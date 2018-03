Paulínia realiza concertos a partir de julho A prefeitura de Paulínia realizará de julho a novembro o evento Concertos Paulínia 2009, dedicado à música erudita. A programação inclui três séries de concertos e será iniciada dia 7, no Theatro Municipal da cidade, com a apresentação da violinista Katrin Scholz e músicos da Orquestra de Câmara de Berlim. Outro destaque são os dois concertos da Filarmônica de Israel sob a batuta de Zubin Mehta, em agosto. As compras dos ingressos para o evento, que variam entre R$ 40 e R$ 850, dependendo do pacote escolhido, já podem ser feitas. A programação também terá atividades gratuitas. Mais informações pelo tel. (19) 4062-0121.