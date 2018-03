Peixonauta em abril

Primeira coprodução brasileira para o canal Discovery Kids, O Peixonauta, da TV Pinguim, tem estreia marcada para 20 de abril na Discovery Kids América Latina. Peixe que se aventura entre a água e a terra para salvar o meio ambiente, o personagem já tem alguma fama na web e ganha a tela de outros países em breve. Apresentado na última Mipcom, em Cannes, o Peixonauta já tem passaporte em dia para dar as caras nas TVs da Turquia, de países da antiga Iugoslávia e do Oriente Médio, incluindo aí o canal Al Jazeera Kids. As informações sobre a exportação do Peixonauta foram antecipadas pela Tela Viva News, versão online da revista Tela Viva, com confirmação da TV Pinguim. A negociação foi intermediada pela produtora e distribuidora canadense Breakthrough Entertainment, que responde pela venda do desenho para todo o mundo, com exceção do Brasil e dos países francófonos. No caso da Turquia, a série foi comercializada em alta definição. Embora o Discovery ainda não confirme oficialmente a estreia para 20 de abril, estão reservadas as faixas de 11h30 e 19h30, de segunda a sexta, para o Peixonauta.