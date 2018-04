Persona Trilhos da saúde Os 8 mil médicos que virão para o 62º Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em setembro, vão se locomover entre os hotéis e o evento, no Transamérica, usando o trem da CPTM, que segue a Marginal. Os cardiologistas ficarão em hotéis perto das estações Vila Olímpia, Berrini e Granja Julieta, receberão bilhetes gratuitos e vão caminhar até às estações, pois recomendam caminhadas para seus clientes. Para o dr. João Fernando Monteiro Ferreira, do Incor, que coordena o transporte do congresso, o trem não apenas é mais rápido que ônibus ou táxis, como a opção significa emitir menos carbono e ajudar o combate ao efeito estufa. Quem adorou a idéia foi o secretário Portela, dos transportes, para quem a iniciativa pode popularizar o trem, hoje subutilizado. Coleções em alta O Museum of Fine Arts, de Houston, que comprou a coleção de Adolpho Leirner com mais de cem importantes obras de concretistas brasileiros, faz a primeira apresentação ao público da nova aquisição em setembro, revestida de importância. O que prova que a venda da coleção, muito criticada aqui por alguns, é um serviço para a arte brasileira, sobretudo para o período do Concretismo e Neoconcretismo, do qual o mercado internacional conhece apenas Helio Oiticica e Lygia Clark. Para explicar esse período da nossa arte, e a importância que teve não só no Brasil mas no continente, o MFAH convocou um grupo de notáveis, daqui e de lá: Ana Maria Belluzzo, Francisco Alambert, Aracy Amaral, Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Luiz Camillo Osorio, Nicolau Sevcenko, Paulo Venâncio Filho, Alexandre Wolner, mais Mari Carmen Ramirez, do museu, Yve-Alain Bois, de Princeton, Maria Amalia Garcia, da Universidade de Buenos Aires. Impossível apresentá-la melhor. Ícone musical Prestes a completar 80 anos, o compositor francês Pierre Henry vem a São Paulo em setembro, como uma das grandes atrações do 42ª Festival Música Nova, quando fará dois concertos no Auditório do Ibirapuera. Henry é considerado o ''''pai'''' da música concreta, por contribuições que incluem sinfonias a partir de sons gerados pelo corpo humano e material audiovisual obtido por meio de ondas cerebrais. Nos últimos anos, sua obra vem sendo redescoberta pelos ícones da cena eletrônica, sendo remixada até por Fatboy Slim. Com direção artística de Gilberto Mendes e a direção executiva de Lorenzo Mamm e Luiz Gustavo Petri, o festival terá participação dos ingleses do Arditti Quartet e o Ensemble L''''Itinéraire, compatriotas de Henry. Festa que ajuda Roberto Justus fez uma parceria com sua ex-mulher Gisela Prochaska, da Innovation, com Marina Renault, da Agência de Eventos, e Luciana Loyola, do Instituto Global de Marketing Social. A turma lança, hoje, a marca You Can Help, que vai desenvolver eventos beneficentes junto a empresas de médio e grande porte. A festa de lançamento será no Museum, com show de Paulo Ricardo e Kiko Zambianchi. Loja relâmpago A Nívea vai inaugurar um novo formato de interagir com o consumidor, começando pelo Brasil. Lança, hoje, sua primeira Pop Up Store, uma forte tendências mundial, no Pátio Higienópolis. Trata-se de um espaço móvel com todos produtos da marca, sessões de drenagem linfática facial e o cliente ainda leva uma sacola com miniaturas dos últimos lançamentos. Após uma temporada, a loja encerra as operações e é relançada com uma novidade. Mortes do cinema Mais uma vez se confirmou a frase ''''não há dois sem três'''', que se diz no mundo artístico. Explica-se: sempre que morre um artista renomado morrem mais dois, dai a razão do ''''não há dois sem três''''. Esta semana, primeiro foi o sueco Ingmar Bergman, em seguida, o ator francês Michel Serrault, e, ontem, o italiano Michelangelo Antonioni. Voz ilustre Quem foi ao concerto do conjunto vocal-instrumental de música barroca La Capilla Real de Madrid, ontem, não se deu conta que entre os integrantes do coro havia uma presença ilustre: a primeira-dama da Espanha, Sonsoles Espinosa. Mulher do presidente do governo espanhol, José Luis Zapatero, ela dedica-se profissionalmente à música e foi, durante anos, professora de flauta, na cidade de Léon. Desde a eleição de seu marido, quando o casal se mudou para Madri, ele se dedica exclusivamente ao canto, participando do coro da Capilla Real. Troca de postos Movimento de diplomatas. O embaixador Ricardo Carvalho sai do consulado em Chicago e volta a Brasília, pois já cumpriu dez anos no exterior. Será substituído pelo embaixador João Almino de Souza Filho, que é casado com a pintora Bia Wuok. Estes deixam o consulado em Miami, que será ocupado pelo embaixador Luiz Augusto de Araújo Castro, que estava até agora em Lima. O embaixador Waldemar Carneiro Leão sai de Ottawa e substitui o embaixador Julio Cesar Gomes dos Santos em Bogotá. Pelo que se ouve, Julio Cesar vai para a iniciativa privada. E o embaixador Luiz Tupy Caldas de Moura troca a Embaixada no Panamá pelo consulado geral em Santiago.