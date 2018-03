Data estelar: Mercúrio ingressa no signo de Áries; a Lua que míngua será Vazia a partir das 13h54, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, este é o duro momento em que nossa humanidade se enoja ao contemplar tanto horror e brutalidade praticados por aqueles aos quais deve chamar de semelhantes. Não há alívio ao pensar que isso seria coisa dos outros, daqueles misteriosos outros aos quais culpamos pelas desgraças. Não há mais essa desculpa, porque evoluímos o suficiente para entender que o que acontece ao redor do mundo, glória e brutalidade, tudo é resultado do somatório de pensamentos que ousamos acalentar em nossas vidas íntimas, ainda fingindo que o ato de pensar seja individual e inofensivo. Pensar não é um ato individual, porque não há uma mente para cada ser humano e, em virtude disso, pensar não poderia ser algo inofensivo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Faça valer sua criatividade, você não precisa seguir o caminho mais seguro. Pelo contrário, neste momento sua alma pode comportar uma boa dose de insegurança, tendo em vista luzir a criatividade que ficou relegada a segundo plano por tempo demais. TOURO 21-4 a 20-5 Estabeleça longas, profundas e sinceras conversas com sua própria alma. Lide com a verdade, pois se esta não pode, ainda, ser dita, pelo menos você deve reconhecê-la com clareza, porque é a informação que irá prevalecer. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As pessoas que podem ajudar mais você não são essas que representam formalmente os personagens mais importantes. As pessoas que podem ajudar você são as mais simples e corriqueiras, aquelas que fazem parte do seu dia a dia. CÂNCER 21-6 a 21-7 As dúvidas são necessárias, ainda que provoquem problemas e conduzam a um momento de paralisia. As dúvidas são necessárias porque, talvez, seus planos devam mesmo ser reconsiderados, já que não são os melhores possíveis. LEÃO 22-7 a 22-8 Por enquanto, os grandes sonhos parecem ter sido comprometidos por causa de picuinhas. Isso representa um momento apenas em relação ao grande caminho da vida, o momento em que se torna necessário passar em revista os valores e conceitos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Só a humildade sincera e verdadeira elevará você acima de seus adversários. Não é mera coincidência que eles e elas tenham poder suficiente para perturbar seu caminho. Observe com atenção seu papel neste panorama todo. LIBRA 23-9 a 22-10 As pessoas não são os personagens que elas representam, mas disso nem elas mesmas sabem, porque se identificam tanto com esses personagens que acabam esquecendo que o importante não é o que parece, mas o que se é. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Se depender das pessoas, tudo se descontrolará, porque surgem simultâneos e diversos problemas. Porém, é agora que sua alma poderá dominar a situação, impondo ideias que, até aqui, ninguém dava nada por elas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os desejos não podem ser contraditórios, porque se o forem sua alma acabará dividida e, assim, não conseguirá realizar absolutamente nada. Chegou o momento de ponderar quais desejos devem ser sacrificados em virtude de outros. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Em certa medida, será necessário contrariar as pessoas mais próximas, porque apesar de elas arvorarem conselhos sensatos, que visam a proteger você, mesmo assim será melhor guiar-se pela intuição do que pelo bom senso. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Essa movimentação toda consome a si mesma. Ou seja, não passa disso! Ainda que essa movimentação dê o ar de que algo muito importante esteja a caminho, observe tudo com prudência e tato, porque ainda nada está resolvido. PEIXES 20-2 a 20-3 Vai dar tempo para fazer tudo e muito mais ainda. Com certeza, perante o panorama das atividades que devem ser empreendidas, a alma duvida e pensa que vai faltar tempo. Porém, o tempo não pode nunca faltar, porque não é um objeto.