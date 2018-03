Persona Medo por medo... O presidente Lula disse que tem medo de andar de avião, pois está nas mãos dos pilotos, de uma máquina e dos controladores. Mal sabe ele do medo que temos nós, que estamos nas mãos dele... Aí o novo ministro Nelson Jobim completa, dizendo que não há comando. Infelizmente, isso a gente já sabia, e faz algum tempo... Tecendo esperam As senhoras gaúchas que lutam contra a aprovação da Emenda Constitucional do senador Renan Calheiros, que posterga o pagamento dos precatórios, informaram à Fiesp, Sinicesp e OAB, que recomeçaram a tricotar uma nova manta de 200 metros, para ''''abraçar'''' o Senado. A peça de tricô estará pronta para o ''''abraço'''' no dia 15 de agosto, garantem. A primeira manta queimou no desastre do avião da TAM, matando várias das manifestantes, inclusive a presidente Júlia Camargo, que morreu sem receber um precatório de 1999. As sobreviventes dizem, porém, que desta vez virão de ônibus. Anac na mira O presidente nacional da OAB, Cezar Britto, está preparando uma ação civil pública, para entrar rapidamente na Justiça, pedindo a demissão de toda a diretoria da Anac. Uma das justificativas seria improbidade administrativa e desconhecimento da área de atuação. Niemeyer em BH O governador mineiro Aécio Neves e o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, inauguram a exposição Oscar Niemeyer Arquiteto Brasileiro Cidadão, dias 1º e 2 de agosto, que ocupará o Palácio das Artes e o Museu da Pampulha, organizada com o empenho do próprio arquiteto e do trio Marcus Lontra, Ricardo Ohtake e Kadu Niemeyer. A mostra vai depois para Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba, sempre acompanhada de conferências coordenadas pelo IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil. Mesmo grávida Foi anunciado ontem que Ivete Sangalo será a nova garota propaganda da Phillips. No jantar de terça-feira, na casa do presidente da empresa, Paulo Zottolo, ela disse que o valor do contrato a deixa muito feliz. Ninguém duvida. No contrato há um clausula interessante. Diz respeito à eventualidade de uma gravidez da cantora. Nesse caso, a empresa colócará à disposição da diva seus equipamentos de ultra-som 4D que mostram imagens em 3D em tempo real. Cidades irmãs O ministro da Cultura, Gilberto Gil, está na Itália e foi recebido, terça, pelo governador da região de Campania, Antonio Bassolino. O italiano quer estreitar os laços entre a Bahia e a Campania, cuja capital é Napoli. De fato, há um nítido parentesco entre o Estado brasileiro e a região italiana. Bassolino vai receber o governador baiano, Jaques Wagner, em outubro. E tem a intenção de ir depois à Bahia. Flora Gil não perdeu tempo e o convidou para o seu camarote Expresso 2222, no carnaval de Salvador. Apesar do calor de 40º, o ministro Gil não teve tempo de ir até Capri, que ele não conhece, devido à corrida agenda de sua turnê Banda Larga. Hoje, o ministro está em Milão, depois de ter se apresentado ontem em Zaragoza, na Espanha. Meninos em DVD O Auditório Ibirapuera recebe neste fim de semana o grupo Meninos do Morumbi, para a gravação de seu primeiro DVD. O espetáculo Tambores do Brasil é dirigido pela cineasta Flávia Moraes e conta com as participações especiais de Fanta Konaté, Sandra de Sá, Wadaiko Sho, Mocidade Alegre e Jorge Durian e Falamansa. Oito chances Flavio Chamis acaba de receber sua ficha de votação para o Grammy Latino e gostou de ver seu CD Especiaria pré-qualificado em oito categorias, como melhor disco, álbum, artista, e música do ano, para Deuses do Céu, de autoria dele. Nos dois lados do rio A JHS/F assinou com a Daslu um contrato pelo qual a loja e a grife de Eliana Tranchesi alugarão um espaço no Shopping Cidade Jardim e em mais três shoppings que a empresa vai construir em grandes cidades brasileiras. Será uma das âncoras do novo empreendimento, com sua própria marca e algumas grifes nacionais e estrangeiras. O