Persona Problema antigo Um amigo da coluna teve a curiosidade de ir ao Aurélio para ver a definição de aquaplanagem. Transcrevemos aqui o verbete da página 150 do dicionário: 1 - Pouso sobre água, amerissagem; 2 - Gir. Aterrissagem perigosa sobre pista molhada: "Dizem os comandantes que a pista de Congonhas não oferece condições mínimas de segurança quando chove. Citam vários pequenos acidentes...conhecidos na gíria da aviação como aquaplanagem" (Jornal do Brasil, 19.11.1981). Ou seja!!!!! Problemaço conhecido há mais de 25 anos, com menos tráfego aéreo e aviões menores. Somos todos sobreviventes! E, por isso, devemos agradecer unicamente a Deus e à perícia dos pilotos. Sem voar Corre pela internet uma convocação para o No Fly Day. Trata-se de um ato de protesto - pacífico e apartidário - para pressionar governo e companhias aéreas a dar uma solução para a crise aérea. Dia 18, haverá uma ''''greve de passageiros'''' em todo o Brasil. Em São Paulo, haverá ainda uma marcha que sairá do obelisco do Ibirapuera, às 15 horas, em direção a cabeceira da pista de Congonhas, local do acidente da TAM. O dress code é camiseta branca. Outro ouro O cavaleiro paulista Alexandre ''''Leco'''' Razuck foi medalha de ouro individual no Pan-Americano de Enduro Eqüestre, na prova da Federação Eqüestre Internacional, realizada em Campinas, no fim de julho. Além da medalha individual, o Brasil foi também medalha de ouro por equipe, feito inédito para o esporte hípico nacional. Leco venceu a prova com velocidade média de 21 km por hora completando os 120 km em 5 horas e 49 minutos. Além desse feito histórico, seu cavalo HDL Pantheon foi considerado o Best Condition da prova e do Pan. Nem eles escapam Nem os Boeing-737, os Sucatinhas da Presidência da República, escapam da bruxa do caos aéreo. Os jatos, comprados nos anos 70 pelo então presidente Ernesto Geisel, são usados eventualmente pelo presidente Lula, e com freqüência pelo vice José Alencar nas viagens curtas, mesmo as internacionais, nas rotas da América Latina e Caribe. No sábado passado, quando fazia vôo de instrução de tripulação militar do Grupo de Transporte Executivo (GTE), um dos dois Sucatinhas teve um pneu estourado quando decolava na modesta pista de São Carlos. O avião, que deveria pousar em Brasília, seguiu para a secretíssima base de Anápolis, em Goiás. Foi revisado, teve o pneu trocado e seguiu para o Distrito Federal.A informação constava do site do Comando da Aeronáutica até a noite de domingo. Na segunda-feira, a nota tomou chá de sumiço. Texto e linha Oswaldo Corrêa da Costa, intelectual carioca, filho de acadêmico, colecionador e conhecedor da arte contemporânea brasileira, escreveu um livro ilustrado, página a página, por Paulo Monteiro. O resultado de Duzentas Fantasias Gráficas é um livro misto, de texto e arte, com parte da edição numerada. Por isso, será lançado numa galeria, a de Marília Razuk, no dia 9, dia do aniversário do autor do texto. Que por sinal é editado de maneira instigante. São vários textos, que parecem biográficos, como anotações em diário, retratando situações ou pensamentos, mas que na verdade podem ser ficcionais. Ou uma coisa e outra. Só que em cada página, o texto ganha um corpo de letra diferente, podendo ir do muito pequeno ao muito grande. É claro que estes últimos são mais convidativos. Os desenhos de Paulo Monteiro são linhas corridas, um gesto provocado pela emoção do lido. O design da edição é de outro artista, Fabio Miguez. A mistura é ótima. Jovens talentos Uma história interessante mostra a força da internet na tevê e no cinema. Sete estudantes da USP resolveram fazer um vídeo amador com os mesmos efeitos especiais do milionário Matrix. Intitulado Matrix Baixo Orçamento, o vídeo estourou no You Tube com mais de 87 mil acessos. O repentino sucesso chamou a atenção da produtora Maria Bonitas Coisas, que resolveu contratar os