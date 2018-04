Perdido e reencontrado, o tempo é da aventura

Foi John Lasseter quem incentivou o diretor Pete Docter e o roteirista e co-diretor Bob Peterson a seguirem em frente. "Se a história é boa, o público segue", é sua norma. Foi assim que surgiu o garoto aventureiro que virou adulto,se casou, ficou viúvo e nunca perdeu o sonho de se perder no mundo, o que realiza com o garoto Russell, quando a vizinhança em que vive se torna pequena demais. Cal foi dublado na França por Charles Aznavour e, no Brasil, fala com a voz de Chico Anísio, que se emocionou com a trama.

Como a técnica 3-D, o garoto, no fundo, é outro recurso para contar a história de Cal e de como, no limite da dor, a mensagem que a mulher lhe deixou vai mudar tudo para o velho. Tempo perdido, tempo reencontrado, como em Ratatouille. Os cães falantes, a ave rara e o aventureiro, meio Jules Verne, que enlouquece elevam o tom da aventura. Docter conta que foi fundamental ter ido às montanhas Tepui, na Venezuela, que lhe forneceram a paisagem. Cal, fisicamente, parece reminiscência de Spencer Tracy, um dos ícones da era de ouro de Hollywood. Ningém foi mais sólido que o velho companheiro de Katharine Hepburn. Só que Tracy não foi a única fonte de Cal. O repórter lembra James Whitmore, para o diretor. Oh, sim, Whitmore e Walter Matthau, acrescenta Docter, todos grandes, inspirando um personagem maravilhoso.