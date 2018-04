Persona Sem os pais Vários leitores têm escrito para relatar dificuldades no embarque de menores para o exterior, porque o novo passaporte não têm informação sobre filiação. Achei que a informação poderia estar contida no código de barras, mas verifiquei também não está. Parece absurdo a nós brasileiros, mas é assim. A assessoria de imprensa da Administração Central da Polícia Federal, em Brasília, informa que o novo passaporte brasileiro adotou o padrão internacional da ICAL, muito mais seguro com relação a falsificações, mas que, realmente, não traz a filiação. (Mais informações sobre nosso novo passaporte podem ser obtidas no site.) Por isso, menores de idade devem viajar sempre munidos de outros documentos, como RG ou certidão de nascimento. E o mesmo devem fazer os brasileiros que, por possuírem nomes comuns portugueses, possam ter homônimos. E só Deus sabe o que fazem os homônimos... Pouco tempo No guia de São Paulo da Wallpaper que acaba de ser publicado, os dois únicos restaurantes indicados para aqueles que têm 24 horas para conhecer a cidade são o Arábia e Jun Sakamoto. Outros programas sugeridos: Mercado Central, Daslu, Instituto Tomie Ohtake e D-Edge. Marketing móvel O advogado, empresário e produtor cultural Sérgio D''''Antino resolveu ampliar seu leque de atuação. Ele uniu-se a José Renato Mannis e Malu de Alencar para montar uma empresa na área de móbile marketing, com ações via Bluetooth, em shopping centers, praia, festas, eventos de música ou mesmo em bairros inteiros. A estréia da Mobilidade + Interatividade Comunicação foi na temporada de inverno em Campos do Jordão, para uma operadora de celular. A ação também incluiu a divulgação da programação do Festival de Inverno, dicas de restaurantes, etc e tal. Outra novidade é a máquina do tipo juke-box, só que digital. O próximo projeto do trio é cobrir a a Av. Paulista, de ponta a ponta, com a tecnologia Bluetooth, em setembro. Pai responsável O Corregedor Geral da Justiça, o ambientalista Gilberto Passos de Freitas, instituiu o Dia Estadual da Paternidade Responsável que pela primeira vez será realizado neste domingo, 5 de agosto. Uma parceria se estabeleceu entre a Corregedoria, o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Educação, a Defensoria Pública e a ARPEN, associação dos Registradores Civis da Pessoa Natural. O plano é fazer com que toda criança paulista venha a contar com o nome do pai no assento de seu nascimento. Só na capital, são 123.000 crianças em cuja certidão não consta o nome do pai. Em todo o Estado, são 350.000 aquelas que precisam de reconhecimento. Antes mesmo dessa grande maratona, cerca de mil pais já aquiesceram em apor seus nomes nos assentos e, com isso, seus filhos passam a ostentar o direito legítimo à identificação de sua progênie. Meio disco Wanessa Camargo vai lançar seu sexto CD, batizado de Total, dia 15 deste mês. O repertório é bem eclético e tem até uma música composta para o marido, Marcus Buaiz, Apareceu Você, além de uma versão de Not Ready to Make Nice, (Não Estou Pronta para Perdoar) de Dixie Chicks, que faturou cinco Grammys neste ano, entre eles, de melhor música. Wanessa também canta um dueto com o italiano Gigi D''''Alessio, Un Cuore Malato, o segundo vendedor de discos da Itália. O CD integra o projeto CD Zero da SonyBMG, uma forma de tentar combater a pirataria. São duas versões de um mesmo álbum. Uma, que custa R$ 9,99 vem com cinco músicas e sem encarte. O CD completo, com 15 músicas e encarte com dez fotos custará em torno de R$ 20. A capa de Total tem direção artística de Giovanni Bianco e produção de Patti Wilson, queridinha de Anna Wintour. Bela em turnê Maria Fernanda