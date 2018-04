Pensamento, palavra e obra

Enquanto isso, aqui na Terra não é mais suficiente abster-se de disseminar o mal em pensamento, palavra ou obra. A partir de agora, terá de se promover o avanço sistemático da benevolência em pensamentos, palavras e obras. A luta ardorosa pela construção de uma realidade maior e melhor em nossa civilização humana precisa abandonar o campo da teoria. Tudo que for opressivo e limitante para a criatividade benevolente há de ser combatido com veemência, com o mesmo e maior fervor que se usou outrora para criticar, lamentar-se ou buscar conforto. Definitivamente, nossa humanidade precisa convencer-se de que este não é um momento no qual possa contar com tempo de sobra para descansar, divertir-se ou fingir que está tudo normal.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Querer entender as pessoas é um projeto ambicioso, que começa, para ser bem-sucedido, fazendo o necessário para compreender a própria alma. Uma vez que você tenha compreendido os meandros de sua própria alma, o restante será fácil.

TOURO 21-4 a 20-5

Observe com atenção os hábitos que você repete automaticamente. Chegou a hora de refazer esse percurso, de modo que a energia da vida possa circular com maior eficiência e alegria. Você vai gostar dessa experiência.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A diversidade das experiências não é tão importante quanto a qualidade. Por isso, se tiver muitas opções à sua frente é porque chegou o momento de fazer escolhas sábias. Pouco, mas bom é melhor do que muito e medíocre.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Habituar-se demais ao ritmo cotidiano é o princípio da mudança, porque as coisas não podem permanecer estáticas entre o céu e a Terra, já que fazem parte do infinito Universo, que se encontra em perpétuo movimento.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você já sabe, a palavra dita não pode ser retirada, ainda que você empenhe esforços nesse sentido. Neste momento, você deveria ter em conta esse provérbio, porque abstendo-se de falar você aliviaria sua própria barra.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo é uma negociação no mundo dos relacionamentos, com certeza. Porém, isso não libera você para tratar sentimentos e emoções como se fossem um negócio competitivo, no qual você deva buscar lucro e explorar recursos.

LIBRA 23-9 a 22-10

O que importa se você deseja voltar atrás nas decisões tomadas anteriormente? Você se preocupa com que isso saia bem na foto? Com certeza, não sairá bem na foto! Mas,

o que interessa isso? O importante é renovar-se.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Sabe aquela voz que conta estórias dentro de sua cabeça? Pois é, de vez em quando ela parece ficar fora de controle, elevando o tom e chegando até a irritar em alguns momentos. Afinal, de quem será essa voz?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Palavras de sabedoria nem sempre saem da boca das pessoas que criam essa imagem para ser reconhecidas por ela. Palavras de sabedoria podem vir da boca de pessoas que normalmente nem mereceriam sua atenção.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando duas portas se abrem simultaneamente depois de um tempo em que tudo tinha empacado, além do entusiasmo inicial vem a dúvida e os dilemas. O que será melhor fazer? Que caminho dispensar para abraçar o outro?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Inúmeros casos de discussões acaloradas poderiam resolver-se com facilidade se as pessoas que intervêm ouvissem com mais atenção tudo que é dito. Em muitos casos fala-se a mesma coisa, mas nem por isso há entendimento.

PEIXES 20-2 a 20-3

A fome de conhecimento não se satisfaz teoricamente, a alma precisa envolver-se em experiências concretas para testar nos sentidos físicos e subjetivos o alcance de seu saber. A fome de experiência rege o momento atual.