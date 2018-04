People+Arts vai exibir série The Tudors O canal People + Arts vai exibir a série The Tudors, criada pelo roteirista do filme A Rainha, Michael Hirsh, e filmado na Irlanda. A atração conta, em dez capítulos, a vida do rei Henrique VIII durante a primeira década de seu reinado de 40 anos. Apesar do tema, o telespectador vai encontrar elementos muito diferentes dos habituais em tramas de época. No elenco estão Jonathan Rhys Meyers (de Match Point, de Woody Allen) e Sam Neil. O canal ainda não tem previsão de estréia da série, mas promete para o quarto trimestre deste ano.