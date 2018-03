Persona Balé de homem O curador da Bienal de Dança de Lyon, Guy Darmet, deve vir a São Paulo em agosto para conhecer a nova coreografia da Cia. Sociedade Masculina, Palpable, criação do grego Andonis Foniadakis. Darmet está de olho na companhia de dança, que convidou para a temporada da Maison de la Dance, em dezembro, e que já vendeu os 4 mil ingressos. Barra de mestre Marcos Verzani, mestre brasileiro de ballet clássico que mora e dá aulas atualmente na França, vem ao Brasil especialmente para ministrar um curso de Barre a Terre no Studio3 Espaço de Dança, de Evelyn Baruque e Liliane Benevento, em São Paulo. Ao lado de Beatriz Veloso, ele comanda o curso de 23 de julho a 10 de agosto. Contando tudo John Casablancas está escrevendo sua autobiografia, o que começa a dar arrepios no mundo fashion, pois nela irá expor a vida profissional de muitas de suas modelos. Muitas delas, hoje, seus desafetos declarados. Mas não são só as modelos é que estão apavoradas com o que virá. Muitos bookers e agentes também. Casablancas está prometendo mostrar o lado cruel do tão aclamado mundo da moda. Estilo Casas Arthur de Mattos Casas comemora 25 anos de carreira com o livro São Paulo na arquitetura de Arthur Casas. A obra, que será lançada em agosto, reúne trabalhos do arquiteto, divididos em quatro capítulos: modernismo, cosmopolismo, caos urbano e detalhismo, destacando as características da cidade que mais influenciaram seu estilo. Entre as obras retratadas estão o Hotel Emiliano, a casa de praia do arquiteto no litoral norte, o World Bar em Nova York e a loja de Alexandre Herchcovitch em Tókio. O livro, bilíngüe, é editado pela Décor, com textos de João Carrascosa, fotos de Tuca Reines e arte de Ricardo van Steen. Entre as mais Mais uma brasileira desponta nos desfiles e campanhas internacionais. Desta vez é a top Flávia Oliveira, da TEN Models. Na alta-costura de Paris, marcou presença nas passarelas de Valentino, Chanel, Armani, Givenchy e Christian Dior, é estrela da campanha da Ralph Loren, e acabou de fotografar para a Borbonese, sob as lentes do renomado Michelangelo di Battista. Flávia Oliveira já está entre as 50 melhores modelos do mundo, no ranking do models.com, site referência do planeta fashion. Criando na net Um juri formado por Ana Strumpf, Heitor Dhalia, Marina de la Riva, Fernanda Young, Rita Wainer e Marcelo Rosenbaum foi acionado pela Nokia para uma ação que elegerá 10 embalagens customizadas para o novo aparelho N76. O público deve acessar o site da marca para desenvolver sua criação até dia 30. Os vencedores ganham uma mostra no Istituto Europeo di Design, dia 8 de agosto, e o primeiro lugar ganha uma viagem a Barcelona, além de um estágio não-remunerado de dois meses no estúdio de Marcelo Rosenbaum. Pedras brasileiras A princesa Anne da Inglaterra, quando passou por São Paulo, ganhou de presente da ministra do Turismo, Marta Suplicy, num jantar na residência do Embaixador Britânico no Brasil, Peter Collecott, um colar com pedras brasileiras e sementes do cerrado, oferecido pela loja Patauá, especializada em artesanato de Goiás. Novos biquínis A modelo Aline Moreira se juntou a Luciana Milhomens para lançar a Dalai Beachweare. As modelos Sabrina Gasperin e Camila Guebour foram fotografadas por Fábio Andrade, em Angra dos Reis, para o catálogo da grife, que será vendida em multimarcas como a Daslu e Claudeteedeca, e pela internet. Miniaturas: A Revista Forbes Brasil lança, dia 1º de agosto, no Grand Hyatt, mais uma edição da Platinum List: as 200 melhores empresas. O Chanel Make-Up Studio, no Iguatemi, acaba de receber a coleção Verão 2008, com destaque para o gloss fluorescente Fluo que brilha com a iluminação noturna. Bia e Luis Felipe Campos abrem o Seletti, na praça de alimentação do Shopping Villa-Lobos. No menu, fast food