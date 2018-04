Pela primeira vez título é dado a uma mulher Carol Ann Duffy é a primeira mulher a receber o título de poeta laureada da Grã-Bretanha e o primeiro escocês a entrar para a história do prêmio, que foi instituído pelo rei Charles II em 1668. Durante os dez anos em que estiver ocupando o posto, a poeta vai receber 5.750 libras anuais. Originalmente, o cargo era vitalício e o poeta eleito devia escrever odes para comemorar eventos da realeza. Hoje é só uma distinção honorária. O ex-primeiro-ministro Tony Blair mudou as regras em 1998, com a morte de Ted Hughes. Outros poetas contemplados foram John Dryden, William Wordsworth, Alfred Tennyson e John Betjeman.