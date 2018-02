Pela porta da frente.... Tudo pronto para que o álcool brasileiro entre nos EUA. O futuro secretário americano da Agricultura, Tom Vilsack, aposta no fim da barreira tarifária que impede a entrada do combustível brasileiro nos EUA. Quem conta é Roberto Giannetti da Fonseca, da Fiesp - que, com Roberto Rodrigues, conversou com Vilsack. O raciocínio do ex-governador de Iowa - Estado de maior produção de milho nos EUA - é de que é preciso eliminar as tarifas nas operações com o Brasil. Especificamente, para o álcool misturado a gasolina. ... mas com crachá Nessa solução, Giannetti da Fonseca "descobriu a América para os americanos", usando um "ovo de Colombo": uma mistura batizada de E-85. Como o nome sugere, trata-se de um produto com 85% de etanol de cana e 15% de gasolina. Diferente do E-10, onde os americanos usam alcool de milho. Assim, o Brasil não compete com o produto americano. O etanol brasileiro entra nos EUA somente em quantidade suficiente para abastecer à frota E-85. Marcado e carimbado. Como? Tingido com um corante, que pode ser verde ou amarelo, sugere o empresário Maurílio Biagi Filho. Green boat O navio Arctic Sunrise, estrela das ações do Greenpeace pelo mundo, chegou ao Brasil para um tour de três meses. A ecotrip começa sábado, em Manaus, e termina em Santos, em março. Além de divulgar o slogan "salvar o planeta é agora ou agora", o ?ou Arctic?Arctic será palco de palestras e reuniões. Tristes turtles Carlos Minc esperou Lula para visitar o projeto Tamar, em Fernando de Noronha, em vão. O presidente preferiu mergulhar. De Salvador, Lula volta ao batente segunda, abrindo a Couromoda em São Paulo. Lost in translations A canadense Alanis Morissette definiu as datas da sua turnê por 11 cidades brasileiras. No caminho, ela canta numa certa cidade do Piauí chamada... Teresoma. Seus fãs de Teresina, por certo, saberão perdoar. Palco para Hillary Com a guerra na Faixa de Gaza, Hillary Clinton terá a chance de entrar para a história. "Abriu-se uma janela para que a nova secretária de Estado dê continuidade aos esforços do governo Clinton na busca da paz", observou ontem o embaixador Rubens Barbosa, do alto de sua ampla experiência pelo mundo, principalmente na Embaixada brasileira nos EUA. Se tiver sucesso, será indicada, com certeza, para o Prêmio Nobel da Paz. ?Nóis? primeiro Aliás, a estratégia de Israel de promover uma reação despropositada aos foguetes do Hamas, pelo jeito, está dando certo, segundo os meios diplomáticos. Pegando o novo presidente de çalca curta e boné, conseguiram inverter as prioridades definidas na agenda de Barack Obama: a crise financeira e as guerras do Iraque e Afeganistão passam a segundo plano neste momento que antecede sua posse. Na Frente Depois de seis dias de tensão e tristeza, Luiz Oswaldo Pastore conseguiu voltar, ontem, de Paraty - onde seu querido amigo Christian Wölffer sofreu acidente fatal - para São Paulo. Amparado por amigos e pela família, tenta se recuperar da tragédia. Ufa! Barrada duas vezes pelos seguranças, Daniella Cicarelli pode, enfim, curtir a festa mais disputada de ano-novo, em Saint-Barth. A super balada era capitaneada pelo filho do ditador líbio Muammar Kadafi. Pela segunda vez no Brasil, Marcel Roth, um dos herdeiros da Rolex, passa temporada no Rio. Low profile - e precavido -, faz sua corrida diária pela orla sem relógio de pulso. Com curiosidade, o gerente da Hermès , do Bal Harbor, em Miami, perguntou a uma brasileira se a nossa economia está forte. Já que, hoje, a maior parte dos seus clientes vem do Brasil. O pedido de Roberto Jefferson na virada do ano: "Quero a anistia, para voltar em 2010." Cinco anos fora da política é muito tempo, diz o "bom moço", "para quem mais acertou do que errou..." Ticha Gregori e Chico Millan pilotam, hoje, festa de Reis, no Bar Balcão. Estranha, a vida. João Emanuel Carneiro está absolutamente obcecado por colocar personagens de A Favorita escondidos atrás de portas, "descobrindo" maldades e mais maldades. Haja porta...