saudável. John Gakuru, embaixador mundial da Sagatiba, comanda degustação da cachaça brasileira no evento Tales of the Cocktail, esta semana, em New Orleans, nos States. A designer de bolsas Elisa Atheniense vai abrir mais uma loja, em setembro, no Shopping da Gávea, no Rio. O empresário Sergio Kamalakian, da marca Sergio K., lança a Home Edition, sua nova linha para casa. O Sistema Usiminas inaugura sua 7ª biblioteca até o final do ano, em Ipatinga (MG). A Artdeco está lançando a linha Profi Brushes, de pincéis profissionais. A Y|MAN contratou Pedro Palomino para criar uma edição limitada de camisetas para a coleção de verão da marca. Para enófilos: Vera Julião criou o Wine Memories, um álbum para guardar rótulos de vinhos que foram tomados em momentos especiais. Vem acompanhado de um labeloff (saca rótulos). Há espaço para anotar dia, hora, lugar, safra do vinho e detalhes importantes da degustação. Óculos de sol A Ellus está lançando sua coleção de óculos receituários e de sol na Abiótica. Para os receituários a empresa investiu no metal em prata, e para os óculos de sol, apostou no acetato em tons escuros. Relógio feminino Kalpagraph diamantes é o novo modelo de relógio feminino da Parmigiani Fleurier. Possui 154 diamentes totalizando 5,65 quilates. Há versões em ouro rosa ou Paládio 950. À venda na Nielsen. Croquis: A rede Fogo de Chão completa, em agosto, 10 anos de Estados Unidos. Em 1997 inaugurou sua primeira unidade fora do país, em Dallas. E em agosto inaugura em Baltimore mais uma. Depois disso, vem Austin, que ganha um Fogo de Chão em novembro. O Apartamento Master do Praia do Forte EcoResort & Thalasso Spa, na Bahia, agora sob gestão do grupo português Espírito Santo,ganhou novo layout. A arquiteta Patricia Bergantin, da Anastassiadis Arquitetos, agregou sofisticação e requinte ao conceito da natureza. A Wine Premium, importadora do grupo Expand, inaugura, no shopping Villa Lobos, quarta-feira, um espaço que venderá mais de 90 rótulos. O projeto é assinado pelos arquitetos Suzana Barbosa e Renato Kublikowski. Jacques e Janine Goossens comemoram, em maio de 2008, 50 anos de casados e de fundação de sua rede de cabeleireiros. Por isso, a unidade mais antiga, da Rua Augusta, ganha cara nova, assinada por Jayme Lago Mestieri. Campos do Jordão ganha uma pequena forjaria criada por Ricardo Berg, da Cutelaria Corneta, no centro de Capivari. Lá, será possível encomendar facas totalmente personalizadas com tamanho e formato escolhidos pelo cliente, que pode contar com detalhes em madeiras nobres e metais. Moda verão: Viviane Orth, queridinha de John Galliano e Alexander McQueen, é a estrela do novo catálogo do verão 2008 de Adriana Degreas. Clicada por Jacques Dequeker, Viviane ficou tão tão à vontade que não teve problema nenhum em fazer uma foto nua, que abrirá o material. Lenny Mattos acionou o fotógrafo Miro e o stylist Matheus Massafera para clicar as imagens do verão 2008 de sua Lenny e Cia. A modelo escolhida foi Flavia Lucini, que mostrou, nas areias de Buzios, porque sua carreira internacional está decolando. Artes decorativas: O designer e artista plástico Ricardo Aquino acaba de inaugurar a Ricardo Aquino Arte & Design, em Pinheiros. Ricardo garimpou peças exclusivas em diversas cidades brasileiras e em países como China, Índia e África do Sul. O resultado é um mix de antiguidades e objetos assinados por artesãos e designers que impressionam tanto pela forma como pela maneira como são mostrados. Ter bons olhos para transformar objetos diversos do cotidiano em verdadeiras obras de arte, dando uma releitura às peças é o que artista plástica Vera Souto vem exercendo em seu trabalho Objetos Tatuados. Agora com novidades, como esse biombo, feito em mdf e que ganha destaque nas cores com estampas diversas, algumas delas criadas pelo artista Luis Mendes. Os objetos de Vera Souto são vendidos na Esencial e na Firma Casa, só sob encomenda.