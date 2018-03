Pernambuco multifacetado O cantor e compositor Lenine mostra sua música multifacetada no show ?Pernambuco Popular?. O projeto ainda conta com a apresentação de Siba e Fuloresta, além das intervenções do DJ Dolores nos intervalos entre as atrações. Sábado, 22h. Sesc Santana, Zona Norte. Grátis.