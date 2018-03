Persona A estrela sobe Em tempos de crise, o presidente Lula mostra quem são as estrelas que ele gosta mais de ver brilhar. No momento, é o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo que tem sido o interlocutor de Lula noite e dia. É ele também quem tem orquestrado toda a ação do governo pós-acidente da TAM. Ensaio de vaia Ainda fazem eco as vaias que Lula recebeu na abertura dos jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro. O presidente pediu a seus assessores que descubram quem gravou o vídeo de mais de 50 segundos em cartaz no site You Tube e gravado no ensaio da abertura dos jogos. No dito vídeo, os presentes ensaiam uma vaia quando o nome do presidente é anunciado. Dizem que Lula mandou até pedir satisfações à prefeitura do Rio quando soube da existência do vídeo. E continua achando que as vaias foram intriga da oposição. Ausência explicada A primeira dama Monica Serra não conseguiu voltar para o enterro da sogra, Serafina Serra, que foi realizado ontem à tarde. Ela tinha ido ao Chile para reunir-se com sua própria família, para lembrar os dez anos da morte de sua mãe. A mãe do governador Serra estava doente há 12 anos. Dono informado O novo proprietário do prédio do Shopping Light, no centro, é o dono da Universidade Guarulhos, Antonio Veronesi. Ele se reuniu na quinta-feira com o secretário Andrea Matarazzo e sua equipe da Subprefeitura da Sé. Veronesi contou que, por enquanto, ele vai discutir com o Compresp algumas alterações internas para melhorar a circulação, vai manter as lojas e a praça de alimentação, pretende adotar áreas públicas circundantes e só a partir de janeiro pensa em levar para lá alguns cursos de formação técnica. Veronesi sabe também que, para cumprir com as especificações de tombamento do prédio, terá que fazer funcionar o quanto antes o centro cultural pedido para a cobertura. Clone no mercado Carlos Viacava, tradicional criador de bovinos , apresentará amanhã, em Paulínia, antes do leilão que vai promover, um clone de Diago da CV, reprodutor da raça Nelore mocho, recordista na venda de sêmen, com mais de 160 mil doses negociadas. O clone nasceu em maio deste ano e será sua primeira aparição no mercado. Falando do Brasil A jornalista e professora Adélia Borges, ex-diretora do Museu da Casa Brasileira, foi convidada pela Unesco para participar do fórum Create 2007, em Rosário, na Argentina, em agosto. No dia 9, ela integra a mesa-redonda Identidade como fator de diferenciação em mercados internacionais, ao lado de Laura Novik, do Chile, Eduardo Naranjo, da Colômbia, Enrique Salvatierra, da Argentina, e Alex Blanch, da Espanha. No dia 11, faz uma conferência sobre o design de cadeiras no Brasil, com um enfoque antropológico. Arte de cupim Rubens Ianelli, do clã Ianelli de artistas plásticos, arrumou assessores diferentes para confeccionar as obras de arte que ele mostrará na exposição Algures, em agosto, no Museu Afro-Brasil: os cupins. Durante uma reforma em seu ateliê, Ianelli foi alertado pelos operários que os insetos haviam devorado o madeiramento do forro. Após a retirada, resolveu fazer intervenções no material deteriorado, que acabaram se transformando em obras que lembram construções reais e formações geográficas, como falésias e canyons. Sessão a pedidos Um grupo de 50 estudantes de arquitetura da Universidade de Delft, da Holanda, coordenados pelo professor brasileiro Roberto Rocco, de passagem para estudar a cidade, pediu uma sessão especial do filme Bem-vindo a São Paulo / Welcome to São Paulo, produzido pela Mostra Internacional de Cinema, que estréia em setembro. O longa-metragem, narrado por Caetano Veloso, musicado por André Abujamra, com segmentos de Wolfgang Becker, Maria de Medeiros, Daniela Thomas e Tsai Ming-Liang, entre outros 15 nomes. Xingu ameaçado Uma comitiva de jornalistas dos principais veículos de comunicação do País viaja hoje para o Xingu, a convite da TV Cultura. Durante o fim de semana, os profissionais cobrirão o lançamento da série Xingu - A Terra Ameaçada, do jornalista e documentarista Washington Novaes, rodada em 2006, que a emissora coloca no ar a partir do dia 29, durante 16 domingos, às 18horas. A série mostra o passado e o presente de cinco grupos indígenas daquela região, que se encontram hoje, infelizmente, ameaçados. A comparação foi possível porque Novaes tinha documentado estes mesmos povos em 1984. Os jornalistas convidados aproveitam para conhecer o Centro de Documentação da etnia Kuikuro, inaugurado na Aldeia Ipatse. Morro sábio O diretor de Cultura, Cerimônia e Educação das Olimpíadas de Londres, Bill Morris, visitou a sede do Nós do Morro, no Vidigal, e convidou o grupo a se apresentar na programação cultural do evento esportivo que acontece em 2012. O convite, recebido com entusiasmo pelo diretor Guti Fraga, foi para que a trupe brasileira integre as homenagens a William Shakespeare com a montagem de uma peça do dramaturgo. Miúdas Aniversário de Luiza Olivetto, Rute Waissman de Picciotto, Alexandre Herchcovitch, Gilberto Veras Caldeira, Fernando Quinteiro, que faz uma superfesta em sua casa na Quinta da Baroneza, e Diderot Pompeu de Toledo, que completa 95 anos. Amanhã é aniversário de Alessandra Blocker, Floripes Diniz, Arlindo de Carvalho Pinto Neto, Tuca Lobo Vianna, JR Duran e Dado Castello Branco. Nasceu Felipe, filho de Fabíola e Jefferson Luiz Alves, o que faz Cidinha e Luiz Alves estrearem como avós. A família Caltabiano recebe o carinho dos amigos na missa de sétimo dia em intenção dos irmãos João Francisco e Pedro Augusto Caltabiano, segunda-feira, às 12h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil. A soprano Julianne Daud e o maestro Fabio Oliveira apresentam-se durante a Sinfonia Gastronômica no Grande Hotel de Campos de Jordão que conta com o menu do chef Laurent Suaudeau. Será lançado hoje, na Loja do Festival, em Campos do Jordão, o CD da Orquestra Acadêmica e Roberto Minczuk, gravado em 2006. No Market Plaza de Campos do Jordão, Cristina Padiglione, editora do caderno TV & Lazer, encerra o ciclo Encontros Estadão, no lounge da Nespresso, às 17 horas. Na seqüência, Bruna Lombardi faz uma receita no Espaço Bosch.