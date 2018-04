Peça inspira curso para educadores Baseada na peça A Flauta Mágica, será realizada hoje, das 8 h às 14 h, no Teatro Imprensa (R. Jaceguai, 400, tel. 3241-4203, onde a peça está em cartaz há cinco meses), uma oficina artístico-pedagógica, gratuita, voltada para professores dos ensinos fundamental e médio. Os interessados precisam preencher uma ficha de inscrição. As informações podem ser obtidas no Centro Cultural Grupo Sílvio Santos pelo tel. (11) 3107-0804 ou pelo e-mail: projetoescola@centroculturalgss.com.br . São 400 vagas. Depois de participar da oficina, os professores podem levar seus alunos ao teatro para assistir à peça e usar as informações do curso em sala de aula.