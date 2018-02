Pensamento e criatividade DATA ESTELAR Vênus e Urano em conjunção; Lua será Vazia a partir das 14h25, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade reconhece que o pensamento é a base da criatividade, ela vive de acordo com isso, mas também finge que não é assim para acalentar monstros em sua mente, como se pudesse ignorar o que já sabe. Por que nossa humanidade, ciente de sua criatividade, não interrompe os pensamentos nefastos que acalenta? Esta é a culpa que todos carregamos, a que nos torna responsáveis pelas guerras, massacres e abusos perpetrados cotidianamente em qualquer canto do planeta. O processo atual de reinvenção da civilização passa necessariamente por um domínio maior da mente. Aproveite hoje o período de Lua Vazia para descansar e se despreocupar, porque só assim a mente pode começar a ser dominada. Áries >>21-03 a 20-04 Apesar do entusiasmo e da vontade de acelerar o que está em curso, melhor será que você aja com prudência, não do tipo que o medo propõe, mas aquela que serve para manter um mínimo domínio sobre tudo que acontece. Vai valer a pena! Touro >>21-04 a 20-05 Celebre e comemore as ações bem-sucedidas, mas evite fazê-lo com o intuito de jogar na cara dos adversários algum tipo de humilhação. Isto nem seria digno nem tampouco positivo para seu caminho. Logo a onda poderia virar... Gêmeos >>21-05 a 20-06 Quando surgem as ideias, tudo parece fácil. Uma vez que começa o caminho de realizar algumas dessas ideias, mostram-se as dificuldades e o grau de esforço necessário para colocá-las em prática. Agora você está na segunda fase. Câncer >>21-06 a 21-07 O destino tem métodos que nós, humanos, pouco compreendemos. Porém, se você observa com atenção seu próprio passado, poderá conferir que de coisas aparentemente ruins já surgiram oportunidades excelentes. Então, aproveite tudo! Leão>> 22-07 a 22-08 Relacionar-se bem é algo de que poucos seres humanos se gabariam, inclusive porque as raras pessoas que se encontrariam nessas condições não o fazem, cientes das dificuldades e esforços que requerem os bons relacionamentos. Virgem >>23-08 a 22-09 Relacionar-se é difícil, porém, este ato traz consigo um tipo de riqueza que nada mais produziria. Certamente, através dos relacionamentos se perde o controle, mas é isto mesmo que produz essa riqueza peculiar dos relacionamentos. Libra >>23-09 a 22-10 É um tanto difícil desempacar e manifestar suas melhores potencialidades sem pudor nem temor. Porém, a timidez não representa a certeza de qualquer tipo de proteção contra a frustração. Por isso, melhor agir despudoradamente. Escorpião >>23-10 a 21-11 Uma loucura aqui, um excesso lá, assim se fazem as celebrações. Daria para passar a vida celebrando? Daria! Mas, a alma não aguentaria morar num corpo dissipado por tanta celebração. Tudo que for bom, será melhor quando dure pouco. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Os tumultos acontecem apenas porque não foram feitas as devidas mudanças de rotina que se tornaram necessárias. Uma vez que você se arme de coragem para programar e objetivar as mudanças, tudo voltará a uma paz considerável. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Prefira colocar tudo que você possui em movimento. A acumulação seduz com a ideia de segurança e proteção, mas a longo prazo esta resultaria em paralisia e na saudade de ter deixado para depois os projetos mais importantes. Aquário >>21-01 a 19-02 Você não precisa se preocupar tanto com o que virá depois do esforço. Seria mais sábio você ocupar sua mente e coração envolvendo-se intensamente com o próprio processo do trabalho, para que os resultados sejam belos e qualificados. Peixes >>20-02 a 20-03 As ideias inovadoras e a urgência que sua alma sente no sentido de colocar tudo em movimento, tudo isto é a mais pura tradução deste momento. Você, porém, não deve esperar facilidade para recriar um mundo que resiste a isto.