Paulínia comprova força na segunda edição de mostra

Uma pessoa de um evento concorrente, que não quis se identificar, comentou: "É um festival dos Emirados Árabes; não dá para competir." A afirmação, bem-humorada, se refere ao valor dos prêmios oferecidos por Paulínia: R$ 650 mil no total. Essa folga econômica e mais a curadoria inteligente e aberta do crítico Rubens Ewald Filho fazem o "segredo" do sucesso de Paulínia. Por isso o festival, que fez um début surpreendente ano passado, volta com força para sua segunda edição. Abre, hoje à noite, com a exibição fora de concurso do badalado À Deriva, de Heitor Dhalia, que participou do Festival de Cannes. Fecha dia 16 com Tempos de Paz, de Daniel Filho, também hors concours. Aliás, Daniel Filho, diretor de megassucessos como Se Eu Fosse Você 1 e 2, é o homenageado deste ano. A escolha de abertura e encerramento definem o espírito eclético deste festival. Se Dhalia representa o que há de alternativo no cinema brasileiro, Daniel encarna o que existe de comercial. Falar desse jeito remete a dicotomias toscas, é claro. De qualquer forma, é como se o festival passasse o recado: "Aqui há lugar para todos." E, a partir dessa política de inclusão, Paulínia parece que conseguiu uma seleção de competidores das mais ecléticas. Os longas se separam em ficcionais e documentais. Seis para cada lado. Os ficcionais são O Contador de Histórias, de Luiz Villaça (SP), Destino, de Moacyr Góes (RJ), Enquanto Dura o Amor, de Roberto Moreira (SP), No Meu Lugar, de Eduardo Valente (RJ), Olhos Azuis, de José Joffily (RJ), e Antes Que o Mundo Acabe, de Ana Luiza Azevedo (RS). Os documentários: Caro Francis, de Nelson Hoineff, Mamonas, o Doc, de Claudio Kans (SP), Sentido à Flor da Pele, de Evaldo Mocarzel (SP), Moscou, de Eduardo Coutinho (RJ), Só Dez por Cento É Mentira, de Pedro César (RJ) e Herbert de Perto, de Roberto Berliner e Pedro Bronz (RJ). Concorrem ainda seis curtas-metragens brasileiros e seis curtas regionais. Esse é o cardápio a ser oferecido em doses generosas a cada dia no suntuoso Teatro Municipal de Paulínia. Porções bastante diversificadas, a ponto de promoverem a convivência entre um estreante em longas-metragens como Eduardo Valente e um mestre consagrado como Eduardo Coutinho. Entre temas ternos como o do contador de histórias de rua, narrado por Luiz Villaça, a polêmicos, como se espera seja a a cinebiografia de Paulo Francis, por Nelson Hoineff. Como é óbvio, não é nunca possível falar sobre os concorrentes de um festival sem antes tê-los vistos, mas não há dúvida de que estes, conseguidos por Paulínia, parecem no mínimo estimulantes. Há outro aspecto interessante a se destacar na formatação do festival. Dispondo de trunfos convincentes, Paulínia pôde conseguir uma boa seleção de filmes inéditos, ou muito pouco vistos. Isso continua básico para os festivais, embora seja tema controverso entre realizadores, produtores e mesmo organizadores de eventos. O fato é que ninguém se entusiasma por um festival que apresente mais do mesmo, filmes já vistos, comentados e criticados em jornais, blogs e sites. Vale, ainda e muito, a novidade. Nesse sentido, qualquer consideração sobre a seleção de Paulínia é uma aposta. Mas aposta boa de fazer. Por exemplo, quem conhece Contra Todos, o ótimo filme de estreia de Roberto Moreira, só pode ficar curioso para ver o novo, Enquanto Dura o Amor. Ana Luiza Azevedo, nome ligado à Casa de Cinema de Porto Alegre, é bem conhecida por seus curtas-metragens inspirados; por isso, sua estreia no longa Antes Que o Mundo Acabe, só pode interessar aos cinéfilos. Coutinho é, talvez, o mais importante cineasta atual: o que terá feito de Moscou, registro sobre os bastidores de montagem da peça As Três Irmãs, de Chekhov? E assim por diante. Quando as expectativas são favoráveis, raramente há decepção. Na pior das hipóteses, teremos um panorama do que existe de novo no horizonte do cinema brasileiro. E isso, no mínimo, é combustível quente para discussão, matéria imprescindível da qual são feitos os festivais que se levam a sério.