Candido e Petronio Gontijo vão a Santos, amanhã, para iniciar a turnê da peça Pequenos Crimes Conjugais, do francês Eric-Emmanuel Schmidt, com tradução e adaptação de Paulo Autran e direção de Marcio Aurelio. Depois, o espetáculo deverá seguir para Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Porto Alegre. Termina em Londrina, terra de Maria Fernanda, dia 16 de setembro. Uma agenda que a produtora Lulu Librandi espera cumprir se o apagão aéreo deixar. Sopa de letrinhas Aniversário de Sandra e Denise Abdalla, Silvana Tinelli, Valeria Balbi, Marion Pessoa de Seabra, Ana Fadigas e Adelaide Scritori. A família de Custódio Ferreira Leite Filho recebe amigos para a missa de sétimo dia em sua intenção, amanhã, às 11 horas, na Nossa Senhora do Brasil. O Prêmio Fundação Bunge será entregue, hoje, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nas áreas de Antropologia/Arqueologia e Agroenergia. Ruth Cardoso, presidente da ONG Comunitas, faz aula inaugural do Curso Avançado de Gestão do Investimento Social Privado realizado em parceria pela ESPM e o GIFE. André Franco Montoro Filho e Antonio Meyer abrem o Ciclo de Debates Justiça e Economia - 1º Seminário Segurança Jurídica e Desenvolvimento Econômico, no Milenium. Raul Boesel estréia hoje nas pick ups da boate Euro Lounge, em Santos. Renyldo Ferreira e Renato de Moraes Dantas Neto lançam o livro O Hipismo Brasileiro, com show do quinteto de Yaniel Matos, na Hípica Paulista. A Bolsa de Arte do Rio abriu exposição das obras que irão a leilão, dia 14, no Copacabana Palace, na Rua Rio Preto. O Grupo Tejofran completou 50 anos e, como parte das iniciativas comemorativas, doou para o Masp a obra Santa Cecília Tocando Harpa a Quatro Mãos (1985), de Alex Fleming. faça parte O Grupo Comolatti apresenta a Associação Saúde Criança Reintegrar, segunda-feira, no Terraço Itália. Já estão à venda os convites do Renaissance Gala Dinner, que se realizará no dia 4 de setembro, no Hotel Renaissance, em prol da instituição Laramara. Informações e convites, no telefone 3660 6412. A ABCâncer, Associação Brasileira do Câncer, lança, amanhã, o Projeto Revezando pela Vida, no Círculo Militar. A Unibes promove seu tradicional bazar cultural, domingo, na Rua Rodolfo de Miranda, 150. Destaque para os livros em diversos idiomas e relíquias musicais. O 1º Bijoux Fashion & Cia - 25 de Março promove leilão, terça-feira, em prol da ONG Força do Bem, no Mercado Municipal da Cantareira. Os convites para a 4ª Feijoada Solidária, promovida pela Run&Fun, no Charlô do Jockey Club, dia 18, com renda revertida para a Associação Esporte Solidário, já estão à venda. Informações pelo site. Domingo, um grupo de voluntários realizará um evento beneficente para levantar fundos para Centro Kardecista Núcleo de Áurea, no Buffet Adelina, com show do cantor Sérgio Reis. O Matrice promove encontro para celebrar o tema Amamentação na Primeira Hora, Proteção sem Demora, amanhã, no Masp. A Associação Viva e Deixe Viver participa do Balcão da Cidadania, durante a próxima semana, no Shopping Iguatemi. A Avida Pazzanese e a Pfizer darão continuidade a campanha Coração de Mulher, terça-feira, Dia Nacional do Colesterol, realizando a feira da saúde no Instituto Cante Pazzanese de Cardiologia. A Associação dos Alunos e Ex-alunos dos MBAs da Fundação Instituto de Administração e o Instituto Gesc abriram inscrições para o curso gratuito Gestão para Entidades da Sociedade Civil com ênfase em HIV/Aids. Os interessados podem se inscrever, até o dia 10, pelo site. O Instituto Avon disponibilizou R$ 10,5 milhões para 59 projetos em prol da detecção precoce do câncer de mama, apoiados com recursos arrecadados por meio da venda dos produtos da marca. Mais de 750 mil mulheres brasileiras já foram beneficiadas.