cheias de charme para a sangria, clássico drink espanhol, que agora aparece em inusitadas combinações, como a de vinho rosé, morango, manjericão, drambuie e brandy, que já é sucesso na casa. Foco: embalagens customizadas A Nokia Nseries apresenta o vernissage Forma e Conteúdo, quarta-feira, no Istituto Europeo di Design. Serão expostas as embalagens de celulares customizadas por convidados, entre eles a do arquiteto Marcelo Rosenbaum, da designer Aninha Strumpf, e da cantora Marina de la Riva. Além disso, as 10 embalagens vencedoras do concurso serão anunciadas durante o evento. Miniaturas O filme Cosmópolis, de Camilo Tavares, Otavio Cury e Cói Belluzzo, será exibido na Tate Modern Gallery, em Londres, na mostra Global Cities, dia 12 de agosto. Mauricio Parra abre amanhã a exposição Objetos, na Mercearia São Roque da Rua Amauri. Renata Tilli assina o paisagismo do restaurante D?Angola, que agora abre também aos domingos no almoço. A Montecristo Joalheria é a nova concessionária dos Relógios Breitling e Breitling for Bentley e já recebeu as novidades. A Pachá agora tem uma unidade do restô Temaki Express. René Fernandes assina o projeto da nova loja Áudio e Vídeo Raul Duarte, que será inaugura ainda este mês, no Itaim. O estilista Rogério Figueiredo apresenta o evento Elas, no Credicard Hall, dia 28, com desfile e show. O Linifício Leslie lança, na Tech Móvel, amanhã, uma linha de tecidos ecológicos, a partir do reaproveitamento de resíduos gerados no processo de fiação. Sirius Adriana da Riva venceu a 5ª edição do prêmio Tahitian Pearl Trophy, na categoria anel, com a peça batizada de Sirius. Ela vai representar o Brasil na final internacional que será em 2008. Circense A designer Tutu Ferreira inspirou-se no circo para criar sua nova coleção de acessórios . A modelo Ana Hader encarna a fantasia em torno deste universo, com visual de André Galhardo. Exclusiva A Conceito:Firma Casa, de Sonia Diniz, acaba de receber uma coleção exclusiva de mini-esculturas do projeto Cow Parade. As reproduções são pintadas artesanalmente e custam R$ 485. Portrait: Gabriella Pascolato tem elegância de aristocrata, beleza de atriz de cinema e vida que vale uma minissérie. Tanto que deu um ótimo livro, Gabriella Pascolato - Santa Constância e outras histórias, delicioso de ler, publicado pela neta, Alessandra Blocker, da Editora Jaboticaba, que será lançado dia 16, na Livraria da Vila da Lorena. O texto de Serginho Ribas realça a vida de aventura e trabalho desta impressionante mulher, revelando, sutilmente, o mundo extremamente sofisticado em que nasceu, foi criada, estudou, casou e viveu, até a Segunda Guerra lançá-la num redemoinho que mudou completamente seu destino. Ela escolheu o Brasil nos anos 40, para recomeçar a vida, e São Paulo para estabelecer casa e trabalho. Em 1948 fundou a Santa Constancia, até hoje uma das mais importantes indústrias criadoras de tecidos para a moda. Gabriella Pascolato, aos 90 anos, continua na ativa, aplaudida por todos. Croquis: Fernando Montini inaugura, dia 16, a pizzaria Malaghetta, na Hélio Pellegrino. No cardápio, sabores inusitados e harmonizações diferenciadas. O projeto leva assinatura de Silvia Raiza, que transformou o espaço em uma casa aconchegante com 550 m2, incluindo cinco lounges com telão, além de dois bares. Marcelo Mortensen assina o projeto de iluminação. Na terça-feira, o Shopping Iguatemi abre o Circuito de Fotografia - i-contemporâneo.Liderado por Fernanda Feitosa, o evento é a primeira feira voltada exclusivamente à fotografia de arte. Quinze galerias nacionais vão expôr suas obras de nomes como Claudia Jaguaribe, Geraldo de Barros, Marcel Gautherot, Marc Ferrez , entre outros. A Fashion TV, principal canal de moda do mundo, entra no ar, via cabo, esta semana. A programação incluiproduções nacionais e internacionais. Amanhã, fashionistas se reúnem na festa de lançamento do canal, no Museum. Fundada em 1991, a tradicional A Tal da Pizza abre suas portas na cidade, terça-feira, na Rua Dr. Mário Ferraz. A pizzaria, inspirada na matriz da Granja Viana, tem fornos duplos a lenha e um lindo piano de cauda, que dão um toque especial ao projeto de Mariana Freitas. Na quarta-feira, Rafael Rosa inaugura a Padaria Artesanal Orgânica, a PÃO, na Bela Cintra. Tudo ali será supernatural. Os pães, feitos com fermentação natural, além do integral, têm vários sabores: figos com nozes pecan, ervas com limão siciliano, tomate assado com azeite extra virgem, cereais (quinua, linhaça dourada, semente de girassol, gergelim e papoula), sem falar dos brioches e do pão Chalah. O vinho será biodinâmico, cafés, sucos, saladas e cerveja, artesanais. Todos produtos levam sal do Hymalaia, que possui 84 dos minerais essenciais para a vida humana. O projeto é de Felipe Diniz, e os uniformes (ao lado), da Santa Violeta. Piano: o Steinway acessível Começam a chegar ao Brasil os primeiros pianos Essex - Designed By Steinway & Sons, pela Gluck, representante exclusiva da Steinway no Brasil, associada à Aronne Pianos. É a qualidade Steinway, numa linha mais accessível, com grande variedade de modelos e acabamentos. O melhor é que a Steinway mantém 100% do valor em dólar de cada piano, caso o comprador queira trocá-lo por um Steinway de cauda, mesmo que daqui a 5 ou até 10 anos.