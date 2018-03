Persona Povo na rua A Associação de Parentes de Vítimas de Acidentes Aéreos (Abrapavaa), a Cria Brasil, a Campanha Rir Para Não Chorar, a Casa do Zezinho, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Brasil Verdade, o Instituto Rukha, e o movimento Nossa São Paulo Outra Cidade comandam, no domingo de manhã, uma caminhada em apoio às famílias da vítimas do acidente da TAM, em homenagem ao corpo de bombeiros, e protesto contra o descaso com que o apagão aéreo e os problemas do aeroporto de Congonhas têm sido tratados pela administração federal. A caminhada, cuja convocação, na internet, começa com o título A Sociedade Brasileira Exige Respeito, partirá às 9 horas do Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, e irá até o local do acidente, onde serão depositadas flores. Pede-se que os participantes vistam pelo menos uma peça de roupa de cor preta. O documento de convocação lembra que são dez meses de caos aéreo, com dois desastres de grandes proporções e 350 vítimas fatais. E denuncia o "desrespeito, leniência, ganância e corrupção". Se tem uma coisa que essa gente lá de cima mais teme é a voz do povo nas ruas. Porta fechada A imigração inglesa deu uma canseira em um turista brasileiro, que desembarcou em Londres, sábado. O rapaz, filho de um empresário, foi visitar a irmã, casada com um escocês, que mora em Glasgow. Assim que desembarcou, foi preso na imigração e telefonou para a família no Brasil dizendo que iria ser deportado, sem nenhum motivo. Ele não tinha problemas com a Justiça ou Polícia e tinha passagem de volta. Depois de sete horas preso no terminal, a família acessou um contato na ONU, que falou com o chefe do agente da imigração. O jovem, então, foi prontamente liberado. Pena histórica Amanhã, integrantes do Pen Club do Brasil e a diretoria da Montblanc recebem convidados para a abertura do 13º São Paulo Pen Show, no Pátio Higienópolis. O evento homenageia São Paulo e apresenta uma exposição com mais de 500 canetas. Um dos destaques é a Waterman da década de 20, do prefeito Prestes Maia, com suas iniciais gravadas. Pensando a cidade Na licitação para a recuperação da antiga Cracolândia, hoje chamada de Nova Luz, a veterana Cia City e a Epigram, em parceria, vão apresentar um projeto para a área que será desapropriada e demolida, que inclui edifícios residenciais, áreas para cinemas, restaurantes e galerias, distribuídos por ruas e praças, e dará diretrizes para a implantação de eventos e serviços a fim de que o local funcione 24 horas, trazendo segurança para a região. Além de incentivos específicos para que empresas de publicidade, tecnologia, escritórios de profissionais liberais, estúdios, e outras atividades sejam implantadas no local. O projeto valoriza o pedestre, sugere estacionamentos subterrâneos separados para residentes e visitantes, contempla diversos tipos de transporte, até a volta do bonde, trabalhando a integração entre os museus da região com outras áreas históricas da cidade. Além disso, cria uma marca, uma nova identidade e mobiliário urbano específico para a região. Ou seja, tem gente pensando a São Paulo do futuro. Tacadas mirins O presidente da Federação Paulista de Golfe, Márcio Mendes de Melo, reúne sua diretoria e os presidentes dos 38 clubes filiados à entidade, hoje, no São Francisco Golf Club, para o lançamento do projeto Golfe Nota 10. Sob coordenação de Durval Pedroso, o projeto tem como objetivo difundir a prática do golfe entre crianças da 1ª a 4ª série do ensino fundamental de escolas particulares e públicas. O projeto começará a ser implementado em agosto e a primeira escola a abraçar a iniciativa é o Colégio Elvira Brandão, dirigido por Camila Nardy Rocha, golfista e mãe de Alexandre Rocha, um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, que disputa o tour europeu de golfe. Maratona musical Dois alunos da Academia da Osesp, Juliana Rodrigues e Tiago Meira, foram selecionados para o Festival Six Days With The Masters, que ocorre no mês que vem em Weggis, na Suíça. Durante seis dias, patrocinados pela Solví e pela própria Fundação Osesp, eles participarão de masterclasses, recitais e práticas de música de câmara. O evento musical é tido como um dos mais importantes do mundo para flautistas, graças à reputação de seu diretor, o irlandês "Sir" James Galway. A Academia da Osesp foi criada em 2006, e tem hoje 18 alunos. Medo na passarela Marcelo Fromer, de onde estiver, não deve estar contente com a homenagem que lhe prestaram. Deram seu nome a uma passarela de pedestres sobre a Avenida Juscelino Kubitschek, uma bela obra de arquitetura, que não pode ser usada pelo transeunte. Pelo menos é o que dizem leitores da coluna, que trabalham na região. O número de gente atirada ao chão, drogando-se em pleno dia, com cachimbo de crack e seringas, impede que os usuários andem tranqüilos por ali. Diz uma leitora que as pessoas já não usam a passarela a não ser em grupos, por mais segurança, e jamais depois do anoitecer. Uma sugestão à administração pública, que não pode deixar lá, de plantão, policiais ou a Guarda Metropolitana. Que, assim como praças, essas passarelas sejam adotadas pela iniciativa privada. Esta sim pode colocar segurança no local. miúdas Aniversário de Vera Helena Pires O. Dias, Ala Szerman, Luciana Zarvos Pereira, Beatriz Segall, Fernanda Barbosa, Ney Latorraca, Bruno Musatti, Marc Sagesser, Sergio Valente, Marcelo Mansur Murad e Paulo Gazola. Eric Nepomuceno lança, no programa Sempre um Papo, o livro O Massacre - Eldorado do Carajás, no Sesc Paulista. Chacal autografa o livro Belvedere, na Livraria da Vila. Marcelo Mário de Melo lança o Manifesto da Esquerda Vicejante, no Bar Canto Madalena. Marcos Lopes abre a exposição 7 x urbs, na Urbanabr, na Vila Madalena. Raphel e Tico Sayhoun realizam desfile da Bobstore, no Shopping Iguatemi, com Adriane Galisteu na passarela. A fotógrafa inglesa Sue Cunningham recebeu o premio RGS Neville Shulman Challenge Award for 2007, concedido pela Royal Geographical Society, por seu trabalho realizado no Xingu, em que visitou 40 tribos, durante cinco meses. José Spaniol abre mostra individual no Museu de Arte Contemporâneo Unión Fenosa, de La Coruña, Espanha. Tonico Senra está coordenando o novo time Comark Toyota de Pólo, na Hípica Paulista. Na edição de domingo, o nome da arquiteta responsável pelo espaço da Wine Premium, no Shopping Villa-Lobos, saiu errado. O certo é Suzana Franco, da Casa Caucaia.