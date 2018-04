Persona Mais cansados O presidente da OAB-SP, Luiz Borges D''''Urso, anuncia hoje, em coletiva, na sede da entidade, novas adesões ao Movimento Cívico pelo Direito dos Brasileiros. São vários sindicatos de trabalhadores, organizações estudantis e entidades de classe da iniciativa privada. O site da campanha Cansei, que tanto incomodou o governo e simpatizantes, tem por enquanto 55 mil assinaturas. Na tevê a campanha ainda é tímida. Nos bastidores sabe-se que emissoras e redes de televisão receberam ''''avisos'''' do governo para não levá-la ao ar. Algumas, menores, veicularam os filmes assim mesmo. Entre as maiores, algumas relutaram mas voltaram atrás e decidiram que vão colocar a campanha no ar. Outras resolveram liberar seus apresentadores para falar livremente sobre o movimento. Chuva de medalhas O presidente Lula recebe os atletas do PAN, sexta-feira, no Palácio do Planalto, para mais fotos e mais discursos. Desta vez ele poderá mesmo dizer ''''nunca dantes'''', pois o Brasil nunca tinha ganho tantas medalhas. Em determinado momento do torneio, chegou até a passar Cuba. Bordeau rejuvenescido Chega à cidade, hoje, o jovem produtor de vinhos e negociant francês Jean Baptiste Bourotte, a convite da Expand. Ele integra o grupo conhecido como Bordeaux Oxygéne, que reúne jovens de 18 vinícolas - de tradicionais famílias produtoras de vinho da região - que se uniram para construir uma imagem mais jovem da região de Bordeaux. O coquetel será no Cantaloup, regado a vinhos - das vinícolas de Bourotte os Châteaux Bonalgue, Les Hauts Conseillants e Clos du Clocher - e Jazz, e reunirá jovens da sociedade, convidados pela família Piva de Albuquerque. Ouvido técnico Quem ouviu a caixa preta do avião da TAM acidentado em Congonhas garante que seu conteúdo jamais será inteiramente divulgado. E que gente não preparada fica muito impressionada com o que ouve. É aterrador. Coisa só para técnicos mesmo. Não é bem assim Emanoel Araujo, citado na imprensa paulista, no fim de semana, como alvo de uma CPI no Senado chileno, devido a gastos na compra do acervo do Museu da Solidariedade Salvador Allende, explica que aquele acervo foi reunido pelo próprio Allende e pelo crítico brasileiro Mario Pedrosa, no começo dos anos 70, exclusivamente com obras doadas pelos artistas. Emanoel, por sugestão do ministro da Cultura, Gilberto Gil, fez apenas a museologia da coleção, para apresentá-la a público em sua nova sede, organizada por Isabel Allende. E até as despesas dele no Chile foram pagas pelo Brasil, já que ficou hóspede na Embaixada. Tem mais: Emanoel está tentando reunir obras de artistas brasileiros para a coleção, porque as doadas na época nunca chegaram a Santiago. Jardins em obras Mais novidades nos Jardins. Há homens trabalhando dentro da antiga loja da Hugo Boss, na Haddock Lobo. Arthur Briquet, dono do imóvel, garante que só está reformando seu escritório, que é no andar de cima. E no local onde funcionou por muitos anos a loja de moda infantil Tartine et Chocolat, esquina da Al. Lorena com Haddock Lobo, vai ser inaugurada uma loja da centenária Casa Granado, tradicional marca carioca de sabonetes e perfumaria, que hoje tem até linha para pets. Ao que parece, a marca foi vendida para um grupo francês. O projeto vem do Rio, assinado pelos arquitetos Jorge Nascimento e Guilherme Saggese. Tema polêmico O programa Opinião Nacional, da TV Cultura, apresentado por Alexandre Machado, estréia hoje sua edição semanal. O tema em discussão será Planejamento Familiar e Aborto, com a participação de diversos debatedores, incluindo o jurista Ives Gandra Martins, Mario Sergio Cortella, da PUC, depoimento do Ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Bossa cinqüentona Os empresários Fred Rossi e Sandra Zogbi antecipam as comemorações dos 50 anos da Bossa Nova, em 2008, e apresentam entre 12 de setembro e início de dezembro a Agenda Bossa Nova, série de shows com os ícones e novos talentos do gênero, no Tom Jazz. A abertura da temporada será com Carlos Lyra. Paralelo a isso, Fred lança o livro-agenda Anotações com Arte, que homenageia os 50 anos da Bossa Nova. Leitos a mais O imóvel do Hospital 23 de Maio, que pertencia à Unimed, e nunca chegou a operar, finalmente foi vendido para a Intermédica, num leilão, o terceiro, na semana passada do qual participaram interessados nacionais e estrangeiros. É possível, portanto, que em um ano ou menos, a cidade ganhe mais 210 leitos. Marcos Gurgel sai da operação.