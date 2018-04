Pequenos prazeres sem culpa

Em certa medida, o ofício de escritor assemelha-se ao de um inspetor policial. Os autores costumam concentrar suas obras numa incansável investigação sobre os mistérios da condição humana. Já os inspetores se preocupam em arregimentar fatos para a construção de um inquérito. Ambos contam com o auxílio indispensável das palavras para construir ou reconstituir os seus universos. O ficcionista belga Georges Simenon (1903-1989) tornou-se popular ao inventar o personagem Jules Maigret, comissário da Polícia Judiciária de Paris. Com o tempo, ele passou a ser chamado de "o Maigret da alma humana" - uma evidência de que, a partir de determinado momento de sua carreira literária, criador e criatura haviam se tornado inseparáveis. Ao considerá-lo autor de uma obra menor, enquadrando-a no gênero da ficção policial, produzida, segundo os estudos convencionais, para alimentar o gosto da massa, a crítica especializada pretendia depreciá-lo. Perdeu tempo. Se tivesse superado o preconceito contra Simenon, ela poderia ter aprendido um pouco mais sobre as estruturas narrativas - vale dizer, sobre a própria literatura. O leitor brasileiro interessado em evitar a armadilha na qual se deixou aprisionar, até bem pouco tempo, parte considerável dos críticos ganha uma bela chance. Ele começa a ter a seu dispor um conjunto de obras, a maioria no formato de bolso, publicadas em ritmo acelerado no País pela editora L&PM (leia quadro). O principal lançamento do pacote é o primeiro volume de Todos os Contos de Maigret, antologia de narrativas breves traduzidas por Myriam Campello e Julia da Rosa Simões. O livro apresenta três ensaios sobre a obra do belga assinados pelos escritores Dominique Fernandez e Denis Tillinac e pelo jornalista Pierre Assouline. O segundo tomo chegará às livrarias até o fim deste semestre. Os dois volumes reúnem 28 histórias, escritas entre 1936 e 1950. Os contos encerram as características desenvolvidas obsessivamente por Simenon em romances que viria a publicar e que seriam filmados por Claude Chabrol, Jean Renoir, Patrice Leconte e outros cineastas. Eles revelam elementos essenciais do fazer literário do autor admirado por escritores do porte de André Gide, Henry Miller, Juan Carlos Onetti e Julían Marías. Gide comparou seu estilo sem retórica, baseado em frases curtas e criador de atmosferas cinzentas, ao do Albert Camus em O Estrangeiro (1942). À época, Simenon, que não defendia nenhum projeto estético ou filosófico, afirmava escrever apenas lixo. O belga não se levava nada a sério - mesma atitude do personagem Maigret. Durante muitos anos, as centenas de livros de Simenon foram julgadas com má vontade porque vendiam milhões de exemplares. O desagravo ocorreu no centenário de seu nascimento, em 2003, quando o seu nome foi incluído na Bibliothèque de la Pléiade, a coleção literária mais prestigiosa do mercado editorial francês, da Gallimard. O cânone, finalmente, dizia sim a um ficcionista cujos contos podem ser considerados tão importantes para a literatura de língua francesa quanto os de Guy de Maupassant. Inventado em 1931, Maigret destoa de outros investigadores criados no entreguerras. Ele não é soturno nem sabichão. Admite ser tão falho quanto o investigado: não existe superioridade moral. Entre a solução de um crime e outro, o comissário bonachão desfila seu sobretudo e o chapéu-coco pela capital da França e cidades do interior do país. Amante do cachimbo, da boa mesa e do copo cheio, ele é um mestre do viver. O que não é pouca coisa quando vem à mente o contexto histórico de seu surgimento. Era o tempo em que as pessoas viviam afundadas na culpa e no medo em razão do advento de uma violência inédita na história da humanidade. Os pequenos prazeres estavam fora de cogitação. No lugar da felicidade possível, havia a entrega imediata aos tormentos. O mundo estava na sombra. E todos pareciam ter muito receio do brilho do sol. Maigret busca compreender os suspeitos antes de julgá-los. É um homem comum que observa outro homem comum. A sua empatia ganha mais relevância do que o raciocínio lógico no desvendamento dos crimes. O seu conhecimento de mundo se assenta em bases intuitivas, o que pode desagradar aos espíritos cartesianos. Maigret não deseja recriar a ordem perturbada pelo crime, entendido como situação ideal para vislumbrar a máquina do mundo e as (des)razões da alma. Esse universo aparece claramente em Todos os Contos de Maigret. Segundo Dominique Fernandez, o curioso é Simenon preservar na narrativa curta as lentidões insinuantes e os contornos vagos dos seus romances. Isso poderia ser um tiro no pé, uma vez que o conto exige começo e fim espetaculares, capazes de manter a atenção do leitor. O modelo, contudo, se repete, sem ser cansativo, nos 17 contos do primeiro volume. Falar do primeiro texto, O Caso do Boulevard Beaumarchais, é, de alguma forma, contemplar os outros. Ele narra a solução do assassinato de Louise, "uma história banal de gente sem importância". Os suspeitos são Ferdinand e Nicole, o marido e a irmã da vítima. Após interrogatórios exaustivos, Maigret descobre a motivação passional do crime, consumado por acidente. Em seguida, ele diz para Ferdinand: "O senhor é desses fracos que provocam catástrofes!" Essa afirmação tão dura não é um julgamento - ela tem o único propósito de estimular a confissão do suspeito, no mais das vezes um homem que, ao fugir da mediocridade, desencadeia a tragédia. Os livros de Georges Simenon soam como alerta para tropeços dolorosos. Assim como a justiça evita a recorrência de um crime ao puni-lo, o escritor lembra, com suas histórias saborosas, que a literatura ajuda a viver melhor, a aceitar que o cotidiano apresenta felicidades nada espetaculares. Ao conhecerem as tragédias da vida - o escritor belga sugere -, os indivíduos podem evitá-las. Ou não.