Persona Abusos dos táxis Os táxis avançam. Como as eleições para prefeito e vereadores são no ano que vem, eles começam a fazer suas chantagens agora. Querem novos postos, onde absolutamente não são necessários. O tipo de coisa que sempre deu muito certo nas administrações Maluf, Pitta e Marta. Uma amiga da coluna acusa o nascimento de um ponto informal de táxi na Alameda Jaú, esquina com Casa Branca, na frente do parque Alexandre Gusmão, do Trianon, ao lado do Colégio Dante Alighieri. Uma área onde é permitido estacionar com pisca alerta, por 15 minutos, para as mães esperarem os filhos que saem da escola. Ou seja, querem roubar um bom pedaço de rua, num ponto onde há congestionamentos nos horários de entrada e saída de alunos. Num local onde não há comércio, não há movimento de pessoas, não há necessidade de táxis. Provavelmente o ponto deles, na Santos ou na Pamplona, exorbita. E eles querem um estacionamento sossegado... Espaço público com proprietários... Dos dois lados O ator Selton Mello desembarcou, esta semana, na cidade de Ipatinga, para rodar as cenas principais de Feliz Natal, filme que marca a sua estréia na direção, e que tem patrocínio da Usiminas. No elenco além de Selton, que também assina o roteiro, estarão Leonardo Medeiros, Darlene Glória e Lúcio Mauro. O filme conta a história de Caio, um homem de 40 anos que trabalha em um ferro-velho no interior. Nesse universo cercado de peças enferrujadas, Caio tenta montar o quebra-cabeça da própria existência. O longa será lançado no segundo semestre de 2008. Objeto de desejo Se há, na Bahia, hoje, uma figura que vários partidos querem conquistar, é Luis Eduardo Magalhães Filho, neto de ACM, filho de LEM e Michelle Marie. O jovem, muito parecido com o pai fisicamente e no trato social e político, ainda não está filiado a partido nenhum. Mas já recebeu um convite do governador Aécio Neves para entrar no PSDB. Duquinho, como é chamado pelos íntimos, está pensando. Assim como o pai, sempre se manteve independente do carlismo, guardando boas relações com vários desafetos de ACM, como os deputados José Carlos Aleluia (DEM) e Geddel Vieira Lima (PMDB), e o governador Jacques Wagner (PT). Sem fumaça Até o dia 28 de agosto, véspera do Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, todos os estabelecimentos da rede municipal de saúde estarão livres do cigarro. Portaria publicada na quinta-feira determinou a extinção dos fumódromos nos mais de 700 prédios que abrigam os vários setores da Secretaria Municipal da Saúde. A portaria determina ainda a criação de um comitê que dará suporte aos funcionários que desejam largar o vício. A medida atinge diretamente cerca de 50 mil pessoas. Troca de saberes O diretor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, prof. Roque Dechen, recebeu, quinta, o chanceler da Universidade de Illinois, Richard Herman, que terá representantes permanentes na escola de Piracicaba. O objetivo é que Illinois passe a tecnologia do etanol de milho, desenvolvida nos Estados Unidos, para a instituição brasileira, ao passo que os brasileiros, que também irão à Universidade americana, repassem o know how de produção do álcool de cana para os americanos. O objetivo é que a médio prazo os EUA substituam 20% de sua gasolina por álcool e que o álcool se torne efetivamente uma commoditie mundial, cujo maior produtor será o Brasil. Robô cirurgião Uma equipe de nove cirurgiões especialistas do Hospital Sírio-Libanês, entre os quais Riad Younes, Miguel Srougi, Paulo Chapchap, Sami Arap, está na Universidade de Stanford, na Califórnia, preparando-se para comandar a mais recente aquisição do HSL: o Robô Cirúrgico da Vinci. Com um investimento de quase R$ 5 milhões, o Hospital sai na frente no processo de implantação deste sistema pioneiro que combina computador e tecnologia robótica para criar uma nova categoria de tratamento cirúrgico. Entre as vantagens do robô, que é comandado pelo cirurgião, estão: diminuição da dor, menor perda de sangue, alta precisão no corte, menor risco de infecção e uma recuperação mais rápida do paciente. A expectativa agora é pela aprovação da Anvisa para que o equipamento entre em operação no sírio-libanês. Criação em alemão Washington Olivetto está com uma semana agitada em Berlim. Na quinta, o publicitário recebeu a imprensa local, e ontem à noite, recebeu uma homenagem do Art Directors Club da Alemanha. Hoje, ele faz uma aula/palestra na Berlin School of Creative Leadership, já que ele é membro do board da Berlin School of Creative Leadership e tem grandes amigos por lá. On the road Ocimar Versolato, padrinho do casamento de Murilo Rosa e Fernanda Tavares, hoje, resolveu não arriscar. Por conta da crise aérea, o estilista acionou a Mercedes-Benz para levá-lo até Goiás Velho e não correr risco dele e do vestido da noiva não chegarem a tempo. Miúdas Aniversário de Ana Cristina Castelo Branco, Anna Maria Kieffer, Maria Luiza Figueira de Mello, Marie Toscano, Adriana Rivera Correia de Matos, Balia Lebeis, Massimo Ferrari e Wally Domingos. Amanhã é aniversário de Linda Micales, Luciana Mariutti, Flavia Pardini, Michele Ortali, Marcelo Romoff, Bubby e Johnny Costa e Antonio Carlos da Silva Prado. Moacir Assunção autografa o livro Os Homens que Mataram o Facínora, no Autor na Praça, na Praça Benedito Calixto. Mary Nigri comanda, amanhã, o mais concorrido nhoque da sorte, no Quattrino. O terapeuta Maurício Bastos comanda o workshop Meditando e Respirando com Intimidade, na Granja Viana. João Silvério Trevisan participa do Projeto Diálogos, no Centro Cultural da Juventude. Toma posse, hoje, o novo governador do Lions da Grande São Paulo, no Maksoud Plaza. O engenheiro Salvador Alcaro Neto, recebeu o cargo em Chicago, dia 2 de julho. Agora ele empossará os 23 diretores de seu gabinete. Sálvio Di Girólamo autografa o livro Da Decisão Política à Prática Empresarial, na Laselva Bookstore do Shopping Market Plaza de Campos do Jordão. Lorenzo Merlino debate o legado do Palácio de Versalhes na moda, na Pinacoteca. Alfredo Aquino lança o livro A Fenda, na Livraria da Vila. A Phoenix TM LG encerra a programação deste ano com a Triton Winter Party, em Campos do Jordão. O Brasil será sede do 3º Torneio Mundial de Cegos, com 1,7 mil atletas representantes de 60 países que disputarão seis modalidades esportivas. O Mundial acontece em São Caetano do Sul e será classificatório para as Paraolimpíadas de Pequim em 2008.