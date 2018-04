Paulo Autran emociona vips em festa no Sesc

Após algumas homenagens, Paulo Autran é chamado ao palco. Sob incessantes aplausos, ele é conduzido por uma assessora ao palanque, localizado no canto esquerdo. Não pensa duas vezes em desvencilhar-se daquela apresentação formal: segue para o centro do tablado, ponto de onde nem seria necessário improvisar um foco, tamanha a sua luz. Ponto onde se sente mais à vontade e onde pôde expressar durante toda uma vida o seu talento traduzido na paixão pelo fazer teatral. ''''Os organizadores da festa me pediram para eu fazer um número. E eu vou fazer'''', diz, arrancando gargalhadas, com o seu típico bom humor. ''''Vou declamar um poema tão sentimental e tão simples, mas que com o passar dos anos foi adquirindo novos significados. De Casimiro de Abreu, Meus Oito Anos.'''' Assim, um dos maiores atores que o País já conheceu emocionou o público anteontem na cerimônia de ''''batismo'''' do teatro do Sesc Pinheiros, que a partir de agora chama-se Paulo Autran. Família, amigos e a classe teatral em peso estiveram presentes para prestigiar o ator de 84 anos, que iniciou sua carreira profissional aos 27 anos. ''''O momento é de celebração de uma vida dedicada ao teatro. Paulo Autran demonstrou que atuar é um ato de prazer, não importando a idade. Sua formação como advogado é mero acidente de percurso - sorte de todos nós'''', diz Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e dos Conselhos Regionais do Sesc e do Senac. Para iniciar em grande estilo a cerimônia, o pianista Fábio Torres tocou músicas dos espetáculos O Homem de la Mancha, My Fair Lady, Morte e Vida Severina e Liberdade, Liberdade - parte da significativa trilha sonora que deu ritmo e cor à expressão de Autran. Após a homenagem de Szajman, subiram ao palco a repórter e crítica do Estado, Beth Néspoli, seguida pelo médico Drauzio Varella e pelo ator Marco Nanini, convidados pelo próprio Paulo Autran. ''''Conheci o Paulo em 1981, quando ainda namorava a Regina (Braga, atriz). Nos últimos tempos, acompanho-o como médico e me impressionei como ele, doente e muito fraco, continuava firme atuando n''''O Avarento, um espetáculo que exige resistência. Como médico, achava que ele não teria condições'''', declarou Varella. Em seus discursos, todos arriscaram o mesmo palpite a respeito do mais alto posto alcançado por Autran no escalão teatral: o amor que ele tem pela arte de representar e, principalmente, pela vida. ''''Paulo aliou o seu talento, aplicado no momento em que o teatro exigia do ator gestos mínimos e aprofundamento na construção do personagem, à inteligência na escolha do repertório, ao charme para ter boas companhias em suas companhias e à garra para produzir seus espetáculos'''', sintetizou Beth Néspoli. Um vídeo, de Alex Gabassi, exibiu uma delicada retrospectiva da carreira de Autran. Em uma das cenas, como um bom mestre, ele ensina: ''''Ator é dono das palavras, ele pode fazer delas o que ele quiser.''''