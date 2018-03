Persona Boa vizinhança Boa notícia para o centro de São Paulo: o famoso edifício circular, que durante décadas abrigou o Hilton Hotel, na Avenida Ipiranga, acaba de ser locado, pela família proprietária, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá serão instalados gabinetes de desembargadores e parte da administração. Certamente, todo o entorno ganhará com tão ilustres novos vizinhos. De volta ao dial Os ouvintes de Salomão Schvartzman vão gostar de saber. No dia 1° ele estréia seu programa Diário da Manhã, igualzinho, na Rádio Scala FM, no 92,5 do dial. O legado de Grace A Sotheby?s de Nova York fará, a partir do dia 15 de outubro, em colaboração do Principado de Mônaco e da Fundação Princesa Grace, uma grande exposição em homenagem à vida e legado da princesa Grace de Mônaco. A mostra apresentará, pela primeira vez fora do principado, vestidos, jóias, fotografias, vídeos e objetos, que mostram a trajetória de Grace Kelly de Hollywood à realeza européia. O ponto alto será a festa de gala do 25º Princess Grace Awards, em benefício das artes. Pesca ecológica Monoh Simonsen transformou seu Pesca na Montanha, em Campos do Jordão, em Eco Parque. Além do restaurante, pousada, oficinas de arte comandadas por Belinha D?Orey, agora há várias atividades de aventura, alpinismo, caminhadas monitoradas, cavalos, arqueria, etc. E até o fim das férias estará pronto um projeto para os Bird Watchers: são vários pontos de observação de pássaros nas matas nativas que rodeiam o Eco Parque, inclusive com plataformas de observação em cima das árvores. O próximo plano é desenvolver um observatório de astronomia amador, já que o Eco Parque está bem próximo ao observatório de Brasópolis e a área é considerada como um dos céus mais límpidos do Brasil. Idéias premiadas O Masp vai virar palco de uma das ações do governo Serra para conquistar o funcionalismo da Saúde. Na quinta-feira, o governo vai premiar as melhores idéias de seus funcionários da área. A Secretaria Estadual da Saúde convocou os 90 mil funcionários a apresentarem projetos que já foram implantados nos hospitais em que trabalham e agora poderão ir a outras unidades. Chamado de Idéia Saudável, o projeto dará notebooks aos três melhores (outros seis escolhidos receberão viagens). Na disputa estão desde ações que vão do treinamento de funcionários para a linguagens de sinais à criação de sistemas de computadores para agilizar consultas. Sem bêbados O ministro da Saúde, José Temporão, e o americano Glynn Birch, presidente da Madd, Mothers Against Drunk Driving, participam do seminário Álcool e Trânsito, que será realizado pela Bovespa, quinta-feira. Birch vai relatar as conquistas do Madd, movimento fundado por mães do Texas que perderam filhos em acidentes de trânsito, no combate a motoristas alcoolizados. Entre elas, estão a aprovação de mais de mil leis, como a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 21 anos em quase todos os Estados Unidos. Consulta pública A SPTrans abriu ontem consulta pública para a definição do edital de licitação da reforma no corredor Campo Limpo-Rebouças-Centro. Até o dia 28, a empresa vai receber, por e-mail, sugestões sobre a obra. A execução do projeto deve ter início ainda neste ano, e sua conclusão está prevista para o segundo semestre de 2008. Um trecho de aproximadamente 10 quilômetros - da Avenida Francisco Morato até a Rua da Consolação - será recapeado. As sugestões e críticas devem ser enviadas para o e-mail consultapublica@sptrans.com.br, com argumentações que justifiquem as opiniões. Memória guardada Emílio Fontana informa que o secretário de Estado da Cultura, João Sayad, acaba de extinguir o Centro de Estudos e Memória do Teatro Paulista, CEMTP. Ficam, portanto, suspensos os acolhimentos de acervos da atividade teatral em São Paulo. Os que já estão catalogados, no entanto, continuarão a ser preservados. Altos e baixos O ator inglês Rupert Everett lançou há pouco tempo uma autobiografia intitulada Red Carpets an Other Banana Skins, sobre sua carreira cheia de altos e baixos. Pedro Paulo de Sena Madureira, que é amigo pessoal do autor, já leu o livro, que tem boas passagens em São Paulo e Rio, deu muitas risadas e o recomendou à Editora Novo Século, que comprou os direitos e vai lançar o livro no Brasil em 2008. Everett, que não esconde que gostaria de ter uma casa em Santa Teresa, no Rio, virá para o lançamento e será hospedado por Sena Madureira. Romance na guerra O jornalista Roberto Muylaert lança o seu sexto livro, Alarm!, o primeiro romance, só que baseado em dados históricos. Passa-se na Segunda Guerra Mundial no Brasil e conta a história de um submarino nazista que aporta na Praia Grande, em 1942. O lançamento está previsto para setembro, pela Editora Globo. Dados otimistas Das 180 mil pessoas que visitaram o Masp, nada menos que 158 mil viram a exposição Darwin, que se encerrou na semana passada, o que representa cerca de 88% da visitação total no período. Falando em números, o Masp inicia o segundo semestre com um recorde: nos últimos seis meses ultrapassou o número de visitantes que recebeu em 2005, que foi de 364 mil. miúdas Aniversário de Maria José Mendonça, Tania Piva de Albuquerque, Ana Beatriz de Freitas Nalini, Ana Rosa de Freitas Nalini, Rahyja Afrange, Osmar Santos, Alan Bousso, Vicente Amato Neto e Pedro Assumpção. Nasceu Sofia, filha de Badi Assad e Dimitri Vakros. A família de Simone Lacerda Westrupp recebe o carinho dos amigos em sua missa de sétimo dia, amanhã, às 19 horas, na Igreja São José. Antonio José de Oliveira Costa autografa o livro O Poder da Agricultura Empresarial, na Saraiva Mega Store do Shopping Eldorado. Deborah e Francisco Ventura recebem o premiado designer óptico alemão Markus T. Strikingly, na Ventura da Daslu. É hoje a inauguração do Bar Dita Cabrita, na Pompéia. Ernesto Rodrigues participa de bate papo sobre biografias não autorizadas, na Livraria da Vila Lorena. A chef Ana Luiza Trajano transfere, esta semana, a cozinha do Brasil a Gosto para o Frangó, que comemora 20 anos. Washington Novaes lança a série Xingu - A Terra Ameaçada, no MIS.