garotos. Os estudantes desenvolveram um projeto que acaba de ser aprovado pelo Multishow para a gravação de um piloto. Os garotos ganharam o nome de Cromossomos e já estão incubando outros projetos para a tevê. Lembrando o poeta A Biblioteca Alceu Amoroso Lima abrigará, quarta-feira, o evento Hora H, a homenagem anual à obra de Haroldo de Campos, que se realiza desde 2003, ano da morte do poeta. A edição deste ano, subintitulada TransGaláxias, sob a curadoria dos poetas Ivan de Campos e Frederico Barbosa, vai abordar a repercussão internacional da obra Galáxias. Para os debates, leituras e apresentações musicais, estarão presentes Odile Cisneros, da Universidade de Alberta, Canadá, Kenneth David Jackson, da Universidade de Yale, Estados Unidos, Leyla Perrone Moisés, da USP, e o poeta Marcelo Tápia. Velas portuguesas Na quinta-feira, o Navio Escola Sagres, da Marinha Portuguesa, estará ancorado em Santos, e o almirante comandante convidou a apresentadora Ana Maria Braga, entre outros, para um jantar a bordo. A embarcação remete ao tempo das caravelas e funciona como navio-escola. Antonio Soares Franco, da vinícula José Maria Fonseca, vai comandar uma degustação de vinhos Moscatel de Setubal, trazidos em barris, de Portugal, especialmente para o evento. Dalida, em dança Lembram de Dalida? É preciso ter uma certa idade para lembrar. Portanto, cuidado para não dar bandeira. O meio artístico europeu resolveu ressuscitar os discos desta diva francesa da canção, nos 20 anos de sua morte. Dalida fez sucesso sobretudo nos anos 60 e 70, com um vozeirão, cantando em várias línguas. No Brasil, o único tributo a Dalida, por enquanto, será feito pelo Studio3 Cia de Dança. Os 17 bailarinos da companhia entram em cena no Teatro Sergio Cardoso, quarta-feira, com o espetáculo Dalida, um tributo, onde revivem um pouco da vida e arte da diva, fonte de inspiração para a coreografia de Anselmo Zolla e Ivonice Satie, com direção teatral de Miguel Magno. Os figurinos são de Walter Rodrigues e a cenografia, de Marcelo Larrea. Cultura em Dubai Álvaro Garnero, que esteve recentemente em Dubai, nos Emirados Árabes, para gravações do seu programa 50 por 1, na Record, aproveitou a viagem a trabalho para visitar um grande amigo da família, o Sheik Tahnoon Bin Zayed Alnhylan, em sua incrível ilha localizada em Abu Dhabi, onde girafas, veados e outros animais selvagens são criados. O Sheik Tahnoon, um dos homens mais influentes do país, junto com outros empresários, inicia este ano o projeto do Distrito Cultural de Abu Dhabi. Até 2012 quatro museus de renome internacional serão inaugurados entre eles: Guggenheim, Louvre e um Museu Marítimo. Serão mais de 15 pavilhões. Miúdas Aniversário de Irene Kantor, Betty Selmi-Dei, Rosanne Behar, Stephan de Sabrit, Roberto Bratke, Fabio Dutra, Allan Espejo, Rodrigo Martins e Ricardo Bezerra. Bene Sampaio Barros comemorou ontem com um drinque chez Ana Maria Souza Dantas. Amanhã é aniversário de Alice Ferraz, Gina Picciotto, Fernando Brito, Alberto Botti, Paulinho Boghosian e Arnaldo Cambiaghi. Bartolomeo Gelpi inaugura a exposição Corpos Restantes, na passagem subterrânea da Consolação. A Pinacoteca promove a mesa-redonda Passagens no espaço contemporâneo, com Marco Giannotti e Nelson Brissac Peixoto, mediação de Ivo Mesquita, na Estação Pinacoteca. O Teatro Brincante lança o livro com o texto do espetáculo A Mais Bela História de Adeodata e a reestréia o espetáculo, com atuação e direção de Rosane Almeida e trilha de Antonio Nóbrega e Gabriel Almeida. José Eduardo Mendes Camargo faz a palestra A Transformação Através da Poesia, na Mostra Sistema Fiesp de Responsabilidade Socioambiental, no Pavilhão da Bienal. O Gie Perles de Tahiti e o IBGM fazem a final nacional do Tahitian Pearl Trophy, no Traffô. O músico André Mehmari assina as novas vinhetas sonoras da Rádio Cultura FM, que estréiam na segunda-feira.