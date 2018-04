Peneco - Namoro Começar um namoro pode estressar mais do que terminá-lo. Há um número infindável de códigos a serem aprendidos. Situações novas e inusitadas lembram um campo minado. É preciso buscar a rota certa, caso não se deseje colidir com o blindado das defesas humanas. Afinal, para entrar na vida de alguém, que provavelmente teve um sem-número de encontros e relações fracassadas, é necessário pular etapas, garantir a defesa na retaguarda, cavar trincheiras, esperar o momento certo do ataque, priorizando o bombardeio das defesas inimigas, digo, da pessoa amada, cortando os seus sistemas de comunicação, as linhas de suprimentos, estabelecer postos de observação e garantir uma ponte para o desembarque da tropa. Sim, começar um namoro é uma guerra. Por isso, o estresse. 1) Você achava que ia ficar para sempre deslocado, não agüentava mais ir sozinho aos sábados à noite a cinemas, nem o olhar de reprovação de todos que o cercam, da família aos porteiros. Desenterraram o sapo. Você está saindo com uma pessoa. Fofa. Desencalhou. Quando se decide que começou o namoro, já no primeiro beijo? Só depois de uma semana saindo juntos? Só depois de dormirem numa pousada bucólica ''''carbon free''''? Mas aí não é ''''ficar''''? 2) Se ele ou ela tem fama de quem não pára muito tempo numa relação, você ainda assim considerará aquelas primeiras saídas um namoro? Mas tem certeza de que não é ''''ficar''''? É ponderada a qualidade ou quantidade de tempo para classificar a relação como ''''namoro''''? Se é o tempo que indica, é a partir de um mês? Dois? 3) Você beija já no primeiro encontro? Pega à força ou vai desabando cuidadosamente a cabeça, até quase que acidentalmente seus lábios se cruzarem no meio do caminho? Sua jornada começa pela bochecha e só depois escorrega para a boca? Começa pelo pescoço? Pela orelha? Não sossegará enquanto não ganhar um beijo de boca? Enquanto ela fala da peça do Gerald Thomas que mudou a vida dela, você presta a atenção ou só pensa em qual será o momento ideal do beijo na boca? 4) No primeiro beijo de boca, já há envolvimento de línguas, ou somente os lábios se apresentam? Há primeiro uma bicota, e depois afasta o rosto, olham-se nos olhos, para a confirmação de que há consenso no ato simbólico de representação da atração? Caso os olhares aprovem a atitude intempestiva das bocas, voltam-se a beijar ou antes palavras são pronunciadas, tipo ''''gosto de você''''? Mas aí não é ''''ficar''''? 5) No primeiro dia já se fala ''''gosto de você''''? Ou ''''curto você''''? Fala ''''te quero''''? Mas aí não é muito ''''bolero''''? 6) Nas primeiras semanas, como você apresenta a pessoa fofa com quem você está saindo: ''''minha amiga'''', ''''minha parceira'''', ''''minha mina'''', ''''minha chegada'''', ''''minha ficante'''', ''''meu caso'''', ''''meu nheco-nheco''''? Quando você finalmente assume e apresenta exprimindo pela primeira vez a sentença ''''conhece a minha namorada''''? Você pergunta para a sua namorada fofa, antes de falar a frase ''''conhece a minha namorada'''', se ela já é a sua namorada? 7) Você, afinal, sabe a diferença entre ''''ficar'''' e namorar? 8) Quanto tempo de namoro é preciso para falar ''''adoro você''''? Quanto tempo de namoro é preciso para falar ''''amo você''''? Quanto tempo de namoro é preciso para se falar você é a mulher (ou homem) da minha vida? 9) Quanto tempo de namoro é preciso para falar ''''você foi muito mais importante do que todas as outras, que não prestavam, que eram frias e infelizes''''? Quanto tempo depois você começará a dizer que, comparado com o que vocês fazem na cama, o sexo com as outras era torrada sem manteiga? 10) Quanto tempo de namoro é preciso para revelar a senha do e-mail? 11) E a da caixa postal do celular? 12) E a do banco? 13) Em qual data se decide o começo do namoro, no dia em que saíram com turma, no dia em que se viram pela primeira vez, mas não rolou, no dia em que saíram, mas quase rolou, no dia em que deram o primeiro beijo na boca, no dia em que saíram só os dois ou no dia em que não saíram, e ficaram em casa bebendo vinho importado, comendo queijo importado e assistindo a um DVD importado? 14) Só concordará em namorar a pessoa depois de todos os seus amigos aprovarem? Toda a família? Incluindo os porteiros? 15) Você é daqueles que, quando começa a namorar, zera tudo, como Pol Pot e o Khmer Vermelho: muda o número de celular, o e-mail e reconfigura o computador, apagado aqueles videozinhos secretos, por exemplo. 16) Você torce para encontrar a ex ou é daqueles que ficam sem graça quando são obrigados a cruzar com o motivo de dois anos de insônia? E se a sua ex, bêbada, chega junto, cola em você numa festa, você anuncia, com deleite ''''querida, agora não dá, estou namorando''''? 17) E quando você começa a freqüentar o botequim pé-sujo, que a namorada fofa freqüenta? Como reagir àqueles amigos íntimos que a abraçam como se estivessem para cair? E você decora os nomes dos garçons, íntimos dela, ou conta para ela que há outros 70 mil estabelecimentos visitados pela Vigilância Sanitária com habite-se, alvará e uísque não paraguaio melhor do que aquele? 18) E quando você a leva para conhecer o seu restaurante preferido, aquele de garçonetes lindas, universitárias, que fizeram a peça do Gerald (eram as estátuas gregas) e o cumprimentam com abraços e beijos, chamando-o de ''''coisa fofa'''' e reclamando que você está sumido? 19) O que você faz se o cachorro enciumado da dita cuja não for com a sua cara? Quando ela vai ao banheiro, você leva uma conversa de homem para cão com o animal que não pára de rosnar e mostrar os dentes? Continua a fazer carinhos ou desiste de conquistá-lo? E se, na hora de dormir, ele sobe na cama e se deita entre você e a amada, o namoro termina ali? Não? Mesmo se, depois de uma semana, aparecer uma micose enorme no seu peito? 20) E se ela for à sua casa, e você descobrir que a nheco-nheco tem alergia a gatos, sendo que você tem um casal. Joga-os pela janela ou pede a ela que se sente, pois vocês têm de conversar? 21) Você pagou a primeira conta de restaurante. Afinal, você queria se mostrar para ela. Pagou a segunda, o das garçonetes elenco fixo do Gerald. Quando é o momento, durante o namoro, de anunciar ''''bora rachar''''?