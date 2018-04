Peça inédita de Samir Yaz beck tem leitura hoje A Sociedade Lítero-Dramática Gastão Tojeiro retoma hoje sua tradicional prática de leitura de textos teatrais com uma peça inédita do premiado dramaturgo Samir Yazbek: Raízes. Desta vez ele trabalha a memória sob o ponto de vista de uma mulher que tentar lembrar do pai, imigrante libanês que trabalhou na construção da estrada Transamazônica. A direção é de Maucir Campanholi e Hélio Cícero, Gabriela Flores e Eduardo Semerjian estão no elenco de seis atores da Cia. Arnesto nos Convidou. A leitura se dará a partir das 21 h no Teatro Maria Della Costa, que fica na Rua Paim, 72, Bela Vista, tel. (11) 3256-9115. Entrada grátis.