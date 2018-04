Perdido numa estranha terra brasilis

Durante o século 16 uma série de viajantes esteve no País, legando relatos variados sobre esse estranho e longínquo Brasil colonial, em especial acerca da natureza e de seus naturais; ora considerados detraídos, ora elevados em sua moral e costumes. É certo que, até a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, a entrada de estrangeiros esteve basicamente impedida, ou, de toda maneira, limitada. No entanto, tal proibição não evitou a vinda de religiosos, soldados, comandantes, corsários ou por vezes meros curiosos que legaram relatos e cartas passadas avidamente de mão em mão. Além do mais, uma certa visão fantasiosa - que andava muito além do que os olhos podiam ver ou a razão entender - alimentava as narrativas extravagantes, por vezes até sobrenaturais, de uma série de viajantes. Em meio a essas regiões maravilhosas poderia estar o Paraíso Terrestre, com sua primavera eterna, seus campos férteis, fontes da juventude, o Eldorado perdido; mas também uma terra inóspita habitada por monstros disformes e homens de hábitos horrorosos. A literatura insistia de tal maneira nesses seres de quatro braços, um olho só na testa, andróginos pigmeus, sereias encantadas e tudo o que a imaginação conseguia alcançar, que não é de admirar que, em uma de suas primeiras cartas, Colombo tenha admitido, com espanto, não ter encontrado (ainda) monstros humanos. Mas monstros continuaram existindo, ao menos nas descrições, nos desenhos e nos mapas da época, assim como se viram imediatamente associados aos relatos sobre as práticas de antropofagia, que acabaram por motivar discussões filosófico-religiosas acerca da verdadeira índole dos gentios. Descendentes de Adão e Eva para alguns, bestas-feras para outros; a contenda levou à promulgação de uma Bula Papal, expedida em 1537, que finalmente reconhecia "a natureza e a alma dos selvagens", e serenou um pouco os ânimos. O fato é que, com a chegada efetiva dos primeiros viajantes a esse Novo Mundo, o encontro com a América tornou-se o feito mais grandioso da história moderna ocidental; numa época em que era bem melhor ouvir do que ver, e ainda melhor "ouvir dizer", como concluiu o historiador Sérgio Buarque de Holanda. O fato é que, a partir de então, o pensamento europeu se voltava - entre assustado e deslumbrado - para esse Novo Mundo, em tudo distinto do Velho. Se a curiosidade fora condenada por Santo Agostinho como um desejo pecaminoso, acabou estimulada pelos cronistas da época, que lotaram de novidades um mundo cansado por tantas guerras e revezes de toda ordem. Assim, motivados por razões de ordem pragmática, religiosa ou filosófica uma série de aventureiros lançou-se ao mar, enfrentando o oceano e um território desconhecido. Não era apenas a cobiça que motivava esses "desbravadores da América", mas também o desejo, muito humano, de conhecer novidades e compartilhar do exótico. As viagens acabaram por resultar numa quantidade expressiva de livros e impressos, devorados por leitores ávidos pelas excentricidades desse Novo Mundo. Essa literatura juntava, por certo, observação com muita imaginação, e além do mais dialogava entre si, sendo difícil pensar em autoria ou mesmo no seu oposto: na idéia da cópia. Um texto reproduzia e aumentava o outro, o que indica a existência de um imaginário comum e que crescia como uma espiral. Mas o Brasil passaria despercebido por muito tempo, tal o fascínio que os portugueses guardaram pelo Oriente; isso durante pelo menos os primeiros 50 anos de contato. Camões dedicou ao Brasil quatro breves versos no penúltimo canto dos Lusíadas, publicados em 1572, mas, para além dessa breve referência, pouco se comentou acerca da América. Ao que tudo indica, foi o medo de ver a terra roubada pelos inimigos que despertou alguma atenção dos portugueses ou incentivou a idéia de que era preciso colonizar para, assim, proteger a terra. A primeira carta sobre o país, a missiva de 1500 escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei d. Manuel, ficaria inédita até 1773, e só nas cartas de Américo de Vespúcio, endereçadas a Lourenço de Médici, é que apareceriam não só menções à terra de Santa Cruz como a seus habitantes. O fato é que mesmo a partir de poucos registros ia se conformando uma primeira concepção sobre o que seriam os "nativos e a natureza brasileira", a qual vigoraria durante largo tempo, sempre com breves retoques. Os sucessivos navios de várias nacionalidades, intérpretes normandos ou degradados portugueses que por aqui se estabeleceram, devem ter consolidado uma certa forma que o italiano Pigafetta, em 1519, e de passagem na expedição de Fernão Magalhães, acabou por condensar: "Brasileiro e brasileiras vão nus, vivem até 140 anos." Será só a partir da década de 1550 que o conhecimento sobre o Brasil ganhará uma literatura mais específica, além de algumas concepções que se transformaram com o tempo em formulações quase canônicas. Na frase sintética do português Gandavo, esses seriam povos sem f, nem l, nem r: sem fé, nem lei, nem rei. Entendidos sob o signo da falta, "as gentes" do Brasil, com seus costumes