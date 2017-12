Pensar menos em si e mais no universo

Data estelar: Marte recebe a quadratura de Vênus e o trígono de Mercúrio; Lua é quarto crescente em Aquário. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade não precisa mudar de planeta nem de condições para que as coisas entrem num ritmo realmente próspero e feliz, ela apenas precisa mudar o foco de sua consciência, pensando menos em si mesma e mais no próprio Universo em que existe, e ao qual lhe deve a própria vida. Tanto pensa nossa humanidade em si mesma que ela sequer sabe o serviço que deveria prestar enquanto existe, passando a existir de forma aleatória, com a consciência presa a preocupações inúteis, tentando sempre arrancar algum benefício de tudo e de todos, mas raramente se dedicando a beneficiar a vida com sua presença. Se nossa humanidade sequer sabe para que ela serve, como então poderia começar a prestar o serviço para o qual é destinada? ÁRIES 21-3 a 20-4 Muitas arrumações ainda terão de ser feitas para poder começar a fazer algo novo. O panorama é cansativo, mas é o que é, não daria para ir além deste sem antes fazer o que é necessário, arrumar tudo da melhor forma possível. TOURO 21-4 a 20-5 As pessoas se reúnem para se entenderem e afinarem as ações que empreenderão futuramente. Contudo, levando-se em conta que as pessoas estão sempre em alguma reunião, se isto fosse mesmo eficiente o mundo já deveria ter avançado muito mais. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Vale tudo para você realizar um desejo? A satisfação assim garantida teria sabor de vitória depois de obtida? Estas são perguntas cruciais, que devem ser feitas no mesmo momento de os desejos arderem em seu coração. CÂNCER 21-6 a 21-7 O pensamento não é mágico sozinho, mas é um bom começo de realização quando se pensa muito bem naquilo que se pretende conquistar. Contudo, você não pode depender apenas do pensamento para realizar tudo que pretende. LEÃO 22-7 a 22-8 É muito arriscado tomar atitudes contundentes baseadas em segredos, pois estes poderiam não passar de maledicências que as pessoas disseminam com absoluta leviandade. Antes de fazer isso, confira as informações recebidas em segredo. VIRGEM 23-8 a 22-9 Preste ajuda desinteressadamente, sem esperar obter o mesmo de forma imediata, pois ainda que você também precise de ajuda, não há como garantir que sua alma receba de volta o que estiver oferecendo. Tudo anda muito louco neste mundo. LIBRA 23-9 a 22-10 Chegar lá não é, como parece, fruto de competição acirrada, mas de eficiência. A competição é um objetivo em si mesmo, que faz com que as pessoas percam de vista o mais importante, que é chegar lá sendo consciente dos sonhos perseguidos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A sedução é sempre mentirosa, pois oculta segundas intenções, que considera mais importantes do que as palavras e gestos que se manifestam abertamente. Na sedução, o que fica oculto é a verdade, e o que se manifesta é mentira. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Mexe daqui, mexe por lá, dá para confundir muito bem o panorama quando não se deseja que as pessoas percebam algo acontecendo. Com uma atitude destas se ganha tempo, mas se perde a dignidade, pois evita-se a verdade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Todas as pessoas buscam atalhos para atingir a felicidade, mas é nestes que se estrepam e decepcionam, pois, de fato, não há atalhos, há apenas um longo e sinuoso caminho que é, ele mesmo, a própria felicidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ganhar dinheiro deveria ser uma necessidade, e não um objetivo em si. Quando as pessoas gastam todo seu tempo em conseguir dinheiro, mas carecem de um sonho, aí é que elas envelhecem precocemente, pois nada as alimenta de verdade. PEIXES 20-2 a 20-3 Coloque todo seu empenho a trabalhar em prol de objetivos elevados e dignos, deixando de lado os prazeres mundanos. Enquanto sua energia vital for dirigida para o alto, você experimentará menos problemas e mais vitórias.