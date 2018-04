Paulínia recebe inscrições de novos roteiros Serão encerradas amanhã as inscrições para o concurso de novos roteiros promovido pela prefeitura de Paulínia (SP). Durante o 2º Festival Paulínia de Cinema será anunciado o vencedor do concurso, que receberá o valor de R$ 45 mil. A ficha de inscrição e o regulamento do concurso estarão disponíveis na Coordenação-Geral do Festival, localizada no prédio de Secretaria de Cultura de Paulínia ( Av. Prof. José Lozano de Araújo, 1.551, Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-000) e no site ou pelos telefones (0--19) 3874-5700, 3874-5705, email: cultura@paulinia.sp.gov.br.