interessante é que Eliana Tranchesi não tem medo de concorrer com ela mesma, já que a Daslu e o Cidade Jardim são praticamente em frente um do outro, separados apenas pela Marginal do Pinheiros. Ela diz que há perfis diferentes de compradores, os que gostam mais de butiques e os que gostam mais de shoppings. E neste segundo bloco ela coloca o universo masculino. Ela tem certeza que a Daslu Homem vai vender mais no shopping do que na loja. Eliana aposta também no mercado de roupas para crianças e bebês, no Shopping. Quanto ao mix de marcas femininas, além do carro chefe Daslu, ela terá marcas nacionais que não tenham loja no shopping, e marcas estrangeiras como Sergio Rossi e Chloé, sobretudo no setor de acessórios. Finalmente, ela mencionou Chanel. Porque existe a possibilidade de uma loja da grife francesa no Cidade Jardim. Seja dentro ou fora da Daslu, a Chanel chegará ao shopping através de Eliana. miúdas Aniversário de Mequita Coimbra de Andrade, Nina Anhaia Mello, Heitor Mello Peixoto, Bazinho Ferraz, Alexandre Nowill, Roberto Cintra Leite e Adriano Caputo. Margarida Saraiva Cortes faz 104 anos e recebe a família amanhã para um jantar. Nasceu Gustavo, filho de Flávia e Eduardo Strehler. O enólogo italiano Armando Castagnedi, proprietário da vinícola Tenuta di Santo Antonio, e a Grand Cru comandam wine dinner, no Restaurante Vino. Alessandra Fachada Bonilha faz palestra sobre mediação, conciliação e arbitragem, na OAB. O Centro de Atendimento ao Paciente com AVC do Hospital Albert Einstein é o primeiro na América Latina e o terceiro no mundo a ser certificado pela Joint Comission International, principal organização não-governamental certificadora dos serviços de saúde no mundo. Monica Conceição apresenta suas pinturas, no Ásia 70. Faça parte Já estão abertas as inscrições para o 2º Torneio de Golf da Creche Baroneza de Limeira, que se realizará dia 17 de agosto, na Quinta da Baroneza Golfe Clube. Esse torneio será em benefício da Creche Baroneza de Limeira, fundada há mais de 100 anos, que recebe diariamente 400 crianças. O Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento de Condutores Habilitados - Dirigindo Bem, especializado no atendimento à pessoas habilitadas com fobias de trânsito, inaugurou nova unidade na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1942. A comunidade Samba da Laje comemora, domingo, dez anos com show beneficente e arrecadação de alimentos e roupas em prol da ONG Pés no Futuro, no Jabaquara. O professor Reinaldo Passadori faz palestra de comunicação verbal, terça-feira, no Hotel Crowne Plaza. O ''''ingresso simbólico'''' é um quilo de alimento não-perecível. Os alimentos serão enviados ao Viva a Vida. O Grupo Femsa lançou coleção sobre desenvolvimento sustentável, composta por dez volumes impressos em papel reciclado, que aborda temas socioculturais e de conscientização ambiental. Com abrangência nacional e distribuição gratuita pelo Serviço de Atendimento ao Cliente. O Santander recebe, até 17 de agosto, inscrições de projetos na área de educação destinados a crianças, adolescentes e universitários, orçados em até R$ 60 mil, para serem apoiados pelo programa Parceiros em Ação. ONGs, associações e organizações sociais de interesse público podem obter informações sobre o seleção e os critérios de análise no site. A campanha realizada pelo Saúde Brasil sobre Alzheimer junto com a ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer) foi um sucesso no Brasil. Agora será exibida em Portugal. Uma das peças é o filme com o testemunho de Irene Ravache, que está sendo adotado pela Associação Portuguesa de Alzheimer. As crianças de Mogi das Cruzes terão mais um incentivo para praticar esportes. Furnas investirá R$ 32,4 mil no projeto Judô Cidadão, da Associação Amigos do Judô. Metade dos 40 adolescentes do projeto Cozinhando com a chef Taiza, que Taiza Amaro Krueder desenvolve na comunidade da favela Águas Espraiadas, estão trabalhando como estagiários nas cozinhas da Cervejaria Braumeister.