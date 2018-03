Data estelar: A Lua ingressa no signo de Aquário às 5h54, horário de Brasília, onde continua minguando. Enquanto isso, aqui na Terra o somatório de pensamentos, palavras e obras de nossa humanidade resulta nos enormes ajustes e compensações que precisam ser feitas em nome de uma civilização que permita o bem viver às futuras gerações. Nossa humanidade se corrompeu em pensamentos, em palavras e em obras, ninguém está livre da culpa, todos temos de fazer alguns ajustes e compensar males que causamos. O maior serviço que podemos fazer é nos dedicar com boa vontade a praticar sistematicamente esSe ajuste, abstendo-se definitivamente de continuar alimentando a corrupção, o ódio e a separatividade no íntimo de nossos pensamentos e emoções. O trabalho é titânico, mas sem isso nada mais poderá ser feito. Esperar é aumentar a dor e a complicação. ÁRIES 21-3 a 20-4 A civilização não é uma entidade com vida própria, é feita de gente como você, que lê estas linhas e eu, que as escrevo. Para que tudo corra da melhor forma em nossa civilização, é imprescindível criar algo novo. TOURO 21-4 a 20-5 O número de informações confunde, porque a sabedoria não reside em acumular conhecimento, mas em escolher a qualidade dele. Poucas e boas palavras serão sempre melhores do que um sem-fim de conversas com pouca base para sustentá-las. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Enquanto as atitudes mais sábias não se tornam espontâneas, as primeiras da lista, pelo menos a mão compassiva do destino coloca obstáculos eficientes no seu caminho, de modo a impossibilitar que você tome atitudes impulsivas. CÂNCER 21-6 a 21-7 Cumpra as regras, porque mesmo que elas atrapalhem seu caminho e, também, que sem elas você possa obter resultados mais rápidos, ainda assim será melhor cumprir as regras. O tempo demonstrará o valor disso. LEÃO 22-7 a 22-8 Chame tudo pelo seu verdadeiro nome para libertar sua alma da rede de intrigas que se tornou tão densa que ninguém mais parece ter coragem suficiente para superá-la. Chamar tudo pelo verdadeiro nome é o início da libertação. VIRGEM 23-8 a 22-9 Neste momento e em nome do bem da maior quantidade possível de pessoas, você deve esforçar-se para enxergar além da satisfação de seus interesses em particular. Ir além deles fará com que as escolhas sejam mais sábias. LIBRA 23-9 a 22-10 Você não precisa mais adequar-se à normalidade nem seguir as regras e métodos consagrados na civilização. Considere que esta civilização já era e, por isso, você terá de inventar suas próprias regras e normas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Diga a verdade, mas tenha cuidado de fazê-lo sem a intenção de ferir ninguém. Comece por dizer a verdade à sua própria alma, chamando as coisas que acontecem pelo seu nome real, sem maquiar absolutamente nada. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Neste momento, é mais importante o serviço que você possa prestar a seus semelhantes do que a conquista de quaisquer prêmios. As pessoas são premiadas por se adaptarem à civilização e não por criarem algo novo que a perturbe. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ainda que você venha até aqui em busca de segurança a respeito do futuro, só se podem fazer especulações e conjecturas. Sua alma está a sós com o espírito empreendedor, tendo de confiar nas sugestões que ele faz. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Esta é a hora de você fechar seus ouvidos aos conselhos que com tanta boa vontade e ótima intenção as pessoas lhe dão. É que nada do que for dito aliviaria a pressão que a alma sente, mas ao contrário, a aumentaria. PEIXES 20-2 a 20-3 Ria de si antes de rir dos outros e quando chegar a hora de rir de seus semelhantes, aja com discrição, faça isso em silêncio para que não pareça um insulto. Ria de si em alto e bom som, mas ria discretamente de seus semelhantes.