Pavarotti em seus papéis principais TURANDOT (PUCCINI) - A ária ''''Nessun Dorma'''', de Calaf, tornou-se sua marca registrada; confira a gravação com o maestro Zubin Mehta (Decca). LA BOHÈME (PUCCINI) - Primeiro grande sucesso da carreira do tenor, que a gravou com o maestro Herbert von Karajan, no início dos anos 80, ao lado da soprano Mirella Freni (Decca). MADAME BUTTERFLY (PUCCINI) - Uma de suas primeiras gravações, outro triunfo com a dupla Freni e Karajan (Decca). TOSCA (PUCCINI) - Pavarotti disse certa vez que, apesar do nome da ópera, é o tenor o personagem principal. Exagero, sim, mas não deixe de ouvi-lo ao lado de Mirella Freni em gravação dos anos 80 regida pelo maestro italiano Nicola Rescigno (Decca). O ELIXIR DO AMOR (DONIZETTI) - Para muitos, a gravação de referência da ópera, feita com a soprano Joan Sutherland e o maestro Richard Bonynge (Decca). Há também um DVD de uma montagem recente em NY (DG). A FILHA DO REGIMENTO (DONIZETTI) - Registro histórico da grande ária com nove dós de peito que o lançaram para a fama no fim dos anos 70; com Sutherland e Bonynge (Decca). UM BAILE DE MÁSCARAS (VERDI) - Dentre as óperas do compositor, foi nela que melhor se saiu o tenor, como prova a gravação feita com o maestro húngaro Georg Solti. Do mesmo compositor, vale ouvir também seu registro do Rigoletto.