em tudo estranhos - a poligamia, a nudez e, sobretudo, o canibalismo -, acabariam por gerar debates de cunho político, e também filosófico. Afinal, o que era essa humanidade? Diferente é, porém, o teor do relato do inglês Anthony Knivet, que deixou seu país em 1591 com o objetivo arriscado de fazer uma viagem de circunavegação com Thomas Cavendish; que para os ingleses era um "corsário" e para os portugueses, com certeza, um "pirata". Mas, mais do que ficar preso nesse tipo de tertúlia literária, o importante é entender a personalidade desse texto. Em As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios, de Anthony Knivet - relançado pela Jorge Zahar (256 págs., R$ 39) em edição erudita com introdução e notas fundamentais elaboradas pela organizadora Sheila Hue -, o nosso marinheiro descreve, sempre em primeira pessoa como bem convinha a um relato testemunhal, seus feitos e infortúnios nessa viagem que o fez parar no Brasil. Por aqui foi dado por semimorto, capturado por portugueses "inescrupulosos", obrigado a trabalhar como escravo em engenhos de açúcar e depois ainda teve de conviver com os "canibais"; termo que Knivet usa com total desenvoltura ao se referir aos nativos da terra. O historiador Charles Boxer teria chamado o relato de "uma das obras mais fascinantes da literatura de viagem da era de Elisabeth", e é de se estranhar que, diferentemente de outros documentos de época - como os relatos de Jean de Lery, André Thevet e mesmo do estriônico Hans Staden (que encantou a Europa com sua descrição de como escapara de ser comido pelos "selvagens brasileiros") -, o texto de Knivet tenha contado com apenas uma tradução portuguesa - em 1947 - e mesmo assim incompleta. Talvez a explicação esteja menos no esquecimento do tempo e mais no gabarito da descrição. Anthony Knivet é uma espécie de anti-herói pícaro; sujeito a todo tipo de azar. Enquanto tenta se dar bem e encontrar fortuna, ou mesmo simplesmente salvar sua vida, acaba por permanecer dez longos anos nesse inferno chamado Brasil. Nesse meio tempo, perde alguns dedos do pé (e descreve como ficaram escuros antes de cair); vê as piores serpentes e outros monstros, imaginários ou não; escapa da morte certa, mas assiste ao ritual em que colegas seus são "cozinhados" e despedaçados pelos canibais; trabalha duro nas fazendas de portugueses; embrenha-se pelo sertão desconhecido; é obrigado a andar nu "como os tupinambás" e escapa de todo tipo de perigos nessa terra tão inóspita, sempre por conta da ajuda e da "vontade de Deus" e (é claro) de sua própria esperteza. Mas talvez a explicação para a pouca divulgação da obra esteja menos ligada às descrições amorais de nosso anti-herói - que comenta como os canibais teriam lhe oferecido mulheres (todas umas "despudoradas"), ou explica com detalhes como pilhava propriedades - do que nas críticas que faz, insistentemente, aos portugueses. Na verdade, não poucas vezes Knivet afirma que preferiria morar entre os canibais a habitar com os portugueses, os quais, segundo ele, eram mais bárbaros do que os próprios nativos. A narrativa lembra o famoso ensaio de Montaigne, escrito no mesmo contexto. No texto Os Canibais (publicado em 1580), o filósofo francês encontrava mais lógica na maneira como os tupinambás realizavam a guerra do que nos hábitos ocidentais. Diz ele: "Mas, voltando ao assunto, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica em sua terra..." Montaigne construía uma visão laudatória dessas gentes; tendo por base (e sombra) as guerras de religião que assolavam a Europa no século 16: "Por certo em relação a nós são realmente selvagens, pois entre suas maneiras e as nossas há tão grande diferença que ou o são ou o somos nós." O livro de Knivet não apresentaria esse tipo refinado de reflexão sobre a relatividade humana, mas choca por seu estilo direto e pouco dado a laivos filosóficos: os portugueses eram mesmo uns bárbaros. O documento seria editado apenas em 1625, num grosso volume de mais de 4.000 páginas que incluía também, e entre outros, os relatos de Jean de Léry e de Fernão Cardim; que na época foi erroneamente atribuído a Manuel Tristão. O que importa é que nesse momento não se tinha muita certeza sobre quem, afinal, eram "selvagens", e os portugueses não se sentiriam nada lisonjeados com tal qualificação. Para eles, bárbaros eram os "outros" - já os portugueses seriam os propagadores da verdadeira fé católica e, portanto, fiéis colonizadores. Por essas e por outras o testemunho de Knivet, por mais delirante que seja em determinados momentos e sujeito a digressões retiradas de outros relatos e afeitas a muita imaginação, mostra as desventuras desse súdito inglês feito escravo entre os portugueses e quase um aperitivo entre os tupinambás. É certo que os canibais não o comeram e que os portugueses, sim, o sujeitaram a todo tipo de maltrato. Talvez seja por isso que para os ibéricos ele não seja um "corsário", como os ingleses costumam chamá-lo, e sim um reles "pirata". Pirata ou corsário, bárbaros ou selvagens, canibais ou colonizadores... quem sabe o melhor seja ficar com a fórmula de nosso bardo Guimarães Rosa, apresentada logo no começo de Grande Sertão: Veredas: "Pão ou pães é questão de opiniães ..."