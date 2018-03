Peixonauta abre alas

Já que produzir animação no Brasil é negócio de risco, daí raro, a estreia do Peixonauta, hoje, na programação do Discovery Kids para a América Latina, tem caráter de ineditismo. No ar desde o ano passado pelo mesmo canal, Princesas do Mar tem criação do brasileiro Fábio Yabbu, mas conta com coprodução internacional. Por isso, Peixonauta, realizada pela produtora TV Pinguim, de São Paulo, em parceria com o grupo Discovery, é tratada como a primeira série brasileira do canal. O pioneirismo passa pelo aprendizado dos produtores em financiamento e planejamento. A animação contou com linha de crédito do BNDES e verba que a Ancine destina a encomendas brasileiras por TVs estrangeiras. Para não cair na tentação de usar leis de incentivo sem pensar em retorno comercial, um plano de voo foi previamente traçado. Ao comprar a ideia, o Discovery deu dois anos de prazo para que a produtora entregasse uma série de 52 episódios. O peixe, que defende questões ambientais e trafega "no mundo molhado e no mundo seco" (até voa), tem trilha sonora de Paulo Tatit, um luxo para o universo infantil. No ar, 11h30 e 19h30.