Paulo Mendes da Rocha vai receber medalha de ouro do Royal Institute of British Architects

O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, de 87 anos, será homenageado com a medalha de ouro do Royal Institute of British Architects (Riba), anunciou nesta quinta-feira, 29, a entidade. A cerimônia de entrega ocorrerá em 2017. Além do Leão de Ouro, este ano, da 15.ª Bienal de Arquitetura de Veneza, Paulo Mendes da Rocha também acaba de receber o Praemium Imperiale da Associação de Artes do Japão.

O brasileiro, vencedor, ainda, do Pritzker, o "Nobel" de Arquitetura, em 2006, foi escolhido pelo Royal Institute of British Architects por seu trabalho "revolucionário e transformador". "A obra de Paulo Mendes da Rocha é altamente inusual em comparação com a maioria dos mais celebrados arquitetos mundiais", afirmou a presidente do Riba, Jane Duncan. "Ele é um arquiteto com uma incrível reputação internacional, mas, quase que todas as suas obras-primas foram construídas em seu país".

Entre seus projetos, pode-se destacar, em São Paulo, o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), de 1998; a reforma da Pinacoteca do Estado. Em Portugal, ainda, Mendes da Rocha realizou, recentemente, o Museu Nacional dos Coches, de 2015.

A premiação do Royal Institute of British Architects é anual. Em 2016, a contemplada com a medalha de ouro foi Zaha Hadid, que morreu em março, aos 65 anos, vítima de uma parada cardíaca. A arquiteta de origem iraquiana foi a primeira mulher a receber este que é considerado o principal prêmio britânico de arquitetura.