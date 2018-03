Persona Não vá só... Você está sossegadamente tomando seu drinque e ouvindo música, com amigos, num bar, de noite, quando alguém vem perguntar de quem é o carro de tal marca, com placa X, que está estacionado de maneira a impedir a saída do carro de trás. O solicitante pede, gentilmente, que o proprietário, que pode ser você, manobre o carro para o outro sair. Só que, ao chegar lá, percebe que é um assalto. A Polícia Militar avisa que tem registrado vários destes casos, inclusive com vítimas baleadas. E sugere que, numa situação destas, o proprietário não vá sozinho. Sempre com uma penca de amigos. Humor negro No rescaldo do acidente aéreo de Congonhas não falta humor negro correndo por aí, de gosto duvidoso, levando-se em conta a tragédia e o luto. Mas ouve-se de tudo: de ''''aeromorto de Congonhas'''' a ''''relaxa e morre''''. Na terra deles Acaba de ser lançado nos Estados Unidos e na Europa o livro Adland, considerado a obra mais completa da publicidade mundial. No livro, o autor Mark Tungate leva o leitor a Londres, Nova York, Paris, Milão, Brasil e Ásia, em entrevistas exclusivas com personagens da publicidade, como Martin Sorrell, Jean-Marie Dru, Washington Olivetto e John Hegarty, entre outros. Adland chega ao Brasil só em setembro, mas pode ser encomendado na Livraria Cultura e na Amazon. Clássicos na serra Amanhã, na hora do almoço, Campos do Jordão vai ser invadida por carros antigos. É que cruza a cidade, ao meio-dia, o 1º Passeio de Carros Clássicos. Vão até o Boulevard Market Plaza, na Estrada do Horto, onde ficam expostos até as 16h. Os colecionadores almoçam no Chalezinho. Entre as raridades, um Chevrolet 1940, um Cadillac de Ville 1959, um Impala e um Corvete Stingray conversível 1972 e um fusca conversível 1976. Rave em Campos Campos do Jordão promete ter mais um fim de semana agitado. O reduto da música clássica será também o destino da principal festa de música eletrônica, amanhã. Fábio Fronterotta, em parceria com Milton Muraro, assina a rave Anzuland, que será realizada na Hípica Pólo de Campos e terá 12 horas de duração. A virada eletrônica celebra os dez anos do Anzuclub e terá nada menos do que quatro top DJs internacionais. De fora chegam Ticon Live, da Suécia; Ian Carey, dos Estados Unidos; Lutzenkirchen, da Alemanha, e Teclas, da Argentina. A lista dos locais é composta por Netto Passaro, Paulinho Boghosian, Marinho Fischetti, Buga, Gui Pimentel e Mora. Gabi, comunitária Marilia Gabriela será uma líder comunitária na nova novela das oito da TV Globo, de Agnaldo Silva, com direção de Wolf Maia. Guigui, de Margarida, tem uma vida pregressa misteriosa. Que Silva não revela de jeito nenhum. Talvez nem saiba ainda. É um trunfo na manga do autor. Ela é o braço direito do líder interpretado por Antonio Fagundes. Outro personagem importante será vivido por José Wilker. Nuno Leal Maia e Carlos Alberto Riccelli são sondados para papéis. Gabi ainda não sabe como será caracterizada. Talvez de cabelos bem curtos. De qualquer maneira isso será definido por Emilia Duncan e Wolf Maia. As primeiras gravações serão no Sul. miúdas Aniversário de Elisa Stecca, Ludmila Queen, Abram Szajman, José Steinberg, Pedro Sedó e João Carlos Basilio da Silva. Nasceu Francesca, filha de Adriana e José Caiado Neto. Fabio Porchat e a Academia Latino-Americana de Arte inauguram o 9º Salão de Artes Plásticas - Brasil/Uruguai, no Conrad, em Punta del Este. O arquiteto Olegario de Sá oferece jantar para Caren Nay, da BBC de Londres, que veio ao Brasil produzir um programa sobre estilo de vida. Sylvia Coutinho, diretora executiva do HSBC, e Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza, são as palestrantes do workshop Práticas para o Desenvolvimento das Lideranças Femininas, organizado pelo Lidem. José Armando Pereira da Silva lança o livro João Suzuki - Travessia do Sonho, no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André. O Clash Club recebe a Nokia Trends Mob Jam, com a DJ Kammy. Os cursos realizados por Lita Forbes Malta estão em novos endereços e as inscrições já estão abertas. Informações pelo email litamalta@hotmail.com. Faça parte O piloto da Stock Car Ingo Hofmann promove festa julina, amanhã, para angariar fundos para o seu Instituto, responsável pelo projeto Casa da Criança e da Família, na Rua Márcia Mendes, em Campinas. A terapeuta australiana Shushann Movsessian lança o livro Puberdade - Só para Garotas, terça-feira, na Saraiva Megastore do MorumbiShopping, que terá parte da verba arrecadada com a venda doada à ONG Grupo Primavera. O Restaurante Vira-Lata faz, terça-feira, leilão beneficente de gravuras, com renda revertida para o Projeto Quixote. O Projeto Acesso - Centro Brasileiro de Apoio Pedagógico Especializado ao Deficiente Visual realiza, amanhã, tarde beneficente, na Rua Salles Guerra, 147. O presidente da Copagaz, Ueze Zahran, e Ana Maria Drummond, diretora do WCF-Brasil, assinam, segunda-feira, o termo de compromisso e cooperação que integra o Programa Na Mão Certa, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras, ao Programa de Adoção de Princípios Socioambientais, lançado pela Copagaz. A grife Donna Doida lançou o Projeto Doida do Bem, que visa atender comunidades carentes com consciência ecológica e a utilização da moda para arrecadar fundos. Parte da venda da linha de camisetas será revertida para a ONG Florescer. Domingo, o espetáculo musical José e seu Manto Technicolor terá uma platéia especial formada pelas crianças atendidas pelo Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis e idosos moradores do Residencial Israelita Albert Einstein. O Fleury Medicina e Saúde realiza, pelo segundo ano consecutivo, a Expedição Brasil Melhor, até o dia 28, que levará às populações carentes orientações e palestras sobre drogas, doenças sexualmente transmissíveis, higiene e saúde. O Restaurante Josephine firmou parceria com a Casa Hope. Parte dos lucros da venda do café produzido pela Fazenda Pessegueiro, servido no restaurante, vai para a instituição. A Roche realiza até terça-feira o projeto Humanizando Relações, no Hospital Universitário da Unifesp, que organiza oficinas de fotografia com médicos e pacientes, que registram o dia-a-dia hospitalar. O Centro Universitário Nove de Julho estabeleceu parceria com a Apae e Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Durante o segundo semestre, a Uninove destinará R$ 0,50 por boleto online pago pelos alunos, referente à mensalidade, às entidades. A Softway Contact Center vai doar 1.300 peças de roupas à AACD e à Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, arrecadadas pelos 900 funcionários da unidade Vergueiro da empresa.